No docentes de UNER paran este jueves y los docentes inician una semana de huelga

Los docentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), nucleados en Sitradu, iniciaron este jueves un paro de una semana, en el marco de una medida definida por el Congreso de Conadu Histórica. El comienzo de la huelga coincide con un nuevo paro nacional de 24 horas de los trabajadores no docentes, al que adhirió Apuner.

La secretaria general de Sitradu, Sofía Cáceres Sforza, explicó a Página Gremial que el paro fue definido en un Congreso de Conadu Histórica y señaló que la medida encuentra a la docencia universitaria “en un momento muy complejo”.

“La mayoría de las universidades nacionales está cerrando el cuatrimestre”, explicó la dirigente. Además remarcó que “ha sido un año de muchas luchas” y de dificultades para que esas acciones expresen “un enfrentamiento al ataque del Gobierno de Javier Milei”.

“Radicalizar la lucha”

Cáceres Sforza explicó que “en esta oportunidad Sitradu no llevó el mandato de paro al Congreso porque entendemos que complejiza mucho la discusión de la situación en que está la docencia, de necesitar cerrar el año, porque cada paro ha implicado de parte de los docentes un doble trabajo de organizar los cronogramas, los programas y demás”.

Señaló que la propuesta que el sindicato llevó al Congreso de Conadu Histórica, y que continuará sosteniendo, es la no toma de exámenes. “Para nosotros en este contexto, la medida que necesitamos es esa. Incluso lo planteamos en una asamblea interclaustros”, afirmó.

Reconoció que existe la necesidad de profundizar las medidas de fuerza, aunque advirtió sobre las dificultades que implica el momento del año. “Es evidente que necesitamos radicalizar nuestras luchas, pero también estamos en un momento difícil del año para los trabajadores de la universidad”, apuntó.

“Venimos llevando a las instancias de la Federación el paro por tiempo indeterminado, la no toma de exámenes y el año que viene el no inicio”, subrayó además.

En ese sentido, recordó que el sindicato ha sido crítico de los paros discontinuos y distantes entre sí, al entender que “el nivel de ataque de este Gobierno requiere una respuesta más fuerte y radicalizada”.

“No podemos seguir aplicando las mismas lógicas y recetas que son de otros gobiernos”, sostuvo.

El conflicto universitario suma además el cuestionamiento al proyecto de Presupuesto 2027, que, según advirtió Cáceres Sforza, vuelve a presentar “un recorte muy grande” para las universidades. La dirigente recordó que el propio Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostuvo que los recursos previstos no alcanzan para cubrir el funcionamiento básico del sistema universitario.

“Por eso creemos que debemos apuntar a la no toma de exámenes y al no inicio de clases el próximo año, hasta que cobremos lo que dice la ley”, subrayó Sforza.

Nuevo paro no docente

El inicio del paro de una semana de la docencia coincide este jueves con una nueva huelga nacional de 24 horas de los trabajadores no docentes.

Apuner adhirió a la medida resuelta por el Consejo Directivo de Fatun, en continuidad con el plan de lucha del sector. El cronograma contempla, además, otro paro para el lunes 16 de noviembre.

Héctor Coronel, de Apuner, explicó a Página Gremial que la medida “es la continuidad del plan de lucha establecido en el último Consejo Directivo de la Federación Fatun”.

El dirigente remarcó que la huelga responde al “permanente reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento”. Y subrayó: “Ese es el reclamo principal”.

Desde Apuner convocaron a los trabajadores nodocentes de la UNER a acompañar las medidas y ratificaron la defensa de los salarios, los derechos laborales y la educación pública. “Sin salarios dignos, no hay universidad pública posible”, expresaron.