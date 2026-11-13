Stratta: “Acompañamos en general porque no ponemos palos en la rueda, pero es un Presupuesto electoralista”

La diputada provincial Laura Stratta (PJ-Victoria) explicó la postura del bloque peronista de aprobar el proyecto de Presupuesto 2027 sólo en general y no en particular. También se refirió al regreso del proyecto de Ética Pública tras las modificaciones que introdujo el Senado.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Stratta explicó que el bloque “fijó una posición que ya lo habíamos hecho en el debate de la comisión; lo aprobamos en general porque entendemos que es la hoja de ruta del gobernador, es una herramienta de gestión, de planificación, pero lo que advertimos en comisión y también en la sesión fue que no solamente estábamos votando el Presupuesto de la provincia, sino también modificaciones a leyes que son importantes, como la Ley de Contrataciones del Estado, la 5140, que en el lapso de un mes es la segunda modificación parcial que le hacemos, porque ya habíamos advertido una modificación en la Ley de Modernización del Estado y ahora vuelven a introducir modificaciones en el marco del Presupuesto”.

“Ante esto, solicitamos que pudiéramos debatir una modificación integral a la Ley de Contrataciones porque entendemos sanamente que tiene que modificarse, que las leyes se transforman al calor de cómo se transforman las sociedades y el rol del Estado, el vínculo del Estado con la sociedad, pero lo cierto es que siempre nos encontramos con una negativa, con cierto apuro. Por eso básicamente planteamos que metieron por la ventana en la Ley de Presupuesto una modificación a la Ley de Contratación del Estado, que lógicamente baja los estándares de control del gasto, baja la mirada de la transparencia, se corre de las exigencias de las licitaciones públicas. A esto lo marcamos también cuando debatimos Modernización del Estado”.

Agregó que “tampoco acompañamos los proyectos de autorización de endeudamiento porque entendemos que ha ido aumentando la deuda y además venimos adoptando esa postura en los Presupuestos porque también hemos votado autorizaciones que se han pedido en leyes especiales y hemos dicho siempre lo mismo: que no hay un destino claro, es muy vaga la definición de esas autorizaciones, y la verdad es que ya viene pasando desde el Presupuesto anterior que las autorizaciones de endeudamiento vienen para financiar gastos corrientes, que era algo que no venía pasando”.

“También modifican la Ley de Expropiaciones e incorporan la conformación de un fideicomiso sin reglas de juego claras, y en paralelo en una reunión de comisión de una hora y media también modifican la Ley de Obras Públicas. Entonces, lo que señalamos es que gobernaron dos años vía excepciones por emergencias y ahora están planteando las excepciones en estas modificaciones que las introducen en otras leyes como el Presupuesto, y nosotros venimos advirtiendo esto como una posición muy distinta a la que asume el gobierno cuando habla sobre transparencia e incluso la discrecionalidad aparece en esta ley y en todas las leyes, porque cuando el resto pierde la posibilidad de controlar, la discrecionalidad aumenta”, cuestionó.

“También advertimos que lo que están planteando para gastos de capital, es decir, para inversión en obra pública y para compra de maquinarias, es enorme; y decimos que es un presupuesto electoralista, porque la evolución de la ejecución presupuestaria también es bastante pobre; ha sido del 30% en el primer año de gestión, de cerca del 40% en el segundo, ahora a noviembre de 2026 ven ejecutando el 35%, entonces prometen y luego uno no ve las obras prioritarias en el Presupuesto. Por ejemplo, para Victoria las obras que ha planteado la intendenta y que no pueden asumir con un presupuesto municipal no están; las obras que están son obras que comenzamos en la gestión anterior, que las ralentizaron, que van casi en cámara lenta y siguen apareciendo en estos Presupuestos. Entonces, nosotros acompañamos en general porque nunca vamos a poner palos en la rueda ni vamos a adoptar esa postura, nunca. Ahora nunca vamos tampoco a dejar de advertir todas estas cuestiones que se contraponen o están en la vereda opuesta a lo que viene diciendo el gobierno en sus posiciones públicas”, explicitó.

Reiteró que “la ejecución a noviembre de 2026 es de cerca del 30 a 35%, que la anterior era de 500 mil millones y ahora pasamos a 970 mil millones para gastos de capital, que tiene que ver con la inversión en obra pública y la compra de maquinaria” y advirtió que “lo cierto es que, en función de los datos oficiales, la evolución ha sido una subejecución presupuestaria año a año, incluyendo esta”. “Le pregunté al ministro de Economía cómo iban a hacer para dar ese salto, porque si venían subejecutando y están planteando ahora la revolución de la obra pública, cómo podían demostrarlo, porque me pasó con las obras de Victoria y le pasaba también a otros legisladores que analizaban las obras por su Departamento, Victoria aparece anteúltimo en inversión en relación a la cantidad de habitantes que tiene, y las obras que viene teniendo son las obras que ya venían de la gestión anterior y no asumen ninguna obra nueva que ha pedido la intendenta, que tiene que ver con desagües locales, obras de saneamiento y algunas cuestiones que son relevantes para la calidad de vida de los victorienses y que no los puede asumir con un presupuesto propio”.

Afirmó que “la subejecución presupuestaria es en general, no de una ciudad en particular. Y hay un esquema de ralentizar las obras, e incluso uno encuentra carteles en las escuelas, en los hospitales donde dicen ‘obra reactivada por el gobierno’, pero son obras recuperadas o reactivadas por el gobierno, pero que este gobierno paralizó. Entonces, hay mucho mensaje contradictorio, o al menos el mensaje que dan, no se apoya muchas veces en las acciones que vemos. Ayer (los legisladores del oficialismo) citaron al Papa León respecto de su mirada sobre los jóvenes, sobre los adultos mayores, sobre el desarrollo humano, que ha tenido una capacidad de escucha tremenda, y yo digo que citan al Papa, pero uno ve en los programas vinculados al desarrollo social, que baja el de jóvenes, que baja el de adultos mayores, que baja el de las personas con discapacidad; todo eso hoy tiene menos relevancia de la que tenía en el presupuesto anterior. Entonces, lo que decimos se apoya también en lo que hacemos, y eso no parece ser la regla. Y si tomamos esta mirada que nos deja el Papa León, que tiene que ver con poder escuchar al otro, nosotros como oposición no venimos siendo escuchados, pese a que vamos a los debates, pese a que hacemos aportes, pese a que estudiamos, a que somos respetuosos, que hemos acompañado y hemos entendido el contexto en el que les tocó gobernar. Porque les ha tocado gobernar en un tiempo difícil, es un contexto en lo económico y en lo social que más allá de lo técnico, en la vida es recesivo, entonces nosotros asumimos esa realidad y hemos acompañado, pero también tenemos que marcar aquellas cosas que vemos, que sentimos que no se escuchan y que obviamente impactan negativamente tanto en la sanción de una ley como luego también en una vida o en hipotecar el futuro de los entrerrianos”.

En cuanto a las diferencias que podrían darse el año próximo en el contexto de inflación, Stratta refirió: “Cuando uno arma el Presupuesto siempre tiene que tomar las pautas y los parámetros que toma Nación, y en ese sentido no puede moverse. Lo que sucede es que cuanto más se ajustan a la realidad esos parámetros, es más factible y posible llevar adelante esa planificación que uno estipuló. Ahora, cuando esos parámetros, esas pautas o esas metas que creemos que íbamos a alcanzar no aparecen, ahí se complica. Yo creo que va a haber complicaciones porque todo indica que el gobierno nacional, al cual el gobierno de Frigerio viene acompañado y alineado, no viene dando muestras o síntomas de haber captado esto que sucede y transformado en políticas públicas que mitiguen esto que está sucediendo. Uno ve que día a día se agudizan y vemos que cierran comercios, que cierran empresas, que hay pérdidas de los puestos de trabajo, que las empresas que se sostienen están sobreviviendo, que ya no alcanza con un sueldo, que hay un sobreendeudamiento que está ahogando a las familias. Esa es la realidad con la que nos encontramos y nada indica que esto vaya a cambiar de rumbo; y además hay todo un debate sobre cómo se está midiendo la inflación y las variables que se están dejando de lado. Entonces, hay algo que aparece que lógicamente va a impactar en las provincias, porque también el ajuste de este gobierno nacional ha caído sobre las provincias porque no viene el dinero que tiene que venir, ni siquiera para las obras que antes financiaba Nación. Todo eso es un combo que se siente, y en un contexto de Fenómeno del Niño”.

Consultada por la situación de Victoria ante dicho fenómeno climático, sostuvo que “no había llegado a los picos que se esperaban para esta época, pero viene preparada. De hecho, desde hace cuatro o cinco meses, la intendenta con todas las fuerzas vivas de la ciudad que están involucradas, viene llevando adelante un trabajo y una planificación para sortear este tiempo. Pero lo cierto es que perjudica a todos los sectores, porque perjudica a la gente que vive ahí, a los sectores que trabajan, a los emprendimientos turísticos”.

“Entonces, a esta recesión, más allá de lo técnico que vivimos, se le suma el fenómeno del Niño, se suma un gobierno nacional que no escucha, un gobierno provincial que está alineado, y los municipios vienen bastante ahogados con ese tema y asumiendo un montón de responsabilidades que le caben a otros estamentos del Estado, pero asumen ese rol porque son la primera puerta que golpean los vecinos cuando hay un inconveniente”, refirió.

Ficha Limpia

En otro orden de temas, sobre el regreso a Diputados del proyecto de Ética Pública y Ficha Limpia, Stratta consideró que en el Senado “se hicieron modificaciones en el marco de un debate”. “Yo escuchaba ayer al senador Cosso y me parece importante que dé una explicación respecto a que somos un sistema bicameral y que el debate que se da en el Senado puede ser distinto al que se da en Diputados, porque además la relación de fuerzas, al principio de la gestión, no era la misma que ahora. Entonces, creo que en ese sentido el Senado introdujo modificaciones que para mí son importantes que las podamos ver; no sé cuál es la postura que va a asumir el oficialismo, y si bien hay algunas consideraciones, hay algunos posicionamientos que no fueron tenidos en cuenta, creo que llegaron a un dictamen de unanimidad lo que me parece importante”, evaluó.

“Si hubo unanimidad, si hubo un análisis profundo, si además esto está consensuado entre las bancadas y también con el Poder Ejecutivo, entendemos que en la Cámara de Diputados vamos a aceptar esas modificaciones, pero la verdad es que no conozco cuál es la postura que tiene el oficialismo en la Cámara de Diputados respecto a estas modificaciones que se fueron haciendo”, concluyó.