Sesión especial en Diputados para aprobar el Presupuesto e ingresar la fusión del Nuevo Banco de Entre Ríos

La Cámara de Diputados fue convocada a una sesión especial para este jueves 12 de noviembre, a las 11, en la que el oficialismo buscará avanzar con la aprobación del Presupuesto 2027. El proyecto, que cuenta con dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, llegará al recinto con cuestionamientos de la oposición por la incorporación de disposiciones que exceden la planificación económica anual y podrían ampliar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, según registró AIM.

Entre los puntos controvertidos aparecen modificaciones a las leyes de Contabilidad Pública y de Expropiaciones, nuevas autorizaciones de endeudamiento y la creación de un fideicomiso.

Desde el bloque Más para Entre Ríos advierten que estas disposiciones pueden tener consecuencias más allá del ejercicio presupuestario y alterar las condiciones bajo las cuales el Estado administra recursos y contrae obligaciones.

Uno de los principales reparos apunta a la reforma de la Ley 5.140 de Contabilidad Pública, que regula la administración económica, financiera y patrimonial del sector público provincial. El justicialismo sostiene que una modificación de esa magnitud requiere un tratamiento específico y no debería incorporarse como un artículo más del Presupuesto.

En ese marco, el peronismo podría acompañar la iniciativa en general, pero rechazar en particular los artículos que considera más controvertidos.

Reforma al contrato con el agente financiero

La sesión también incluirá el ingreso de un proyecto que faculta al Ejecutivo a prestar conformidad a la sustitución del Nuevo Banco de Entre Ríos en su posición contractual como agente financiero y caja obligada de la provincia, en el marco de un proceso de fusión por absorción.

La iniciativa establece que la sociedad resultante asumirá los derechos y obligaciones del contrato firmado el 15 de septiembre de 2020, una vez perfeccionada la operación y obtenida la autorización del Banco Central de la República Argentina (Bcra).

También habilita al gobierno provincial a autorizar el traslado de la Casa Central al domicilio que adopte la nueva sociedad y a realizar los actos necesarios para garantizar la continuidad del servicio.