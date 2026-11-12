El Senado provincial aprobó el Régimen Legal de Ética y Transparencia de la Función Pública

En el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani, presidió este jueves al mediodía, la 17° Sesión Ordinaria del 147° Período Legislativo, que contó con la presencia de 16 legisladores y quórum reglamentario.

La insignia nacional fue izada por el senador Víctor Sanzberro del departamento Victoria, y la bandera de Entre Ríos por su par Claudia Silva del departamento Paraná. Luego, se aprobó el acta de la sesión anterior y el acta de labor parlamentaria del día, en la que se acordó el tratamiento conjunto sobre tablas y en bloque.

Los 16 senadores presentes en el recinto aprobaron el proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, por el cual se establece el Régimen Legal de Ética y Transparencia de la Función Pública, reglamentario de los artículos 37 y 40 de la Constitución de la Provincia. Expediente N°26.785. El texto aprobado con modificaciones vuelve a la Cámara de Diputados.

Seguidamente, seis senadores pidieron la palabra para fundar sus votos.

En primer lugar, habló Rafael Cavagna (Nogoyá- Juntos por Entre Ríos) quien destacó el consenso alcanzado durante el tratamiento del proyecto y subrayó la importancia de incorporar la denominada Ficha Limpia a la legislación provincial. En ese sentido, afirmó que “Ficha Limpia es sinónimo de transparencia institucional, de ética pública y, sobre todo, de confianza ciudadana”. Asimismo, sostuvo que la iniciativa busca jerarquizar la función pública, establecer estándares éticos para quienes administran recursos del Estado y fortalecer el sistema democrático, al considerar que representa “un paso más hacia la institucionalidad” y hacia la recuperación de la confianza de los entrerrianos en la política, resaltó Prensa del Senado.

Por su parte, la senadora Patricia Díaz (La Paz – Hacer Futuro) adelantó su acompañamiento al proyecto, aunque consideró que la iniciativa “se queda a mitad de camino” en materia de transparencia. Destacó que durante el debate en comisión se incorporaron aportes de su autoría, como la presentación anual de declaraciones juradas y la inclusión de criptoactivos, pero planteó la necesidad de profundizar los controles sobre la evolución patrimonial de los funcionarios, sus participaciones societarias y las contrataciones en el Estado. “La corrupción no se combate con un cambio de cartel, se combate con controles, con transparencia, con investigaciones serias y con decisiones que mejoran la vida de la gente”, sostuvo. Asimismo, remarcó la importancia de garantizar una Justicia independiente y controles que alcancen a todos los sectores por igual, y expresó su expectativa de que la aprobación de la norma sea un paso adelante sin dar por concluida la discusión sobre la transparencia institucional.

Luego, el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, destacó el trabajo conjunto entre los distintos bloques y defendió el tiempo dedicado al análisis del proyecto, al considerar que “es una ley que va a quedar para el futuro y que necesita un tratamiento con tiempo y, sobre todo, serio”. En ese marco, valoró las modificaciones introducidas en el Senado, especialmente en materia de declaraciones juradas, autonomía de la Oficina de Ética Pública y garantías constitucionales para la aplicación de Ficha Limpia, consignó el área de Prensa del Senado. Asimismo, señaló que, pese a las diferencias y a las cuestiones pendientes, se logró un texto consensuado y destacó que “todas las fuerzas políticas, los distintos bloques que integran el Senado, logramos llegar a un consenso” para avanzar con una norma que responde a la demanda social de ética y transparencia en la función pública.

Por su parte, el senador Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos) destacó las modificaciones incorporadas durante su tratamiento en comisiones. En particular, resaltó la implementación de un sistema dual de declaraciones juradas, que permitirá resguardar información confidencial para su auditoría y, al mismo tiempo, garantizar el acceso ciudadano a los datos patrimoniales. Asimismo, subrayó la incorporación de mayores exigencias para transparentar las participaciones societarias, identificar a los beneficiarios finales y declarar criptoactivos. “La calidad de una norma de estas características no la tenemos que medir ni por los enunciados ni por los discursos. La tenemos que evaluar de acuerdo al rigor de las herramientas operativas”, sostuvo. Finalmente, reconoció que, si bien quedaron aspectos pendientes, el consenso legislativo permitió alcanzar un texto “más moderno, más serio, más claro y aplicable”.

En tanto, el senador Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos) expresó su satisfacción por la sanción de esta ley, al recordar que se trata de una normativa prevista desde la Reforma Constitucional de 2008. En ese sentido, destacó que la iniciativa se suma a otras leyes impulsadas durante la gestión provincial, orientadas a fortalecer la transparencia institucional y recuperar la confianza ciudadana. “Necesitamos que la gente retome y vuelva a creer en la política”, afirmó, al tiempo que subrayó la importancia de establecer mecanismos de control sobre el comportamiento ético y patrimonial de los funcionarios públicos. Finalmente, valoró el consenso alcanzado y los aportes realizados por los distintos bloques, al considerar que “se ha enriquecido el proyecto” y que “se trata de una de las leyes más importantes abordadas durante el período legislativo”.

Por último, el senador Marcelo Berthet (San Salvador – Más Para Entre Ríos) reivindicó el trabajo legislativo realizado para alcanzar un texto consensuado. “Una ley de ética pública no es una ley contra nadie, es una ley a favor de la confianza”, afirmó, al tiempo que remarcó que el proyecto fue enriquecido con aportes de los distintos bloques durante su tratamiento en comisiones. Asimismo, señaló que quedaron aspectos pendientes, como la declaración de vínculos familiares para prevenir el nepotismo y la valuación de los bienes a precios de mercado, por lo que adelantó que continuarán impulsando iniciativas complementarias. “Esta ley es un punto de partida, no de llegada”, sostuvo, y confirmó el acompañamiento de su bloque al proyecto.

Proyectos presentados por Diputados

Durante la sesión fueron girados a sus respectivas comisiones de trabajo cinco proyectos de ley presentados por la Cámara de Diputados en revisión, y que el área de Prensa del Senado detalló del siguiente modo:

-El proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo devuelto en revisión, por el que autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a transferir a título de donación a favor de la asociación “Club Amigos del Ciclismo Crespo” un inmueble de su propiedad, ubicado en el departamento Paraná, con el cargo de ser afectado a la construcción de la sede social de la entidad deportiva, expediente N° 15.364. A la Comisión de Legislación General.

-El proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, por el que se crean en la jurisdicción de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, cien (100) cargos de agentes penitenciarios de escalafón cuerpo general – personal seguridad, expediente N° 29.594. A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

-El proyecto de ley de autoría de la diputada Romero y los diputados Aranda, Bentos, Lena, López, Pérez, Rastelli, Streitenberger y Taborda en revisión, por el cual se instituye en el ámbito provincial la “Semana de la Concientización de la Salud Mental”, que comprenderá el 10 de octubre de cada año, “Día Mundial de la Salud Mental”, expediente N° 29.453. A la Comisión de Salud Pública y Drogadicción.

-El proyecto de ley de autoría de la diputada Todoni en revisión, por el cual la provincia de Entre Ríos adhiere a la Ley Nacional Nº 25.936, que proclama el 9 de noviembre de cada año como “Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre”, expediente N° 29.279. A la Comisión de Salud Pública y Drogadicción.

-El proyecto de ley de autoría de la diputada Streitenberger y los diputados Bentos, Lena, Rastelli y Taborda en revisión, por el cual se ratifica la vigencia de la declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación dispuesta por la Ley Nº 10.296, ratificada por las leyes Nº 10.724 y Nº 10.952, respecto del inmueble de propiedad de Telecom Argentina S.A. sito en la ciudad de Tabossi, departamento Paraná, expediente N° 28.858. A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

Proyectos presentados por Senadores

Por otro lado, también el área de Prensa del Senado detalló las iniciativas presentadas por las y los senadores provinciales.

-El proyecto de ley de autoría del senador Oliva, por el que se declara fiesta provincial al “Santa Anita Country Fest”, que se celebra anualmente en la localidad de Santa Anita, departamento Uruguay, expediente N° 15.854. A la Comisión de Mercosur, Turismo y Deportes.

-El proyecto de ley de autoría del senador Méndez y del senador Benedetti, por el que se reconoce a la ciudad de Paraná como primera capital constitucional de la República Argentina, en razón de haber sido sede efectiva de las autoridades del gobierno federal organizadas conforme a la Constitución Nacional de 1853 durante el período 1854-1861, expediente N° 15.856. A la Comisión de Legislación General.

Otros proyectos

La senadora Gladys Domínguez (Feliciano- Peronismo Federal) pidió la palabra para solicitar el ingreso y posterior reserva en secretaría de un proyecto de declaración de su autoría por el que se declara de interés legislativo el encuentro “Feliciano Danza”, organizado por la compañía de danzas folklóricas Herencia Montielera, a desarrollarse el 14 de noviembre del presente año en San José de Feliciano, “por su valioso aporte a la promoción, preservación y difusión de las expresiones folklóricas y las tradiciones culturales de nuestra provincia”, expresó. Luego del tratamiento sobre tablas, la iniciativa quedó aprobada.

Seguidamente, habló el senador Marcelo Berthet (San Salvador-Juntos por Entre Ríos) para solicitar el ingreso de un proyecto de ley de autoría del senador Oliva, por el que se declara a la ciudad de Concepción del Uruguay “Ciudad del Canto Coral” de la provincia de Entre Ríos. Tras la votación, fue aprobado el ingreso del expediente enunciado, y es reservado en Secretaría para su tratamiento en la próxima sesión.

En tanto, el senador Rubén Dal Molín (Federación- Juntos por Entre Ríos) pidió la palabra para pedir el ingreso de dos despachos de la Comisión de Mercosur, Turismo y Deportes con dictamen favorable. Se trata de la iniciativa que declara a General Galarza como “Capital Provincial de la Cultura Inclusiva”, y del proyecto de ley que declarara ciudadanos ilustres a los futbolistas Marcos Senesi y Lisandro Martínez. Tras la votación, fue aprobado el ingreso del expediente enunciado, y es reservado en Secretaría.

Malvinas por siempre

En la sesión, el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay- Más para Entre Ríos) hizo referencia al Expediente N° 28.335 por el que se crea la “Medalla de Honor de la Provincia de Entre Ríos” como reconocimiento oficial a los Veteranos de Malvinas.

El legislador explicó que la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que él preside, trató el proyecto de ley del diputado provincial Jorge Maier quien trabajó de manera conjunta con la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas de Entre Ríos. Oscar Guías y Rubén Balbuena, representantes de la Federación de Combatientes de Malvinas de Entre Ríos, participaron de la reunión de comisión de este jueves por la mañana donde se escucharon sus palabras y los reclamos pendientes sobre el cumplimiento de derechos para los veteranos y sus familias, indicó Cosso, consignó el área de Prensa del Senado.

En el texto de 9 artículos se detalla que serán destinatarios del reconocimiento aquellos veteranos que sean beneficiarios de la pensión provincial “Héroes Entrerrianos”, otorgada conforme a la Ley N° 9216 y sus modificatorias. Cuando el veterano hubiere fallecido, el reconocimiento será otorgado, con igual carácter honorífico, a su cónyuge o conviviente supérstite y/o a sus hijos, quienes lo recibirán en su representación. La medalla será confeccionada en plata y responderá a un diseño que exprese el espíritu de homenaje y gratitud del pueblo entrerriano. Llevará en su anverso el escudo oficial de la Provincia de Entre Ríos junto con las Islas Malvinas, y en su reverso deberá incluir la leyenda: “De conformidad con el artículo 34 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos”.

Por su parte, el senador Benedetti consideró que se trata de un “justo reconocimiento” a los Veteranos de Malvinas. “Sin ninguna duda harán honor a esa leyenda. Así que Malvinas por siempre”, expresó el legislador al tiempo que valoró: “Gracias a la madurez de nuestra sociedad estamos nuevamente malvinizando la sociedad a través de muchas acciones y esta es una de ellas”.

Luego del tratamiento sobre tablas, la iniciativa quedó sancionada.

Proyectos de Declaración

Asimismo, durante la sesión de este jueves se aprobaron ocho proyectos de declaración.

-El proyecto de ley de autoría del diputado Juan José Bahillo y la diputada María Laura Stratta, por el cual la provincia de Entre Ríos adhiere a la Ley Nacional Nº 27.568 de ejercicio profesional de la fonoaudiología. Expediente N° 28.727. Queda sancionado, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.

-El proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo, por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a aceptar la donación formulada por la Municipalidad de Paraná. De un inmueble de su propiedad destinado al uso exclusivo del Superior Tribunal de Justicia, expediente N° 15.376. Queda sancionado, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.

-El proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo, por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia a donar, en favor de la comuna Aldea Asunción, departamento Gualeguay, un vehículo marca Volkswagen, modelo Bora TDI, dominio HQT 517. Expediente N° 29.297. Queda sancionado, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.

-El proyecto de ley de autoría del diputado López y los diputados Aranda, Gallay, Lena, Pérez, Romero, Rossi, Streitenberger y Taborda, por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a donar el vehículo marca Ford, modelo Ranger DC 4×4 dominio JOJ055. Expediente N° 29.340. Queda sancionado, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.

-El proyecto de ley de autoría de la senadora Díaz, por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, con afectación al Consejo General de Educación, a aceptar la donación con cargo y bajo condición resolutoria efectuada por la Municipalidad de Santa Elena, con destino exclusivo a la construcción del edificio propio de la Escuela Secundaria N°16 “Juan Bautista Azopardo”. Expediente N°15.797. Aprobado, pasa en revisión a la Cámara de Diputados.

-El proyecto de ley de autoría del diputado Aranda, por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a transferir, a título de donación a favor de la comuna de Villa Fontana y con destino al emplazamiento del cementerio local. Expediente N°29.236. Aprobado y devuelto en revisión a la Cámara de Diputados.

-El proyecto de ley de autoría del diputado Aranda, por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a transferir, a título de donación a favor de la comuna de Villa Fontana y con destino al emplazamiento del corralón comunal, una parcela de su titularidad. Expediente N°29.237. Aprobado y devuelto en revisión a la Cámara de Diputados.

-El proyecto de ley de autoría del diputado Aranda, por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a transferir, a título de donación a favor de la comuna de Villa Fontana y con destino al emplazamiento del salón municipal, una parcela de su titularidad. Expediente N°29.238. Aprobado y devuelto en revisión a la Cámara de Diputados.

{El proyecto de ley de autoría del diputado López y los diputados Aranda, Lena, Maier, Pérez, Rastelli, Romero, Rossi, Streitenberger y Taborda en revisión, por el que se rectifica el artículo 1º de la Ley N°11.181 (donación a la “Asociación Comedor Comunitario General Lamadrid”). Expediente N°29.377. Queda sancionado, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.

-El proyecto de ley de autoría del diputado López y los diputados Lena, Streitenberger, Godein, Taborda, Rastelli, Rossi, Vázquez, Pérez, Romero y Aranda en revisión, por el que se crea el “Colegio de Agentes de Propaganda Médica de la Provincia de Entre Ríos”. Expediente N°27.536. Queda sancionado, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.

-El proyecto de ley de autoría de la diputada Taborda y los diputados Aranda, Bentos, Gallay, Godein, Lena, López, Maier, Pérez, Rastelli, Romero, Sarubi, Streitenberger y Vázquez en revisión, por el cual se instituye el día 11 de abril de cada año como “Día Provincial de Concientización sobre la Enfermedad de Parkinson” en la provincia de Entre Ríos. Expediente N°29.075. Queda sancionado, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.