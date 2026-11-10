Los gremios docentes consideraron insuficiente la propuesta salarial del gobierno provincial

En la mesa de la paritaria salarial, los gremios docentes consideraron insuficiente la propuesta de la Provincia.

Los sindicatos docentes advirtieron sobre la fuerte pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación y reclamaron una recomposición salarial que permita recuperar los ingresos frente a la inflación. Durante la audiencia paritaria realizada en la Secretaría de Trabajo, el gobierno provincial presentó una oferta que incluye un incremento remunerativo del cuatro por ciento y aumentos en distintos conceptos salariales. Sin embargo, desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) cuestionaron la continuidad de sumas en negro y anticiparon que los números serán debatidos en asambleas. “La propuesta es insuficiente”, afirmó a la agencia periodística Aim el secretario general del sindicato, Abel Antivero.

La reunión contó con la participación de representantes de Agmer, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA). Por el gremio mayoritario asistieron Abel Antivero, Lía Fimpel, Adriana Vichez y Juan Carlos Crettaz, mientras que la representación del gobierno estuvo encabezada por el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca.

Durante el encuentro, Agmer volvió a plantear la dramática situación socioeconómica que atraviesan los trabajadores de la educación y advirtió sobre la necesidad de garantizar en el Presupuesto 2027 los recursos necesarios para sostener el sistema educativo, tanto en materia salarial como de infraestructura y condiciones laborales.

En ese marco, Antivero recordó que desde julio de 2023 los salarios docentes acumulan una pérdida sostenida frente a la inflación y cuestionó el achatamiento de la escala salarial, profundizado por la aplicación de distintos códigos que desvirtúan el reconocimiento de la antigüedad y la función por cargo como principios escalafonarios, consignó el portal de Aim.

El dirigente también puso el foco en las consecuencias que esta situación genera sobre la salud mental de los trabajadores. En ese sentido, advirtió que la sobrecarga laboral, combinada con remuneraciones insuficientes, repercute directamente en el estado de ánimo y las condiciones de vida de los docentes.

La propuesta del gobierno

Frente a los planteos sindicales, el Ejecutivo presentó una oferta que contempla un incremento remunerativo del cuatro por ciento sobre los haberes de noviembre, computable para el sueldo anual complementario (SAC).

Además, propuso elevar el Código 025 a 50.000 pesos y aumentar los conceptos correspondientes al Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y Conectividad. Para un maestro de jornada simple, estos últimos pasarían de los actuales 149.018 pesos a 200.000 pesos, mientras que para un maestro de jornada completa se incrementarían de 238.436 a 340.000 pesos.

La propuesta también establece que el salario mínimo del cargo testigo, correspondiente a un docente sin antigüedad, pase de 910.000 a un millón de pesos a partir de noviembre.

Sin embargo, la oferta no logró despejar los cuestionamientos sindicales, particularmente por la continuidad de componentes no remunerativos que no realizan aportes al sistema previsional ni a la obra social.

Rechazo a las sumas en negro

Agmer dejó expresamente asentado en el acta paritaria que los incrementos correspondientes al Fopid y Conectividad no serán puestos a consideración de las asambleas, debido a su carácter no remunerativo.

Desde el sindicato advirtieron que estas sumas en negro contribuyen al desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y de la obra social, además de excluir a los jubilados docentes de las mejoras salariales.

De esta manera, el gremio volvió a marcar una diferencia con la política salarial del Ejecutivo, al sostener que cualquier recomposición debe contemplar el carácter remunerativo de los aumentos y respetar los principios de la carrera docente. En ese marco, Antivero fue categórico al evaluar la oferta oficial: “La propuesta es insuficiente”, publicó el portal de Aim.

El sindicato llevará a las asambleas escolares únicamente los componentes remunerativos de la propuesta, mientras que las instancias resolutivas definirán la posición que adoptará Agmer frente al ofrecimiento del gobierno.

La discusión salarial continúa así abierta, en un escenario atravesado por el deterioro de los ingresos, las demandas de mayor financiamiento educativo y el rechazo sindical a mecanismos de recomposición que no se trasladan plenamente al sistema previsional ni a los trabajadores jubilados.

Paritaria con los gremios estatales

Por su parte, el gobierno provincial confirmó que este miércoles volverán a reunirse en la mesa paritaria con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El encuentro está previsto para este miércoles a las 14 en la sede de la Secretaría de Trabajo provincial (Buenos Aires 166 de Paraná).