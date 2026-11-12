Rosario Romero: “Juan José Bahillo es el candidato de la unidad del peronismo entrerriano”

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, confirmó que buscará un nuevo mandato, respaldó a Juan José Bahillo como candidato de unidad del peronismo entrerriano y describió la emergencia por la creciente del río. También cuestionó la distribución de recursos y la falta de diálogo del Gobierno nacional con los municipios.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, confirmó su decisión de continuar al frente del municipio y buscar un nuevo mandato, al tiempo que respaldó la posibilidad de que Juan José Bahillo encabece una propuesta de unidad del peronismo entrerriano. En una entrevista con Daniel Enz, en el programa de televisión de “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), la jefa comunal también describió la situación de emergencia que atraviesa la ciudad por la creciente del río Paraná, explicó las razones que podían llevar a postergar la Fiesta Nacional del Mate y cuestionó la falta de diálogo del Gobierno nacional con los municipios del interior.

La entrevista comenzó con una reflexión sobre la visita del papa León XIV y el impacto social de sus mensajes. Romero destacó la convocatoria popular y, sobre todo, el contenido de sus palabras. “Creo que el Papa supo transmitir y diría que -si tuviera que calificarlo- diría, fue aleccionador lo que vino a decir a la Argentina”, reflexionó. A Romero le interesó especialmente la manera en que el Pontífice vinculó los valores humanos con los problemas concretos de la sociedad y de las nuevas generaciones. También recuperó una de sus definiciones centrales: “Es la economía la que debe servir al ser humano”.

Al ser consultada si esperaba un cambio en el clima político después de esos mensajes, Rosario Romero reconoció sus reservas frente a las agresiones y descalificaciones que, según señaló, habían caracterizado los últimos años. “Ojalá suceda”, respondió, aunque admitió que le costaba imaginar una modificación inmediata de esas conductas.

La emergencia hídrica ocupó el tramo más urgente de la entrevista con Daniel Enz. Romero informó que había 36 familias autoevacuadas y que otras permanecían en sus viviendas por temor a perder sus pertenencias. El municipio las asiste con visitas periódicas, alimentos y materiales para reforzar las defensas de los hogares. Identificó a Bajada Grande como uno de los sectores más comprometidos y mencionó también Puerto Sánchez, los arenales y la Toma Nueva. En Bajada Grande -precisó- había 20 personas alojadas en una carpa.

La respuesta municipal incluye trabajos de contención y gestiones ante la Policía provincial para disponer de presencia permanente durante la noche en la zona de las carpas. Además, la intendenta reveló que, antes de ingresar al estudio, había participado de las gestiones para comprar una bomba de agua cuyo costo estimó en alrededor de 30 millones de pesos. El equipo resulta necesario para proteger a las familias de Puerto Viejo y atender también la situación de la laguna de Bajada Grande.

La creciente podía alterar, incluso, el calendario de las celebraciones populares. Rosario Romero reconoció que la Fiesta Nacional del Mate podía postergarse ante la incertidumbre sobre la evolución del río y la necesidad de concentrar recursos en la asistencia a los vecinos. “La prioridad es atender a la gente que está en dificultades y no nos podemos sustraer, no podemos estar de fiesta a metros de donde la gente está”, afirmó. La posibilidad era trasladarla a otro momento del año, quizá julio o septiembre, aunque todavía no hay una decisión definitiva.

En el plano político, Romero confirmó que su prioridad era continuar la gestión municipal. “Yo dije o yo o alguien del equipo, pero continuar en Paraná”, afirmó en clave electoral. La decisión estuvo vinculada con la continuidad de proyectos que considera estratégicos, entre ellos, una futura planta de tratamiento de efluentes cloacales. Explicó que la ciudad no trataba sus aguas residuales y que aspiraba a convertir esa iniciativa en una referencia ambiental para la costa del río Paraná.

Al analizar el escenario electoral provincial, sostuvo en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) que las PASO son herramientas útiles, aunque consideró que el Partido Justicialista podía recurrir a una elección interna con participación de afiliados e independientes si finalmente se suspenden. En ese contexto, fue explícita sobre Juan José Bahillo: “En mi concepto sí”, respondió cuando Enz le preguntó si era el candidato de la unidad peronista. Fundamentó su respaldo en la trayectoria del dirigente, su experiencia empresarial, su paso por la intendencia de Gualeguaychú, el Ministerio de Producción provincial y la Secretaría de Agricultura de la Nación. A su entender, esa experiencia le permitía ofrecer “un programa de gobierno que entusiasme a los entrerrianos”. Aclaró, no obstante, que su valoración no implicaba desconocer las aspiraciones de otros dirigentes.

La relación con el Gobierno provincial también mostró diferencias. Rosario Romero afirmó que persistían reclamos por una distribución de recursos que consideraba favorable a los municipios gobernados por el oficialismo. “Es un concepto diferente de cómo se ejerce la función pública”, criticó, al contrastar la situación actual con la gestión de Gustavo Bordet, durante la cual -según su evaluación- las obras y los aportes alcanzaban a municipios de distintos signos políticos.

La intendenta también sostuvo que había cambiado la relación institucional que el gobernador Rogelio Frigerio había mantenido con los gobiernos locales cuando se desempeñaba como ministro del Interior. Como ejemplo, mencionó las dificultades para ordenar el transporte interurbano que circula por Paraná y compite con el sistema urbano recientemente licitado. Respecto del Gobierno nacional, fue todavía más crítica: “Nosotros ya estamos completamente desalentados de hacer algún trámite”, confesó. Y resumió su percepción sobre la relación con los municipios del interior: “No hay lugares del gobierno nacional donde uno pueda ir. Nunca ocurrió esto. ¡Nunca!”.

Hacia el cierre, Romero defendió la necesidad de fortalecer los controles sobre la administración pública y señaló que la lealtad hacia los ciudadanos y el cuidado de los recursos estatales constituían límites irrenunciables para cualquier funcionario. Destacó, en ese sentido, la implementación del Trámite Digital Inteligente como una herramienta para reducir demoras y mejorar los controles internos. Sobre Ficha Limpia, expresó su respaldo y sostuvo que los funcionarios debían estar dispuestos a dar explicaciones y aceptar las críticas.

La entrevista dejó así una definición política y una prioridad de gestión. Romero eligió permanecer en Paraná, defendió la candidatura de Bahillo como una alternativa de unidad para el peronismo y puso el acento en una responsabilidad inmediata: atender a los vecinos afectados por la creciente antes que cualquier celebración o cálculo electoral.

-Pudo analizar por un instante el fenómeno social que provocó el papa León XIV en estos días?

-Sí, mucho. En muchos momentos… porque me llamó la atención la sensatez, la razonabilidad. El modo de captar un sentimiento de paz que se notó en toda la gente.

-Estamos hablando de 8.700.000 personas.

-Personas que han expresado sus sentimientos de paz, de valores, queremos mejorar. Y pedían cosas buenas para Argentina. Creo que el Papa supo transmitir y diría que -si tuviera que calificarlo- diría, fue aleccionador lo que vino a decir a la Argentina. Porque, por ejemplo, cuando hablaba con los jóvenes utilizó una parábola de la Biblia, pero también la adaptó muy inteligentemente a lo que hoy viven los jóvenes. Entonces, habló -sin hablar directamente- de las cosas falsas para salir de un problema, como las adicciones o las salidas que son fáciles y que no hay que dejarse tentar por esas salidas fáciles. Todos los mensajes fueron de valores y a mí eso me impactó. Además, me impactó mucho la cantidad de gente.

-Tuvo definiciones concretas, sociales, políticas, económicas y apuntando en especial a lo humano.

-Muy bueno. Esta economía que debe servir al ser humano, eso fue mucho.

- ¿Cuánto debería de sus discursos recepcionar la diligencia política? Hablo del oficialismo, de la oposición, de los jóvenes, de los dirigentes sociales.

-Utilizando una frase que dijo el Papa: “Todos, todos, todos”. Yo diría que todos. Porque cuando se habla de valores se habla de valores de la humanidad, no valores de la religión específicamente. Coincide con que el cristianismo, el catolicismo, pero los valores son valores de la humanidad.

-A mí me preocupa que lo dicho por el Papa sea debate en estas horas y que en una semana se retorne a la chicana, al agravio, a nada me importa. El Papa ya no está. ¿Usted espera una reacción favorable de Javier Milei y su equipo de funcionarios tras la visita papal, por ejemplo?

-Esperar… la espero. No sé si… digamos… la anhelo. Pero, no sé si eso va a ocurrir porque yo he presenciado en estos tres años casi… agresiones tan fuertes hacia el que no piensa igual que me cuesta pensar que de un día para otro se cambie. Ojalá suceda.

-Pero, ojo, que este fue también un mensaje para dentro y para afuera de la Iglesia, ¿no? O sea, a mí me sigue preocupando la distancia de la cúpula, y esto lo decimos nosotros y no queremos involucrarla…. Pero, la distancia de la cúpula eclesiástica de Paraná con la gente, del arzobispo de Paraná se sabe poco y nada. La Catedral de Paraná estuvo al margen de la visita del Papa, ni un cartel de bienvenida pusieron. ¿Usted habla con el arzobispo?

-Hablo… tenemos una mesa interreligiosa en la que la Municipalidad participa. Hemos hablado de un programa que tiene la Municipalidad que se llama “Construir Valores”. Hemos hablado en instancias de colaborar con algunos temas, es decir, no tengo mal vínculo. El diálogo existe y en la Mesa Interreligiosa se ha trabajado bien, se ha trabajado con cosas positivas. Hoy, sin ir más allá, firmé una escritura de transferencia de un inmueble de la escuela Gianelli (Escuela Privada de Gestión Privada N° 22 “San Antonio María Gianelli”), que está en (el barrio) Anacleto Medina, que es una escuela que hace una labor comunitaria importantísima.

-Por eso hablamos más que nada de la cúpula y no de los sacerdotes barriales.

-Con los y trabajamos permanentemente. Y no me cabe duda de que esta situación que estamos teniendo de gente evacuada, de gente que hoy está sufriendo la creciente, hay solidaridad de la gente y hay solidaridad religiosa también, o sea, eso existe en la ciudad.

-Vayamos a lo prioritario. Esto hoy por hoy es el principal problema que está teniendo el Municipio. ¿De hablando de cuántas familias evacuadas hablamos?

-Estamos con 36 familias auto evacuadas. Tenemos muchas familias que no han querido irse de su hogar. Pero, que las estamos asistiendo porque no quieren perder sus cosas. Entonces, las estamos visitando cada tanto, a veces dos veces por día. Justamente, para ofrecerles ayuda. Y tenemos problemas en Puerto Sánchez. Hubo que hacer un relleno allí para evitar que el agua avanzara; en los arenales, en la Toma Nueva. El mayor problema lo tenemos en Bajada Grande. Tenemos gente en carpa, es decir, tenemos 20 personas que están en una carpa, más las familias auto evacuadas, más los que se quedaron en su casa. Y nos piden ayuda alimentaria, pero también nos piden ayuda de bolsas para llenarlas de arena y proteger las viviendas. Ahí el equipo está trabajando, el equipo de emergencia municipal está trabajando. Ayer me comuniqué con el jefe de Policía de la Provincia para que nos ayudara con un puesto permanente, sobre todo, a la noche en la zona donde tenemos este gente en las carpas. Y bueno, estamos entre todos haciendo.

-Esto va a determinar inversiones de urgencias.

-Sí, sí. Tenemos que ahora, justamente, antes de entrar al programa, estábamos intentando comprar una bomba. Y sale algo así como 30 millones de pesos. Pero, lo estábamos intentando comprar medio de urgencia para tenerla operativa mañana, porque las familias de Puerto Viejo están viendo con preocupación que crece el río sobre una de las calles. Tienen miedo que si no sacamos esa agua, les invada las casas. Así que la bomba la necesitamos, la necesitamos para ahí, para Puerto Viejo y también para la laguna de Bajada Grande.

- ¿Son las principales zonas o hay otras zonas que también se pueden ver afectadas en los últimos días?

-Paraná está alta. Entonces, mucha de la población de Paraná no lo va a sentir. Pero, toda la zona ribereña puede tener problemas. El Thompson no. En el Thompson la gente ha disfrutado de la playa todavía…

-Pero hemos observado que ingresó agua.

-Creció…

-Como que van a desaparecer a las playas…

-Lamentablemente.

-Todo el trabajo que hicieron parece que va a quedar...

-Espero que no… pero, bueno… es un verano muy especial, muy particular con la crisis de la corriente de El Niño, lo cual también nos ha colocado en situación de repensar las fiestas veraniegas.

-O sea, la Fiesta del Mate puede no hacerse.

-Claro. La Fiesta del Mate puede posponerse justamente por esto. Porque si la prioridad hoy es atender a quienes están en crisis. Y yo no me veo contratando artistas en este momento que no sabemos ni siquiera cómo va a estar la situación en febrero, digamos. Y, lamentablemente, para todas estas fiestas populares los artistas se contratan con bastante tiempo de antelación. Y lo cobran antes. Entonces, hasta ahora no lo hemos hecho como una cuestión de prudencia y lo más seguro es que se posponga hasta que pase la crisis.

-Que se posponga o que se reconfigure…

-Si, se puede hacer en otro mes del año, digamos. En julio o en septiembre. Pero, quisiéramos hacerla. Pero, estamos con esa situación. La prioridad es atender a la gente que está en dificultades y no nos podemos sustraer, no podemos estar de fiesta a metros de donde la gente está...

-Sí, coincidimos plenamente. Atento a la fragmentación de las elecciones del año pasado. ¿Cómo hará el peronismo para organizarse si no hay PASO?

-Bueno, hay una noticia de último momento que dice que el gobierno provincial ya estaría decidiendo que el 6 de junio se harían las elecciones y que mandaría un proyecto para la suspensión de las PASO. Seguramente será...

-Le sorprendió la fecha…

-No. Se venía especulando con mayo-junio. A mí, desde luego… yo ya he dado mi posición. Para mí las PASO son útiles. Pero, bueno, es la posición que está imperando y el Partido Justicialista seguramente hará su elección interna de selección de candidatos con el padrón partidario y con el padrón de independientes, que es como se ha hecho antes de que existieran las PASO.

-Usted sonaba fuerte como candidata a gobernadora, pero qué factores influyeron en su decisión de no competir por este cargo el año que viene.

-Ocurre que creo que mi aporte de la época tiene que ser… continuar haciendo una gestión en Paraná. Yo dije o yo o alguien del equipo, pero continuar en Paraná. Para nosotros es saludable por las continuidades.

-O sea, habría decidido que irá por un nuevo mandado.

-Sí. Porque con poco hacemos mucho. Tenemos inversiones y tenemos proyectos importantes para la ciudad. Uno de ellos es el que me llevó este año a China, que es… estoy pensando en una planta de tratamiento de efluentes en Paraná… de fluentes cloacales. No se tratan las aguas de cloacas de la ciudad. Nosotros queremos en eso ser ejemplo en cuanto al cuidado del ambiente. En la costa del río Paraná no hay ninguna localidad que trate sus efluentes. Queremos hacerlo y eso es un proyecto futuro que me gustaría hacer. Es una de las tantas cosas que me convocan y me entusiasman de seguir en la ciudad.

- ¿Juan José Bahillo es el candidato de la unidad del peronismo entrerriano?

-En mi concepto sí. Y quiero fundamentarlo. Juan José es una persona que estuvo 20 años en su actividad empresarial, conoce el sector privado, conoce lo que es ser un emprendedor y lidiar con las dificultades que tienen los emprendedores y los productores y los empresarios en la provincia. Es un hombre que se mueve en clave entrerriana. Está conectado permanentemente con los sectores que mueven producción, que los sectores activos de Entre Ríos. Fue ministro de Producción de la provincia, fue legislador nacional, es legislador provincial y fue dos veces un exitoso intendente en su ciudad, Gualeguaychú. Para mí es la persona que tiene…

-Fue funcionario nacional también…

-Exactamente, fue secretario de Agricultura de la Nación. Es una persona que tiene una trayectoria. Esto lo digo sin desmerecer posibilidades de otros o las apetencias de otros. Pero, me parece que es la persona que acredita una trayectoria y una solvencia que es la que nosotros hoy podemos ofrecer a la ciudadanía entrerriana y podemos ofrecer de la mano de Juan José Bahillo un programa de gobierno que entusiasme a los entrerrianos.

- ¿Y la compañera de fórmula tendría que ser de Paraná?

-Ojalá así sea, pero se veré. Eso se verá.

-Pero ¿usted no va a levantar la mano para decir ¡eh!?

-Bueno, sí, voy a levantar la mano para decir ¡eh! Pero, tampoco me voy a poner en caprichosa. No lo soy.

- ¿Usted mantiene la fórmula con David Cáceres o evalúa algún cambio?

-A mí me parece que si algo anda bien no hay que cambiarlo. Nosotros nos llevamos muy bien. Somos un equipo, trabajamos en equipo y conectamos con la ciudad. Hace poco estuvimos una… bueno … mañana vamos a hacer un abordaje territorial en una parte de la ciudad donde 17 vecinales nos convocaron para charlar. Es toda una zona Sur de la ciudad y a mí me encanta cómo vemos los problemas que la gente plantea y cómo la peleamos por igual para tratar de solucionarlo. Entonces, me siento como que tenemos un equipo de gestión y un equipo con el viceintendente.

- ¿Por qué no continuó el espacio de diálogo con el gobierno provincial y los intendentes que se había inaugurado en abril?

-Bueno, no es por mala voluntad de los intendentes. Ocurre que hay veces que no hay coincidencias, Pero, siempre que podemos dialogamos con el gobierno provincial. Nosotros, los intendentes del área metropolitana venimos dialogando en torno a los residuos. Los residuos sólidos urbanos. Estamos trabajando juntos. Y en otros temas no podemos trabajar porque no nos hemos puesto de acuerdo. Pero, siempre hay diálogo.

-En ese momento estaba viendo, se planteó la inequidad en la distribución de recursos hacia los municipios gobernados por el PJ. ¿Eso se solucionó o persiste?

-No, persiste.

-Y se lo reclama al ministro de Economía, al propio Rogelio Frigerio. Usted siempre ha dicho que tiene buen diálogo con él.

-Sí. Nosotros hemos hecho reclamos. Esos reclamos los hemos hecho. Tenemos los números: tenemos los aportes han ido para municipios que no son del Partido Justicialista. Esos números los tenemos, claramente. Pero, bueno, es un concepto diferente de cómo se ejerce la función pública. En el gobierno de (Gustavo) Bordet había obras en todos los Municipios de todos los signos políticos y nunca se negaba un aporte a un municipio que lo estaba necesitando. Nosotros advertimos que acá los aportes van más para los municipios que son del propio signo político. Es un estilo de gobernar.

-Pero, usted en algún momento levanta el teléfono y le dice al gobernador que se está equivocando.

-Sí, sí, lo he hecho… lo he hecho. Lo he hecho y lo he hecho en torno a recursos de desarrollo humano. Cuando he advertido que en Paraná hay referentes del gobierno provincial que reparten cosas en los barrios, también se lo he dicho a la ministra (Verónica) Berisso, se lo he dicho al gobernador.

¿Y qué le respondieron?

-Y bueno, en un caso el año pasado me lo negaron. Yo tenía hasta fotos y transacciones.

-Sí, el caso de calle Andrés Pasos…

-Y a mí me consta que hay barrios de la ciudad que atiende y reparte cosas una funcionaria de Desarrollo Humano. Pero, no creo que estas sean cosas casuales. O sea, son prácticas. Eso existe.

-Esto indica que puede ser su rival, digamos, en las elecciones.

-Puede ser, sí, puede ser. Esto es la democracia, claro. Habrá uno, dos, quién sabe cuántos candidatos a intendentes en Paraná y que sea para bien de la gente, ojalá sea una campaña respetuosa. Nosotros siempre lo hemos sido.

-Yo recuerdo que muchos dirigentes del peronismo le remarcaban cuando Rogelio Frigerio era ministro del Interior de Mauricio Macri, le destacaban y le agradecían la relación que tenía Frigerio con Bordet, con Enrique Cresto… o sea, un ministro del Interior oficialista que ayudaba a un gobernante como Bordet. Recuerdo que hasta le había anticipado para los sueldos en los primeros tres meses y después gestionó cosas para Concordia. O sea, ¿usted entiende que cambió el concepto del ahora gobernador?

-Sí, sí. Sí cambió y bueno… yo planteo un tema concreto de Paraná. Nosotros con muchísimo esfuerzo licitamos un sistema nuevo de transporte urbano de pasajeros. Y hoy los coches del área metropolitana deambulan por Paraná, cargan pasajeros en Paraná, descargan pasajeros en Paraná, compiten deslealmente… Les hemos pedido al gobierno provincial que achique la cantidad de paradas, que resuelva de otro modo el transporte interurbano. Y bueno, no logramos eso. ¡Sí cambió!

-Ya que habló el transporte: le reclama al gobernador o a algún ministro a ver si pueden ser un poco más enfáticos para solucionar para que vuelva el tren que traía tanta gente humilde a Paraná, porque los costos han cambiado.

-Por supuesto, les he reclamado. Acá hay un combo: el gobierno nacional no tiene interés en subsidiar nada del transporte del resto del país. Los intendentes hemos ido al Congreso de la Nación, hemos presentado reclamos ante los Ministerios del gobierno nacional y hemos hecho oír hace poco tiempo nuestra voz en el Congreso, tanto… tanto que le hemos planteado al gobierno nacional que dejen de cobrar el Impuesto al Combustible en el resto del país. Porque si no van a subsidiar transporte ni van a arreglar rutas, que dejen de cobrarlo, porque ese impuesto tiene un destino específico que era el sostener rutas, sostener infraestructura vial en el país. Como no se aplica y como los recursos no vienen, le hemos reclamado al gobierno nacional: dejen de cobrarlo. Por lo menos que tengamos uno de los factores que más hace que el transporte cueste es el combustible. Acá hay una Argentina del AMBA y hay una Argentina muy distinta en el resto del país. Yo creo que en esas asimetrías tienen que ver todos aquellos que están mirando que cierren los números sin esto que decía el Papa, la parte humana.

- ¿Hay funcionarios nacionales que, si ustedes llaman atienden el teléfono?

-Nosotros ya estamos completamente desalentados de hacer trámite.

-Quiere decir, ¿nadie atiende el teléfono?

-No, no. Nadie atiende. Cuando fui a reclamar que nosotros queríamos hacernos cargo de terminar la Ruta 12, me atendió el titular de Vialidad de la Nación y nos firmó una autorización para que nosotros termináramos ese ingreso de Paraná y que de hecho estamos avanzados en esa obra. El gobernador firmó que iba a ser la iluminación central, que me ha asegurado que la va a hacer. Pero, tuve que insistir para que nos autorizaran a invertir recursos de la ciudad, fíjense que paradoja, ¿no es cierto? Porque era una obra financiada por el gobierno de la Nación. Pero, yo charlo con los otros intendentes, no hay diálogo. No hay lugares del gobierno nacional donde uno pueda ir. Nunca ocurrió esto. ¡Nunca!

-Es como “arréglense como puedan” …

- Sí, esa es la realidad. Digo porque charlaba con el intendente de Córdoba, el de Rosario, charlo con los otros intendentes. Charlo con el intendente de Santa Fe. El intendente de Santa Fe sí tiene mucho apoyo de su gobierno provincial.

-Recientemente usted elogió el liderazgo de Axel Kicillof. ¿Lo apoyaría en una eventual candidatura presidencial o prefiere este ver otra figura?

-A mí me parece una excelente figura. Pero, aspiro a que el peronismo a nivel nacional tenga la sensatez y la prudencia de consolidar una buena propuesta electoral. Sobre todo, en lo económico, que creo que es el mayor reproche que la gente nos hace. También nos hace reproches por otros temas. Pero, el mayor reproche que nos hacen es el económico y que se pueda unificar una candidatura nacional. Porque no me imagino una interna feroz de dirigentes que no tienen la generosidad de mirar al que mide más. Hoy día el que mide más es Axel Kicillof. Pero, esa posición generosa todavía no lo advierto, por eso considero que nosotros no tenemos que apresurarnos.

- ¿Por qué renunció Julián Hirschfeld en Servicios Públicos del municipio?

-Porque él reclamaba otro tipo de definiciones y yo reclamaba mejoras en algunas cuestiones de la ciudad. Y bueno, en ese proceso, reconfiguré la Secretaría. Julián va a seguir, probablemente colaborando en el Parque Solar … en lo operativo del Parque Solar, porque él es un hombre que proviene de Enersa, de la empresa. Probablemente, siga allí. Een estos días se va a definir. Pero, bueno, creo que había que hacer un cambio en Servicios Públicos y, sobre todo, teníamos que hacer un cambio y de eso se trató una reunión que tuve ayer con los funcionarios: tenemos que mejorar el bacheo, mejorar las calles de la ciudad, hay que darle un salto de calidad al modo en que se hace. Por eso estamos trabajando con la UTN para que ellos nos ayuden a ver un poco mejor en qué situaciones se falla, cómo ir mejorando el conocimiento. Hay que aplicarlo un poco más.

- ¿Puede haber otros cambios de acá al año que viene?

-No. En principio, no. Hoy tuve una hermosa reunión con sectores que alientan las expresiones culturales y producen cultura por el Paseo Cultural, que estamos avanzando en eso. Tengo mucha expectativa allí de una participación público-privada, Casa Bulevar y otros tantas emprendimientos culturales que están en la zona, estaban presentes en la reunión de hoy. Una agrupación que se llama “Artistas” u otra que se han nucleado entre ellos. Porque nosotros estamos promoviendo una Ordenanza para que el Empatar, el Ente de Turismo, contenga en un lugar del Empatur también a las expresiones culturales. La ciudad está haciendo muchas cosas y yo creo que lo cultural es valiosísimo en Paraná. Lo que tenemos que hacer es hacer que exista más sinergia entre lo público y lo privado.

- ¿Cuál es su límite como intendenta? O sea, ¿qué no está dispuesta a tolerar de un funcionario en el Municipio y no dudaría un instante en pedirle el corrimiento o la renuncia al cargo si fuera necesario…

-Bueno, mi límite es la lealtad con los paranaenses, que se cuidan los recursos del Estado, que no se malgasten, que no se utilice el espacio estatal para algún provecho personal. Esos son los límites. Y creo que hemos cohesionado un equipo que está bien y está compenetrado con la gestión. Por supuesto, que siempre trato de controlar. Nos va a servir mucho, mucho el Trámite Digital Inteligente (TDI) porque ahora hasta vemos dónde se demoran las cosas. Y la semana que viene vamos a hacer una presentación del Trámite Digital Inteligente con todos los colegios profesionales. La gente ya no tiene que llevar más papel a la Municipalidad y ya no va a ocurrir que esté dos meses en el despacho de algún funcionario, algo, un emprendimiento o alguna cosa por demora o desidia del funcionario. Es decir, vamos mejorando las herramientas para que los controles internos sucedan. Yo creo que hemos dado un salto de calidad en la administración y noto gente muy comprometida en la función. Siempre lo reclamo por otra parte.

-Habló de controles. ¿Tiene opinión sobre cómo va a quedar la Ley de Ficha Limpia en la provincia?

-En mi concepto es muy bueno. Todo lo que se haga para Ficha Limpia, todo lo que se haga para regular la disposición Constitucional, porque hay una disposición de la Constitución de 2008 para que mejoremos los funcionarios públicos, para que seamos no solamente seamos, sino que lo padezcamos también, es decir, que podamos dar explicaciones, que contestemos, que todo lo que se haga en ese sentido me parece bien. No nos tiene que molestar la crítica.

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 11 de noviembre de 2026