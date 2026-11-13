Díaz afirmó que jóvenes de LLA “trabajan en el territorio para la reelección de nuestro Presidente”

El coordinador provincial de la Juventud de la Libertad Avanza, Agrupación Línea Pura –identificada con el diputado nacional Beltrán Benedit-, Federico Díaz, contó el trabajo que vienen realizando en la provincia y confirmó que ya trabajan por la reelección del Presidente Javier Milei.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Díaz sostuvo que “empezamos a armar los equipos de trabajo en las diferentes localidades de la provincia y cada vez se suman más jóvenes, así que muy feliz y muy contento de poder transformar lo que queríamos hacer”. Especificó que el sector de jóvenes que se acerca “es muy amplio. Tenemos un militante joven de 16 años hasta los 30; hay universitarios, algunos que están saliendo de la secundaria, algunos que están trabajando, otros estudian, hay una variedad muy amplia y está muy bueno”.

Consultado por la visión del sector respecto de la realidad social y económica acuciante, e dirigente refirió que “todo gobierno pasa por un proceso de transformación y nuestro gobierno encabezado por el Presidente Javier Milei no es la excepción. Todo cambio para bien necesita liberar el tema de los subsidios; había muchas cosas subsidiadas por gente que se levanta todos los días temprano a laburar, a estudiar o a querer cambiar las cosas, y la verdad que no concuerdo de que estén las cosas subsidiadas. Todo lleva cierto tiempo para que cambie”.

“Es difícil la situación, pero también hay que tener en cuenta que hay muchos de los que están en la calle en Paraná, no es porque les falta, sino que por diferentes adicciones que han tenido en la vida, lo han perdido todo. Son cosas que a veces pasan”.

Por otra parte, afirmó que ya están trabajando para la reelección de Milei: “Estamos trabajando en el territorio para la reelección de nuestro Presidente porque creemos que lo más importante es estar en el territorio escuchando a la gente y sabiendo qué es lo que necesitan y sobre todo pelear en este 2027 para que cada vez más jóvenes sean partícipes del cambio que impulsa a nuestro Presidente a nivel nacional y que nosotros acá en la provincia queremos que también cambie. Sobre todo, en lugares donde el tinte político no acompaña, lo que buscamos es terminar con el kirchnerismo que le hizo tanto daño a nuestra provincia y que es detestable”.

En cuanto al apoyo de una posible candidatura del gobernador Rogelio Frigerio a la reelección, señaló que “lo más importante es que no vuelva a ganar el kirchnerismo en la provincia, y eso ya lo decidirán los demás a ver qué es lo mejor, lo más conveniente hacer para que la provincia siga avanzando y, obviamente, sin dividir, sino que acompañar un modelo que siga alineado con nuestro Presidente”.

Sobre las actividades que realizan como jóvenes de LLA, Díaz explicitó que “cada uno en su localidad tiene la libertad de poder hacer diferentes actividades, nos estamos preparando para la Navidad, que es algo muy importante, para los niños, sobre todo, para poder acompañarlos. Esto viene de cada grupo, de saber qué es lo mejor en su localidad, porque no es lo mismo lo que pasa en Paraná a lo que pasa en el resto de la provincia, y por ende nosotros acompañamos a cada coordinador, contando con el acompañamiento de nuestro diputado, para justamente que crezcan en sus localidades”.

En otro orden de temas, admitió que “nunca hablamos” con Benedit de la poca llegada del Presidente al interior del país: “Nunca hablamos de este tema. Creemos que los coordinadores somos los principales que tenemos que bajar al territorio para llevar la voz del Presidente, tampoco podemos pretender que el Presidente baje a cada localidad, pero sí que acompañe con las medidas que nosotros creemos, y nosotros seremos la voz del Presidente dentro del territorio, que es lo que estamos logrando con la juventud”.

Consultado por un posible cambio en ese sentido ante una posible reelección, consideró que “él tendrá su forma de hacer política, cada quien tiene su forma, no veo por qué yo tendría que justificar el por qué sí o el por qué no; yo creo que él llegó a donde está gracias a su forma de ser y él sabrá qué es lo mejor para la Argentina, pero no me parece que tenga que bajar a recorrer cada localidad. Yo creo que con visitar la provincia alcanza, como lo ha hecho en el año pasado, me parece bien y somos nosotros los que tenemos que defender cada voto del Presidente y militarlo. No sirve tampoco que baje el Presidente y no esté una estructura armada abajo que lo acompañe. Primero yo pensaría en tener la estructura de los coordinadores jóvenes, en cada localidad, en cada comuna, y ahí sí plantear que ya están todos y que venga, como pasó en el 2025 en las intermedias”.

A la hora de valorar el mensaje del Papa León XIV en Argentina, opinó: “Me parece bien, en algunas cosas muy acertado, debemos trabajar todos unidos, creo mucho en la unidad del trabajo por las ideas y las convicciones; sinceramente acompaño en algunas cuestiones y en otras capaz que no, pero sí respeto mucho cada posición de cada uno de los que hacemos política”.

Por último, anunció que este sábado “se realizará la apertura de nuestro primer local partidario de la Agrupación Línea Pura bancado por los militantes de Federación y es un orgullo enorme que ellos sigan participando. Es un local de la Libertad Avanza, pero es el primer local que abrimos con fondos propios de la Agrupación Línea Pura”. “Me saco el sombrero porque vienen trabajando muy bien en la ciudad de Federación, venimos acompañándolos, ya hemos recorrido tres veces el Departamento, contamos con todos los coordinadores jóvenes en diferentes ciudades, en todas las comunas y en los pueblitos más pequeños de 200 habitantes. Porque justamente creemos en que son los partícipes de que cambien las cosas en Entre Ríos y que cambien a nivel nacional y cada uno pone su granito desde su lugar, así que muy feliz y muy contento que estas cosas puedan suceder”, concluyó.