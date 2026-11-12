Ricardo García, vicepresidente de OSER: “Vamos a controlar cada centavo que se pague”

El vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Ricardo García, defendió el proceso de reorganización del organismo, justificó los controles sobre las prestaciones médicas y aseguró que la prioridad de la conducción es preservar los recursos de los afiliados. En una entrevista con Daniel Enz, en “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), reconoció que persisten dificultades y compromisos financieros, aunque sostuvo que el déficit no representa un problema mientras no afecte la calidad de la atención. También reveló que la obra social reclama $114.000 millones a otras entidades por prestaciones de afiliados con doble cobertura.

A casi dos años de la intervención del IOSPER, que luego dio lugar a la creación de OSER, García consideró que la institución logró recuperar capacidad de gestión. “Se logró poner una obra social de pie. Una obra social que estaba completamente fuera de foco. Había sacado al afiliado del centro de las decisiones”, afirmó. Según explicó, el proceso de transformación comenzó en diciembre de 2024 y todavía requiere consolidación.

La relación con los prestadores médicos volvió a ocupar un lugar central a partir del conflicto con la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), que suspendió transitoriamente la cobertura de internaciones y luego levantó la medida. García negó que la conducción haya asumido compromisos para alcanzar ese acuerdo y fue categórico: “No vamos a seguir funcionando bajo extorsión”. Aseguró que los controles sobre las facturaciones continuarán y cuestionó el mecanismo anterior, que, según describió, permitía pagar las facturas sin una verificación suficiente.

Como ejemplo, sostuvo que, de un conjunto de 100 carpetas evaluadas, detectaron 80 consultas que se habían pagado dos veces por una misma práctica. Aclaró que esas duplicaciones no necesariamente implicaban responsabilidad de los profesionales, ya que podían originarse en circuitos administrativos diferentes entre clínicas y entidades médicas. Sin embargo, remarcó que la obra social no debía asumir dos veces el costo de una misma prestación. “Nosotros tenemos que defender la plata de los afiliados, no la plata de los médicos o de las asociaciones”, expresó.

El vicepresidente de OSER reconoció en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) que todavía no existe un convenio escrito y estable con Femer, pese a los reiterados conflictos. Explicó que el universo de profesionales y la amplitud del nomenclador dificultan alcanzar un acuerdo, aunque sostuvo que la institución debe avanzar hacia reglas claras. Aseguró, además, que el nivel ambulatorio no sufrió interrupciones y que el 70% de las prácticas médicas continuó con normalidad.

En materia financiera, García admitió ante Daniel Enz que el déficit nominal se mantiene, pero afirmó que su evolución debe analizarse en términos reales. Según sus datos, entre 2024 y 2025 se redujo un 30% al considerar el efecto de la inflación, y anticipó que durante 2026 también sería menor en términos nominales. “El déficit no preocupa en la medida que no impacta en la calidad de la atención de los afiliados”, sostuvo. Frente a los cuestionamientos por el crecimiento de las cuentas por pagar, señaló que OSER administra recursos y prestaciones de una población cercana a los 300.000 afiliados, por lo que consideró necesario observar el flujo financiero en su conjunto.

Uno de los datos más relevantes de la entrevista surgió al abordar las prestaciones de afiliados con doble cobertura. García afirmó que 67.000 personas tienen afiliación simultánea a OSER y otras obras sociales, entre ellas PAMI, OSPLAN y OSUNER. Cuando OSER cubre el total de una prestación -explicó- corresponde reclamar a la otra entidad el reintegro del 50%. A partir de un relevamiento interno, estimó que el sistema sanitario le adeuda al organismo provincial $114.000 millones, acumulados durante los últimos cinco años. “El IOSPER jamás lo reclamó, nunca lo hizo”, reprochó. Para recuperar esos fondos, indicó que se creó un área específica y que el trabajo exige reunir documentación clínica y administrativa de cada prestación.

La entrevista también abordó los problemas recientes en la provisión de medicamentos para la diabetes. García atribuyó las demoras a faltantes de stock de un laboratorio y aclaró que las autorizaciones de OSER se habían mantenido, aunque los medicamentos no llegaban a las farmacias. Aseguró que la situación estaba regularizada, con algunos casos puntuales todavía en resolución. Sobre la cobertura oncológica, afirmó que alcanzaba el 100% por disposición legal, aunque precisó que el inicio de algunos esquemas de medicación podía requerir entre 30 y 45 días para su estudio y validación.

En cuanto a las prestaciones pendientes, reconoció que la cobertura de anteojos todavía no se había restablecido y la definió como una cuenta pendiente. En odontología, informó que 40 profesionales ya habían firmado el nuevo convenio y que otros 57 habían aceptado la propuesta. También destacó la apertura de consultorios propios en distintas localidades.

García defendió, finalmente, la digitalización de los trámites y anticipó que antes de fin de año la prescripción de prácticas médicas también sería electrónica, a través de la aplicación MIOCER. El sistema permitiría gestionar autorizaciones mediante códigos QR. Sobre los amparos judiciales, cuestionó lo que calificó como “una industria” y describió la existencia de estructuras de abogados que, según su versión, captaban afiliados para iniciar reclamos cuyos honorarios podían superar ampliamente el monto de la prestación solicitada.

La posición del vicepresidente dejó expuesta la principal discusión sobre el futuro de OSER: cómo sostener el equilibrio financiero y fortalecer los mecanismos de control sin deteriorar el acceso efectivo a la salud. García defendió el rumbo adoptado por la conducción, pero los reclamos de los afiliados, las tensiones con los prestadores y las prestaciones aún pendientes muestran que la transformación continúa bajo examen.

-El mes que viene se van a cumplir dos años de la intervención del Iosper, que luego dio lugar a la creación de OSER. ¿Qué se logró y qué falta?

-Se logró poner una obra social de pie. Una obra social que estaba completamente fuera de foco. Había sacado al afiliado del centro de las decisiones. Y lo que está faltando es consolidar un proceso de transformación que iniciamos. Se inició en diciembre del 2024. La Oser tiene de vida 17 meses, si sumamos los 6 de la intervención: son 23 meses y a dar vuelta una historia que lleva 20 años. Pero, si hay que decir algo que falta es seguir profundizando ese camino hacia el Norte que tenemos, que tenemos bien claro el rumbo.

-El gobernador dice públicamente que Oser está entre las obras sociales que mejor funcionan en el país. Y la oposición, a través de su síndico, dice que Oser está agonizando, dice. ¿Cómo se explican estas posturas tan extremas?

-Sí, primero no hay un síndico de la oposición. Eso es una figura imaginaria que creó … imagino a quién usted se está refiriendo: una persona que erró desde el primer minuto cuál era su rol, confundiendo su mecanismo de designación con el rol que debía cumplir. Él es propuesto por la mayoría parlamentaria de la oposición, designado por el gobernador para ser síndico de la OSER. No síndico de la oposición. ¿Usted se lo imagina al doctor Juan Manuel Olmos, auditor general de la Nación, que fue también propuesto por la mayoría parlamentaria opositora? Y que diga: yo soy el auditor general de la oposición. Entonces, directamente no se le puede contestar a una persona que está en campaña política. No nos sorprendería verlo en pocos meses lanzándose en alguna candidatura. Erró desde el primer minuto cuál era su rol. No voy a responderle a él personalmente. Lo que dice el gobernador hay que contextualizarlo: hay que contextualizar cuál es la realidad de la OSER con respecto al sistema sanitario nacional. Hay que ver qué está pasando con el PAMI, hay que ver qué está pasando con IOSFA... IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas desapareció. Hubo que dividirla. Preguntemos IOMA en provincias de Buenos Aires, ¿cómo está? Son muy pocas las obras sociales que hoy pueden sobrevivir. En ese contexto, que el gobernador diga que es una de las mejores obras sociales del país, tiene toda la razón del mundo.

-¿Qué pasó con la Federación Médica de Entre Ríos (Femer)? Porque causó mucha preocupación la noticia de que se había cortado la cobertura para internaciones. Pero, resulta que no era tan así. Femer levantó hoy la suspensión de la tensión en internación. Pero, dijo que es transitoria y que el 20 de noviembre vuelva a evaluar. ¿Qué le prometió Oser a los médicos para que levantaran medidas?

-Prometer, nada. La obra social, Daniel… primero, no vamos a seguir funcionando bajo extorsión, que es lo que permanentemente ha sucedido con la obra social. Y vamos a seguir haciendo los controles que estábamos haciendo. Lo que sucedió acá, un episodio menor, si se quiere, es que la obra social empezó a controlar lo que se pagaba. ¿Usted sabe que la facturación de Femer se pagaba a cajas cerradas? Lo que la factura decía se pagaba. Hace ya un tiempo atrás empezamos a adecuar nuestro sistema, a cruzar la información y yo le puedo decir que de un periodo de 100 carpetas evaluadas había 80 consultas que se habían pagado dos veces por la misma práctica. ¡A usted le parece bien que la obra social pague dos veces por la misma parte!

-No corresponde.

-No corresponde. Entonces… quiero ser muy respetuoso con esto…

-Pro, eso deriva en alguna presentación judicial.

-En la medida que nosotros hacemos el débito y esa plata retorna a la obra social, queda abstracta la situación. Pero, nosotros tenemos que defender la plata de los afiliados, no la plata de los médicos o de las asociaciones. Hay casos de tres facturas en distintos meses por la misma práctica, la misma prestación. Quiero dejar a salvo una situación porque se quiso en algún momento personalizar que estábamos culpando a los médicos. El vicepresidente de la Femer aceptó en una entrevista radial que era posible que el médico cobraba dos veces por la misma práctica porque los sistemas de facturación son distintos y va por vía diferente. Si la secretaria de Acler (Asociación de Clínicas) te manda a facturar la consulta que hizo en una clínica a un afiliado internado y la secretaria de la Femer te manda a facturar la misma consulta, decimos no es culpa del médico. Bueno, lo tomamos, probablemente no es responsabilidad del médico. Pero, no por eso la obra social deba pagar dos veces por lo mismo. Los controles van a seguir, no hay ninguna promesa.

-Bien, durante 9 días los afiliados internados quedaron sin cobertura de esos honorarios médicos. ¿Cuántos afiliados se vieron afectados? ¿Alguien le va a devolver lo que tuvieron que pagar de su propio bolsillo?

-Muy pocos. No tuvimos reclamos hasta hoy había un médico que quería y también tengo que decirle que le quería cobrar 600.000 pesos una práctica a un afiliado que tiene turno para mañana para operarse… 600.000 es lo que nosotros le pagamos a través de la Femer y ahora con este levantamiento de la medida, mañana lo tiene que operar por Femer y aceptar la orden de una práctica que la obra social autorizó hace 20 días. No hemos tenido grandes reclamos.

-O sea, habla de prestaciones sin registro, códigos que no están en el nomenclador y posibles duplicaciones. ¿Hubo caso de sobrefacturación o de fraude? O sea, ¿se hizo alguna hubo alguna denuncia o se arrancó con algún sumario?

-No, nosotros queremos ser muy respetuosos. Y esta profundización de los controles que va a llevar adelante la obra social -y esto lo quiero advertir a todos los prestadores- que esta es la nueva historia de la obra social: una obra social que va a controlar cada centavo que se pague. Se hizo siempre en un marco de diálogo, de respeto. Por eso a nosotros nos pareció tan intempestiva la medida. No tenemos pensado denuncias penales. Ni denuncias de fraude en la medida en que se hagan los débitos que corresponde y esos fondos retornen a la obra social como corresponde… Quedarían en abstracto, ¿no?

-Desde que existe Oser, la Femer amenazó o suspendió la atención varias veces: julio de 2025, marzo de 2026 y ahora. ¿Por qué no hay un convenio estable?

-Se repite la historia que se repetía con el Iosper también. Esto, yo no me quiero sacar el lazo, son 2.100 médicos. El nomenclador tiene más de 2.000 prácticas, que esas prácticas además tienen sus normas de trabajo. No es fácil llegar a un consenso. Pero, nosotros tenemos la decisión tomada de que en algún momento tenemos que tener un convenio que fije… aparte un pedido permanente del gobernador para que las pautas estén claras para que no ocurran este tipo de malentendidos que ocurren -justamente- porque no hay un convenio escrito firmado por la parte. Tenemos un acuerdo de hecho que se lleva adelante respetuosamente. También decirle que el nivel ambulatorio se mantuvo. Las prácticas, las consultas en el consultorio no hubo absolutamente ningún corte ni nada por el estilo. El 70% de las prácticas de los médicos de la Femer sigue sin problemas y va a seguir sin problemas. Pero, nosotros tenemos que ir camino a firmar un convenio.

-En mayo OSER informó que el déficit bajó cerca de un 50% por ciento en términos reales. En agosto, el gobernador habló de un 30%. ¿Cuál es la cifra correcta? ¿Cuánto es el déficit hoy por hoy en pesos?

-Hoy por hoy el déficit en pesos se mantiene. Yo no quiero hablar de cifras porque muchas veces las cifras pueden llegar a confundir. Son miles de millones de pesos los recursos que recibe la obra social y lo que destina a la prestación. Tiene razón el gobernador cuando dice que en términos reales entre el 2024 y el 2025 se redujo un 30%. Esto quiere decir: el valor nominal ajustado por inflación y este año va a ser menor. Ya le adelanto que 2026 en términos nominales el déficit de la obra social va a ser menor. Pero, déjeme aclararle una cosa: el déficit no preocupa en la medida que no impacta en la calidad de la atención de los afiliados. La obra social es una entidad que financia prestaciones de servicios de salud administrando fondos de terceros. Y en ese flujo de ingreso y egreso siempre hay cuentas a saldar y a creencias también. Después tengo para contarle una novedad en la medida que ese flujo de ingresos y egresos no afecte la prestación… hablar de déficit o de la deuda real no tiene mucho sentido.

-Según la información que OSER nos entregó por pedido de Acceso a la Información Pública, las cuentas por pagar se multiplicaron 19,4 veces desde fines del 2022. Pero, la obra social está mejor.

-Sí, mucho mejor. Esos son cortes que se hacen, depende el período que uno toma, por supuesto. Y depende del mes que se haga el corte puede aumentar o disminuir. Pero, volvemos a lo mismo: mientras esa deuda no implique una disminución en la calidad del servicio que se le brinda al afiliado, es una deuda corriente. Es una entidad muy grande: son 300.000 afiliados.

-¿En cuántos días se les paga hoy a los prestados? En enero usted dijo 60 días…

-A todos … excepto las cuidadoras domiciliarias. En primera-segunda semana de noviembre terminamos de pagar a más del 50% de las facturas que presentaron en octubre las cuidadoras domiciliarias.

-¿Aumentó o bajó el padrón desde que se pasó de Iosper a Oser?

-Se mantiene fluctuante 280.000-290.000 afiliados (…) Todo el mundo quiere tener OSER… el que tiene Osplad se quiere pasar a OSER, el que tiene PAMI.

-Pasa mucho eso…

-Muchísimo, todo el tiempo.

-¿Cuánto recibe OSER por mes en aportes y contribuciones? ¿El Estado Provincial como empleador está al día con sus contribuciones?

-Sí, por supuesto. No podríamos existir si no estarían todas las entidades recaudadoras (al día): 25 mil millones por mes.

-Desde octubre aumentó el Fondo Voluntario. A un trabajador de su sueldo mínimo provincial le descuentan casi 20.000 pesos por mes. ¿Por qué se aumentó?

-El Fondo Voluntario era un fondo creado ya hace muchísimo tiempo que tenía un valor plano. El sueldo más alto de la provincia y el sueldo más bajo de la provincia pagaban exactamente el mismo valor. El Fondo Voluntario para servicios especiales es un fondo que si usted lo tiene al día, es voluntario. El que quiere lo tiene y el que no quiere, no. Pero, lo exceptúa de pagar el 30% del coseguro de las prácticas de internación y cirugías. Como esos aranceles y honorarios se han disparado en cuanto a los valores, porque nosotros mejoramos muchísimo el arancel y el honorario que le pagamos a los médicos y a la clínica; hoy una cirugía de 1-000.000 de pesos para un afiliado que no tiene Fondo Voluntario representa 300.000 pesos de coseguro. Pero, si paga 20.000 por mes, esos 300.000 no los tiene que pagar.

-¿Cuánto subieron los coseguros en el último año comparado con la inflación y con los sueldos?

-Cero. El coseguro sigue siendo 30%, siempre. Lo que sube es el valor de la práctica y ahí habría que empezar a discernir.

-La Asamblea de Afiliados denunció que salieron medicamentos esenciales del Vademecum. ¿Qué medicamentos se dejaron de cubrir y por qué?

-No sé a qué se refieren. No hubo ningún tipo de medicamentos que se hayan dejado de cubrir. Pero, hay que revisarlo. Quiero ser muy claro en esto: hay que revisar el Vademecum, hay que revisar la dosificación que los médicos prescriptores hacen a los pacientes. Vamos a hacer mucho más estrictos en esos controles.

-Hay médicos que cobran un plus y el Círculo Médico de Paraná llegó a autorizarlo. Oser dice desde siempre que está prohibido. ¿Cuántas denuncias de afiliados recibieron por cobro de plus y qué sanciones se aplicaron?

-Lamentablemente, muy pocas. Pero, ¿qué cambiamos nosotros hoy en el sistema? Hoy el afiliado que se siente violentado por esta práctica ilegal tiene la posibilidad de ir a una sede presencial y el trámite de la denuncia se hace a nombre del empleado. Es una denuncia anónima. Es un trámite digital. Ya tenemos el sistema preparado y yo, afiliado que sufrí el cobro de un plus, puedo denunciar al médico que me cobró, pero la denuncia va a ir a nombre del empleado que me la está tomando para que se mantenga el anonimato.

-¿Cuántos pacientes oncológicos tienen hoy problemas de cobertura de cargo? ¿Cuánto tarda la autorización de un tratamiento?

-Cero, porque la ley obliga a darle cobertura del 100% a todos los pacientes oncológicos y a pacientes con certificados.

-¿Cuánto tarda la autorización?

-Depende de la práctica. Nosotros tenemos medicación, que si nos referimos a la medicación, por ejemplo, le hemos informado a nuestros afiliados que un inicio de esquema puede demorar el estudio, la validación y la práctica entre 30 y 45 días.

-Usted es odontólogo. En junio anunció que iba a volver la prestación odontológica, ¿Desde cuándo volvió y con qué cobertura?

-Lentamente. Tenemos 40 odontólogos que han firmado el nuevo convenio. Tenemos 57 que han aceptado la propuesta, tienen que venir a firmar: son 13 más. Y vamos camino a completar 200 odontólogos en toda la provincia. Sumado al sistema mixto que, como usted sabe, estamos instalando consultorios odontológicos propios en distintas localidades, esto a raíz de los 16 equipos odontológicos que gestionó el gobernador Rogelio Frigerio a la Comisión Técnica Mixta y ya tenemos dos que están funcionando de manera exitosísima. Ya están desbordados Feliciano y Federal, vamos a inaugurar Villaguay, Gualeguay, Ramírez, Colón, Victoria… son consultorios odontológicos propios con odontólogos contratados por la obra social.

-También prometió volver a cubrir un par de anteojos por año ¿se completó?

-No, todavía. Es una cuenta pendiente. Lo tenemos que hacer siempre con la responsabilidad del equilibrio económico y financiero de la obra social. Calculamos que a fin de año vamos a poder dar esa noticia.

-¿Cuántos amparos judiciales tiene hoy OSER por falta de cobertura? ¿Cuánto se pagó de honorarios de abogados en lo que va del año?

-No tengo esa cifra. Lo que sí le puedo decir…

-Vienen en aumento…

-Tenemos dos amparos cada mil afiliados por año. Son 300.000 afiliados.

-Más allá de alguna cuestión de no respuesta, nos parece que hay un negocio instalado con el tema de los amparos… que se enojen los abogados si quieren, que manden Cartas Documentos… pero, está visto que son los mismos.

-Una industria y agradezco que sea usted el que lo diga, porque obviamente cuando yo lo dije en un programa televisivo… mis compañeros del interprofesional, que yo juego en un equipo de Abogados, me quedé en el banco. Pero, hay una industria. Nosotros tenemos en Concordia un abogado que armó un call center, tiene 10 o 12 empleados, infiltrándose los grupos de WhatsApp y subiendo… porque usted presenta un escrito por un reintegro de pañales de 80 mil pesos. Y el honorario de profesionales es 1.000.800. Entonces, es muy difícil.

-En salud mental y discapacidad, ¿cuántos afiliados tuvieron que ir a la Justicia para conseguir una prestación?

-No lo tengo discernido. Lo que sí le puedo decir, por suerte tengo acá una ayuda de memoria. En los primeros 10 meses de 2025, comparado con los primeros 10 meses de 2026, la prestación en discapacidad de salud mental aumentó casi un 50%... 47,45%.

-Usted me decía que está funcionando el tema de la receta electrónica?

-Sí, sí, eso es una ley, nos adherimos.

-No tuvo resistencia.

-No, muy poco. Y le doy una primicia; antes de fin de año, no solamente la receta de medicamentos, sino la prescripción de prácticas va a ser electrónica. Si el médico en vez de mandar una radiografía, una receta por papel, va a entrar a la misma aplicación con la que hace la receta y va a prescribir una práctica, una radiografía. una ecografía, una tomografía… el paciente lo va a subir a través de la aplicación MIOCER, le va a llegar la autorización en un QR y con ese QR va a ir al centro de diagnóstico de imagen o lo que tenga que ser y va a estar la práctica validada con el QR.

-¿Por qué se había cortado la posibilidad de poner a los hijos mayores de 25 años como adherentes?

-No, al revés. La ley del Iosper establecía hasta los 26 años la cobertura de adherentes. Y nosotros cambiamos el reglamento gracias a la potestad que tiene el directorio y aumentamos un año más. Pero, si usted me da dos minutos, yo le voy a decir lo importante de esto: no solamente pasamos de 26 años cumplidos a 27 años cumplidos los hijos estudiantes adherentes, sino que además ahora le damos la posibilidad que cumplidos los 27 años puede pasar al régimen voluntario pagando una cápita que hoy está alrededor de 170.000 pesos y queda afiliado a la OSER de por vida, desenganchado del sueldo del padre. Va a pagar una cápita mensual de por vida. En la medida que quiera ser afiliado voluntario, tiene la posibilidad. Por ello, usted sabe que las afiliaciones voluntarias están interrumpidas.

-¿Por qué tuvieron tantos problemas en octubre con la provisión de medicamentos para diabetes?

-Fue multicausal. Es una crisis que hubo, que por suerte ya está resuelta. Se puede explicar de dos maneras o tres. Hubo un laboratorio que denunció faltante de stock en diabetes. Eso causó muchos problemas. Ustedes saben que nosotros tenemos convenio con el Colegio de Farmacéutico y el Colegio de Farmacéutico es, en definitiva, quien contrata la droguería. Cuando empezamos a ver esa demora en la entrega -no en las autorizaciones, hay que ser bien claro- la obra social autorizaba, la receta estaba, los afiliados iban a la farmacia, y el medicamento no había llegado. Inmediatamente nos pusimos a trabajar con el Colegio de Farmacéuticos para regularizarlo. Hoy está regularizado.

-Está regularizado.

-Está regularizado.

-No hay pendientes.

-Se quedaron de esa situación casos muy puntuales que los tenemos identificados con nombre y apellidos y los estamos resolviendo.

-¿Cómo están funcionando los controles de compras que se hacen? Porque quizás ustedes pueden tener un criterio y los tratamientos inferiores no se cumpla con ellos y puede pasar de largo por la alta demanda. Uno sabe que está muy demandado en este momento o sea hay una explosión de crecimiento…

-Primero, con el presidente somos los que firmamos todas las compras. Nosotros tenemos los mecanismos. La ley de administración pública establece los mecanismos para la compra. Donde hay que tener muchísimo más cuidado es en la compra directa por vía de excepción, que son los mínimos y como lo dice el nombre: es vía de excepción. La mayoría de las compras las hacemos por solicitud de cotización. Se invitan a solicitar a cotizar a la firma del ramo al menor valor que cumpla con lo solicitado. Se le paga y todo lo demás son licitaciones públicas y privadas que ustedes lo pueden ver por la página web.

-¿Qué es lo máximo que pagaron en los últimos 6 meses de prestación?

-Sí, hay casos puntuales. Quiero ser muy respetuoso…

-No le pedimos nombres…

-Nosotros tenemos -por ejemplo- una medicación crónica mensual de por vida de un afiliado que cuesta 103 millones por mes. Para darle un ejemplo, los valores aumentaron todos. Acá mire también para darle algunos datos: entre enero-octubre del 2025, enero-octubre de 2026 aumentamos un 24% las derivaciones a instituto de máxima jerarquía fuera de la provincia. Acá tengo el nombre Garrahan, Favaloro, Hospital Austral… son entidades carísimas. El (Instituto Alexander) Fleming, nosotros derivamos pacientes al Fleming…

-Qué sale una atención en esos lugares…

-Y más o menos 26 millones por mes, más o menos … una afiliada, por mes. Los trasplantes…

-Y en el Garrahan…

-Gracias a Dios, no, tampoco, pocos. Ahí van niños. Nosotros tenemos el Hospital Materno Infantil San Roque, que es una entidad de excelencia y eso le permite al sistema público de la seguridad social no tener que derivar tanto a pacientes al Garrahan. Pero, es verdad que cuando la capacidad de respuesta de la provincia no puede solucionar un problema de salud, se deriva. Pero, muy poco al Garrahan, muy poco.

-¿Y hay mucha deuda con la OSER?

-¿De quién?

-No sé, de la Nación.

-Sí, muchísimas. Este era el dato que le quería contar con la OSER… Nosotros tenemos 67 mil afiliados que tienen doble cobertura. Tienen OSER-PAMI, OSER-OSPLAN, OSER-OSUNER, ¿Se entiende? Cuando la OSER le da el 100% de la prestación, corresponde pedirle a la otra obra social el 50%. Bueno, de acuerdo al primer análisis que hicimos, hoy a la OSER el sistema sanitario en general le debe 114.000 millones de pesos: ¡114000 millones de pesos!

-Pero, para tener una idea, ¿el año pasado a esta altura cuánto les debían?

-No, porque este estudio se hizo ahora, durante este año. Es una barbaridad. Quiero también ser claro con esto: Iosper más OSER, porque estamos hablando de 5 años para atrás, suman 114.000 millones de pesos que las otras obras sociales nos deben a nosotros. Entre ellos el PAMI. ¿Cuál es la diferencia? Que el Iosper jamás lo reclamó, nunca hizo y habría que preguntarles.

-Y ustedes siguen reclamando…

-Por supuesto. No solamente reclamando. Tenemos que empezar a documentar, porque cuando yo le voy a pedir a la obra social que me pague la mitad de lo que yo le pague a su afiliado, le tengo que mostrar la receta, el estudio, la imagen… es un trabajo monumental que estamos haciendo. Creamos un área dentro de la obra social para el recupero de obras sociales con afiliación compartida. ¡Creamos un área! Estos son recursos genuinos que se escapaban de la obra social. Se escapaban por completo y no había nadie que se interesaba por recuperar esto. Es un trabajo de hormigas.

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 11 de noviembre de 2026