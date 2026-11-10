Más de 22 mil estudiantes de 992 escuelas entrerrianas participarán de las pruebas Aprender

La evaluación nacional Aprender se realizará los días 17 y 18 de noviembre en 992 escuelas de la provincia. Participarán más de 22.000 estudiantes de tercer grado y se relevarán aprendizajes en Lengua y Matemática. El operativo contará en Entre Ríos con la participación de 22.187 estudiantes, distribuidos en 1.705 secciones de tercer grado.

Para garantizar su implementación, se dispondrá de 57 coordinadoras y coordinadores de cabecera, encargados del monitoreo y la distribución del material y dos observadores federales que supervisarán el desarrollo de las jornadas.

La evaluación se extenderá durante dos días consecutivos. El martes 17 de noviembre se realizarán las pruebas de Lengua, mientras que el miércoles 18 será el turno de Matemática y de la aplicación del cuadernillo de contexto destinado a las y los estudiantes.

Las pruebas serán de carácter censal, anónimo y confidencial, y estarán conformadas por ítems de opción múltiple.

El operativo también permitirá recopilar información sobre las condiciones de enseñanza y aprendizaje mediante cuadernillos de consulta dirigidos a las familias, las y los docentes de grado y los equipos directivos de las instituciones.

En cuanto a la preparación, las y los docentes aplicadores y las y los directivos veedores completan una capacitación obligatoria a través de la plataforma educ.ar.

Además, desde el Consejo General de Educación (CGE) se elaboró material de apoyo para acompañar las tareas. Como parte del resguardo de la información, las personas adultas presentes en las aulas deberán firmar un acuerdo de confidencialidad sobre el material de evaluación.

Los resultados permitirán obtener un diagnóstico sobre los aprendizajes y las trayectorias educativas, especialmente en relación con los procesos de alfabetización durante el primer ciclo de la primaria. Esta información será un insumo para orientar y fortalecer las políticas educativas institucionales, provinciales y nacionales.