Paritaria salarial: los gremios docentes rechazaron una oferta de aumento de $130.000 para el salario base

Imagen de archivo de la mesa paritaria entre los gremios docentes y el gobierno provincial.

El Gobierno de Entre Ríos ofreció un aumento de bolsillo de alrededor de 130.000 pesos para un salario base docente y un piso salarial garantizado de un millón de pesos netos. La propuesta, que buscaba dar previsibilidad a los ingresos en el cierre del año, fue rechazada ayer viernes por los gremios.

La oferta combinaba un incremento remunerativo sobre los haberes de octubre, con impacto en el medio aguinaldo de diciembre, y mejoras en los adicionales que integran el sueldo. Entre ellas, contemplaba duplicar el adicional por antigüedad —Código 025—, que pasaría de 25.000 a 50.000 pesos.

También incluía una suba en los montos de FOPID y Conectividad: para jornada simple pasarían de 149.018 a 200.000 pesos (una mejora de 50.982 pesos); para jornada completa, de 238.436 a 340.000 pesos (un incremento de 101.564 pesos).

En conjunto, las mejoras representaban alrededor de 130.000 pesos más de bolsillo de un mes a otro para un salario base. El monto del incremento variaba según el cargo, la cantidad de horas y la situación de cada docente.

La propuesta fue rechazada por las entidades sindicales en la audiencia paritaria realizada ayer viernes en la Secretaría de Trabajo, de la que participaron representantes del Consejo General de Educación y AGMER, AMET, SADOP y UDA. En consecuencia, se acordó una audiencia de conciliación para el viernes 20 de noviembre oportunidad que esperan que la Provincia presente una nueva oferta dentro de la conciliación administrativa.