Docente cuestiona la oferta salarial del gobierno y denuncia “un plan de empobrecimiento a jubilados”

El docente y ex dirigente de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) de Concepción del Uruguay, Víctor Hutt, realizó un análisis del aumento salarial propuesto por el gobierno provincial en el que denunció “un plan perverso de empobrecimiento a los jubilados”.

El docente y ex dirigente de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) de Concepción del Uruguay, Víctor Hutt, realizó un análisis del aumento salarial propuesto por el gobierno provincial en el que denunció “un plan perverso de empobrecimiento a los jubilados”.

En el texto que hizo público, y al que accedió ANALISIS, Hutt afirma que “el futuro es hoy, llegó en la oferta salarial docente que Frigerio presentó hoy en la paritaria”. “Cuando analizábamos la ley de reforma previsional decíamos que la ley permitía a los gobiernos empobrecer sistemáticamente a los jubilados, ofrecer un porcentaje a activos y otro menor a jubilados, pero de verdad reconozco que me la imaginaba a futuro, quienes me hayan escuchado sabrán que hablaba de años siguientes, pero el apuro por profundizar el empobrecimiento quedó demostrado hoy, en la primera oferta salarial posterior a la entrada en vigencia de la ley, ¡zácate!, golpe empobrecedor a jubilados, 6% de empobrecimiento en la primera oferta”.

“Esto nos permite predecir, mejor que antes, la rapidez del empobrecimiento a jubilados, ese empobrecimiento es acumulativo, ese 6% que perderían en noviembre no se recupera nunca más, la acumulación de estos efectos trae la posibilidad de que en dos años los jubilados pierdan el 50% del sueldo. Vuelvo a decir, cuando he explicado este efecto, decía que se podría producir en 10 años, ahora estoy convencido que en dos años de Frigerio los jubilados corren el riesgo cierto de perder la mitad del sueldo, cobrar la mitad. El problema es que esto sigue en proyección geométrica, en 4 años se podrían quedar con un cuarto del sueldo de los activos”, advirtió.

Y agregó: “Estoy explicando el empobrecimiento a miles de jubilados docentes, estatales, de salud, etc. pero el desprecio no diferencia sectores, es la manifestación del desprecio a las personas mayores, es el intento de eliminar el derecho a la jubilación para todos los entrerrianos”. Y advirtió: “Quien se corra y lo mire como un problema sectorial se equivoca y quien no se caliente porque es para jubilados, tengo que decirle que alguna vez llegará a viejo y ese día elevará una maldición al joven que no se dio cuenta de eso”.

A continuación, el análisis completo: