Paritarias estatales: el Gobierno ofreció un aumento del 4% y volverán a reunirse la próxima semana

Las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el martes 17 a las 8.30.

Las paritarias estatales de Entre Ríos continuaron con una propuesta de aumento salarial del 4% presentada por el Gobierno provincial a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Tras el encuentro, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el martes 17 a las 8.30.

La oferta, formulada en el marco de la negociación paritaria 2026, contempla un incremento del 4% para los trabajadores del escalafón general, tomando como base los salarios correspondientes a octubre de este año.

El mismo porcentaje se aplicaría al salario mínimo del escalafón general y de enfermería, así como a las asignaciones familiares y sus respectivos tramos, según precisaron los representantes del Ejecutivo.

Desde el Gobierno provincial informaron que la actualización propuesta se liquidaría con los haberes de noviembre, aunque el ofrecimiento todavía no fue acordado con las organizaciones sindicales.

Durante la reunión también se abordaron otros planteos realizados por UPCN y ATE, que exceden la discusión estrictamente salarial y quedaron pendientes de análisis.

En ese contexto, los representantes gubernamentales propusieron continuar las conversaciones para evaluar los distintos puntos presentados por los gremios.

Finalmente, ambas partes acordaron retomar el diálogo el martes 17 de noviembre, a las 8.30, cuando continuará el tratamiento de la propuesta salarial y los demás reclamos sindicales.