Sesiona el congreso de Agmer y se reúne la paritaria

El congreso provincial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se sesiona este viernes en Paraná, y la resolución que se adopte en torno a la oferta salarial que el Gobierno presentó el martes en la mesa paritaria se adoptará de modo que su comunicación al Ejecutivo pueda darse en la reanudación de la paritaria, a las 14, en la Secretaría de Trabajo.

La propuesta salarial que presentó el Gobierno en la quinta mesa paritaria del año, este martes, en la Secretaría de Trabajo, un 4% para octubre, implica elevar el piso mínimo garantizado de $910 mil a $1 millón, con aumentos del código 25 -se trata de un adicional creado en 2025 que se aplica a partir de los 10 años de antigüedad, es remunerativo y bonificable, y buscó “levantar” los sueldos de mayor antigüedad-, que pasa de $25 mil a $50 mil, y también incrementos en el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y el adicional por Conectividad, que en jornada simple pasaron a una suma total de $200.000; y en jornada completa, a $340.000, informó Entre Ríos Ahora.

Agmer releyó la propuesta salarial y consignó que el Gobierno ofertó:

* 4% remunerativo con haberes de noviembre, computable al sueldo anual complementario.

* Incremento del Código 025 -que perciben docentes con más de 10 años de antigüedad-, llevándolo a $50.000.

* Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y adicional por Conectividad cuyo monto total hoy es de $149.018 en maestro de jornada simple, se eleva a $200 mil; en un maestro de jornada completa estos conceptos que hoy son $238.436, se elevan a $340 mil.

* El mínimo docente para el cargo testigo, sin antigüedad, se lleva de los actuales $910.000 a $1.000.000 a partir de noviembre, incluyendo Fopid y Conectividad.

En las asambleas resolutivas y en el congreso, Agmer pondrá a consideración solo el componente en blanco de la propuesta, no así los montos en negro. Al respecto, el gremio dejó expresado en actas que lo referido a Fopid y Conectividad “no se pondrá a consideración por contener montos en negro, contribuyendo al desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, de la obra social y no impactando en los jubilados”.

De entrada, Agmer consideró la oferta como “insuficiente”, aunque aguardará la resolución del congreso para comunicársela al Gobienro en la mesa paritaria.

No obstante, el secretario general de Agmer, Abel Antivero, observó: “En el 4% que se propuso encontramos que hay montos que van de $30 mil a $40 mil. Se trata de montos que no responden al análisis que tenemos nosotros sobre la diferencia inflacionaria acumulada. Nosotros decimos que hay un 16% de diferencia, que este 4% nos deja con un 12% cerrando el año por debajo de la inflación. Y nos seguimos quedando en una situación de inferioridad de condiciones de cara a ciclo lectivo 2027. Por lo tanto, vemos lejana la posibilidad de recomponer el salario de acuerdo a la realidad docente”.