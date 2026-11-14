Dirigentes y referentes del peronismo de Paraná Campaña respaldaron la candidatura de Bahillo a la gobernación

Juan José Bahillo recibió el respaldo de gran parte de los referentes del peronismo de Paraná Campaña.

El diputado provincial y precandidato a gobernador del justicialismo, Juan José Bahillo, encabezó junto al intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss, un encuentro con dirigentes y referentes de Paraná Campaña en el que trazaron un panorama político y los desafíos del espacio de cara a 2027. Estuvo también la diputada Laura Stratta.

Bahillo destacó “la diversidad productiva y social” del territorio de Paraná Campaña y convocó a los referentes a trabajar para “generar una alternativa a los entrerrianos para el 2027 que permita cambiar este momento trágico que estamos viviendo”.

“El principal problema que tienen las familias entrerrianas es que no llegan a fin de mes. Esto es una certeza: se le acabaron los ahorros, pidieron prestado a familiares y amigos, y luego se endeudaron con financieras y prestamistas. Eso genera mucha angustia”, señaló.

En esa línea, el precandidato manifestó: “En lugar de generar políticas para solucionar eso, el presidente responde que es una mentira. Y el gobernador lo acompaña en un ciento por ciento en todas las medidas económicas y legislativas. Milei es Frigerio. Tienen las mismas políticas, hacen acuerdos electorales y comparten el modelo de país que ha empobrecido a gran parte de la sociedad”, se consignó en un comunicado de prensa.

Asimismo, Bahillo remarcó la necesidad de “dejar de lado el individualismo y el egoísmo, y priorizar lo colectivo para generar consensos y acuerdos que conduzcan a la unidad”.

“Debemos tener la capacidad de vincular al peronismo con la gente y reconstruir confianza y cercanía, con diálogo y escuchando las demandas de la sociedad”, expresó.

Weiss valorizó la posibilidad de “de tener un ida vuelta para escuchar de primera mano cuál es la situación de cada una de las localidades y los sectores de Paraná Campaña”

“En los tiempos que vienen debemos tener la generosidad de aportar para el beneficio colectivo y recuperar la conducción de la provincia y la nación para poder darle a los entrerrianos y argentinos lo que están necesitando”, se indicó en un comunicado de prensa.

Por su parte, Stratta destacó la figura de Bahillo: “Tenemos un candidato que es buen compañero, que escucha, comprometido, que tiene desarrollo territorial y conoce las problemáticas. Quiere ser y eso a mí me entusiasma mucho”.

Facundo Padilla, presidente de la unidad básica de San Benito, planteó que “la localidad está totalmente abandonada y desamparada, sin políticas que representen a los vecinos. Tenemos herramientas para recuperarla, pero sin mezquindades”.

“Hace tres años que en la provincia no se hacen obras. Los suelos están castigados. Ya no pueden sostener el discurso”, aseveró en relación con el oficialismo.

Finalmente, recalcó: “Juanjo puede garantizar el diálogo con los sectores productivos y cumple los requisitos que estamos necesitando”.