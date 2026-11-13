El Círculo Médico se solidarizó con la FEMER ante las declaraciones del vicepresidente de OSER, Ricardo García

El vicepresidente de OSER; Ricardo García, en el programa “Cuestión de Fondo” del pasado miércoles 11 de noviembre.

El conflicto entre los médicos entrerrianos y la Obra Social de Entre Ríos (OSER) sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones del vicepresidente de la obra social, Ricardo García, en el programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) del pasado miércoles 11 de noviembre, que generaron un enérgico rechazo por parte de la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER).

La entidad salió al cruce de los cuestionamientos, ratificó sus denuncias por descuentos indebidos en los honorarios, demoras en los pagos e irregularidades en los mecanismos de facturación y auditoría, y advirtió que estas diferencias ponen en tensión la relación entre la obra social y sus prestadores.

En ese contexto, y pese a haber levantado transitoriamente la suspensión de la atención en internaciones, FEMER reclamó respuestas concretas y reglas claras para encauzar el diálogo y evitar que el conflicto termine afectando a los afiliados.

El comunicado de la FEMER

“El pronunciamiento se produce en el marco del conflicto que mantienen los profesionales médicos con la obra social provincial, por débitos aplicados a los honorarios, demoras en los pagos y dificultades vinculadas a los procedimientos de facturación y auditoría”, señaló la entidad médica.

Cabe recordar que FEMER resolvió recientemente levantar transitoriamente la suspensión de la atención médica en internación a afiliados de OSER, como gesto de buena voluntad ante la apertura de una instancia de diálogo para superar el conflicto.

El comunicado de la FEMER es el siguiente:

“La FEMER repudia las declaraciones del Dr. García, Vicepresidente de la OSER, en las que tergiversa la naturaleza de nuestros reclamos, procurando alterar el eje de la discusión.

“NO ES CIERTO que la OSER esté sometida a extorsión. Los extorsionados son los prestadores de la obra social. Son los médicos entrerrianos los que sufren los descuentos indebidos y las dilaciones en los pagos de honorarios por la atención de sus afiliados.

“NO ES CIERTO que se haya duplicado la facturación de consultas.

“NO ES CIERTO que ´80 de 100´ honorarios en internaciones se hayan facturado dos veces.

“La falta de reglas claras de facturación, criterios de auditoría consensuados y uniformes, errores de sistemas, que han provocado algún error involuntario, no fueron resueltas en forma oportuna y adecuada por la OSER, pese a las numerosas reuniones realizadas al efecto.

“Continuamos reclamando en el mes de noviembre débitos aplicados en los dos últimos pagos de OSER, sobre honorarios del mes de Junio y Julio/26, existiendo también montos significativos por reclamo de débitos pendientes desde el año pasado.

“Nuestro Consejo Directivo ha decidido, en un gesto de buena voluntad, levantar la medida de suspensión de la atención en internaciones, al abrirse una instancia que podría superar el conflicto.

“Estas declaraciones, plagadas de inexactitudes, conspiran contra el diálogo constructivo. Aspiramos a mantener un debate fructífero con la obra social provincial, que permita sostener los objetivos de cuidar el trabajo médico y preservando el sistema que atiende la salud de buena parte de los entrerrianos.

“Desde el Círculo Médico Depto. Paraná reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los profesionales médicos y la búsqueda de soluciones a través de un diálogo serio y constructivo, que permita garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio profesional y preservar la atención de los afiliados”.

Mientras tanto, la continuidad del diálogo entre FEMER y OSER aparece como una instancia clave para destrabar un conflicto que lleva meses y que involucra tanto las condiciones laborales de los profesionales como el funcionamiento del sistema de salud provincial.

Desde la entidad médica insistieron en la necesidad de alcanzar acuerdos sobre los mecanismos de facturación, auditoría y liquidación de honorarios, y expresaron su voluntad de encontrar una salida consensuada. El desafío será que las negociaciones se traduzcan en respuestas concretas y permitan normalizar definitivamente la relación entre la obra social y sus prestadores, sin poner en riesgo la atención de los afiliados que son los únicos que aportan dinero para que ese sistema exista y funcione.