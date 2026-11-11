Trabajadores de salud nucleados en ATE reclamaron por salarios y condiciones laborales

La movilización de los trabajadores y enfermeros de distintos efectores de salud de Paraná se concretó este miércoles frente al Ministerio de Salud de Entre Ríos en reclamo por salarios y condiciones laborales, pases a planta permanente y respuestas a expedientes administrativos que, según denunciaron, permanecen paralizados.

Ante el móvil del programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), la integrante de la Comisión Directiva de ATE, Silvia Lubo, afirmó: “Estamos esperando respuestas en relación al salario, por un salario más digno para todos los trabajadores del sistema de salud, también pedimos pases a planta que hace mucho tiempo que no se realizan, el tema de los pagos de prolongación de jornada para enfermería, el pago de funciones que están atrasados, hay expedientes en relación a esto que están paralizados en una oficina, guardados en un cajón y no avanzan. Es necesario que esto se lleve adelante para poder dar soluciones y respuestas que es lo que no nos están dando”.

Cuestionó que “estos funcionarios hoy se jactan de un montón de cosas, y no están trabajando en función de mejorar la calidad de los servicios y de tener en cuenta al recurso humano que hoy está totalmente desgastado y sobrecargado”.

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Enfermería, Exequiel Ávila, mencionó que “hace cinco meses que llevamos adelante este reclamo, es la segunda movilización que realizamos, entregamos un petitorio al ministro de Salud, al gobernador y al ministro de Trabajo y no tuvimos ninguna respuesta. Por eso salimos nuevamente en esta oportunidad porque el ministro no nos recibió, porque aparentemente no le interesa lo que está atravesando el personal de enfermería”.

En tanto, el secretario general de ATE, Oscar Muntes, señaló que “es una jornada de lucha muy importante de los trabajadores y trabajadoras, dejando bien en claro que la salud pública no es un negocio, que no vamos a negociar la salud pública, que tiene que seguir siendo un derecho para toda la población y la enfermería en particular”.

“La voz fue contundente. Enfermería no se calla más, enfermería está cansado, enfermería viene reclamando no solamente que respeten su jornada laboral, su jornada de descanso, que respeten como trabajadores y trabajadoras el pluriempleo, tienen que trabajar 18 o 16 horas por día para poder sobrevivir a la Argentina que tenemos, porque su salario no alcanza, es un salario de hambre, de miseria, el ajuste, la precarización laboral. Se pidió con mucha claridad las recategorizaciones, pase a planta permanente, el cambio de tramos, el pago de las prolongaciones, que ya se viene insistiendo”, refirió.

“En el Ministerio cada trabajador fue contundente, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir reclamando y demandando, y por eso la Asociación Trabajadora del Estado sigue planteando que si no hay respuesta la semana que viene, el plan de lucha va a continuar y se va a seguir profundizando y provincializando, porque ningún derecho los trabajadores y trabajadoras lo hemos logrado en los escritorios, siempre lo hemos logrado luchando y en unidad. Y hoy está claro que los que estamos en la calle buscamos la unidad de la clase trabajadora fundamentalmente del sistema de salud y los enfermeros y enfermeras”, concluyó.

La protesta fue convocada por la Asociación de Enfermería, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), estudiantes de enfermería y trabajadoras autoconvocadas de la costa del Uruguay. Según los organizadores, las manifestaciones se replicaron en 10 de los 17 Departamentos entrerrianos, con medidas de retención de servicios.