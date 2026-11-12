Claudia Gieco respaldó a Gustavo Bastian y llamó a una renovación generacional del peronismo entrerriano

Imagen de archivo de Claudia Gieco, quien manifestó su apoyo a la precandidatura a gobernador del intendente de San José, Gustavo Bastian.

La exintendenta de Diamante y exsenadora provincial Claudia Gieco expresó su respaldo al intendente de San José, Gustavo Bastian, y planteó la necesidad de recuperar la identidad del justicialismo, promover nuevos liderazgos y abrir espacios de participación a las nuevas generaciones.

Gieco, quien también se desempeñó como directora del Instituto Becario Provincial y fue la primera mujer en ocupar la intendencia de Diamante, compartió una reflexión sobre el presente y el futuro del peronismo en Entre Ríos, bajo el título “Desafíos del peronismo entrerriano”.

Atravesamos un momento que exige mucho más que una revisión de nuestras estrategias electorales. Nuestro partido necesita recuperar su identidad, reencontrarse con sus raíces y, fundamentalmente, comprender que ningún movimiento político puede proyectarse hacia el futuro si permanece aferrado a las estructuras y las prácticas del pasado.

La historia del peronismo está profundamente ligada a la transformación, a la participación popular y a la irrupción de nuevas generaciones capaces de interpretar las demandas de su tiempo. El trasvasamiento generacional no es una consigna vacía ni una amenaza para quienes construyeron el camino. Es, por el contrario, una necesidad histórica para garantizar la continuidad de un movimiento que nació para transformar la realidad y no para administrar sus propias contradicciones.

Esa renovación se vuelve cada vez más urgente. No alcanza con cambiar nombres, modificar discursos o ensayar nuevas alianzas. Es necesario abrir las puertas a una generación de dirigentes que tenga la voluntad, la capacidad y la convicción de construir un proyecto político auténticamente provincial, que interprete las necesidades de los entrerrianos y vuelva a colocar en el centro de la discusión la justicia social, el trabajo, la producción, la educación y la igualdad de oportunidades.

La juventud no puede seguir ocupando un lugar secundario, limitada a acompañar decisiones tomadas en otros ámbitos. Debe convertirse en protagonista de la construcción política, con participación real, responsabilidades concretas y espacios efectivos de conducción. Porque renovar no significa desconocer la experiencia acumulada, sino ponerla al servicio de quienes tendrán la responsabilidad de escribir las próximas páginas de nuestra historia.

Volver a las fuentes del peronismo no significa regresar al pasado. Significa recuperar sus principios para interpretar el presente y construir el futuro. Significa volver a escuchar a los trabajadores, a los jóvenes, a los sectores productivos, a las comunidades del interior y a quienes esperan de la política respuestas concretas a sus problemas cotidianos.

Necesitamos recuperar la vocación transformadora, superar los personalismos y abandonar las disputas que nos alejan de la sociedad. Necesitamos una propuesta que no se agote en la nostalgia de las victorias pasadas, sino que sea capaz de despertar nuevamente entusiasmo, esperanza y sentido de pertenencia.

Hay nuevas generaciones dispuestas a asumir ese desafío. Dirigentes con ideas, compromiso territorial y una mirada distinta sobre la provincia. Darles lugar no debería ser una concesión de las estructuras tradicionales, sino una decisión política consciente de que el futuro no puede construirse sin quienes están llamados a protagonizarlo.

El desafío no es solamente recuperar competitividad electoral. Es reconstruir una alternativa política creíble, moderna, profundamente entrerriana y fiel a los principios históricos del justicialismo.

El peronismo no nació para conservar espacios de poder, nació para representar a su pueblo y transformar la realidad. Y para volver a hacerlo, necesita animarse a cambiar.

Gustavo Bastian y su equipo representan valores que nos identifican, tiene la experiencia como intendente de San José y el potencial para proyectarse a todo el territorio entrerriano. Es un dirigente joven, con fortaleza, capacidad y sentido común para devolverle al peronismo su identidad y transformar la realidad.