Villaguay: Adrián Fuertes anunció su respaldo a la candidatura de Juan José Bahillo a gobernador para el 2027

Juan José Bahillo sumó el apoyo del intendente de Villaguay, Adrián Fuertes y consolida su propuesta de cara al 2027.

El intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, anunció que acompañará la candidatura a gobernador de Entre Ríos del diputado provincial Juan José Bahillo. Lo hizo ante militantes del departamento, en el marco de la visita de Bahillo y del diputado nacional Guillermo Michel, ambos dirigentes de Gualeguaychú.

“Quiero decirles que he tomado la decisión de acompañar la candidatura a gobernador de Juanjo Bahillo”, expresó Fuertes, quien también preside el PJ de Villaguay y la Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos, se indicó en un comunicado de prensa.

Durante su intervención, Fuertes defendió la unidad del peronismo local y cuestionó el impacto de las políticas nacionales en distintos sectores. “Quien cree que el peronismo de Villaguay se va a dividir es porque no nos conoce. Vamos a ir unidos porque tenemos amor por nuestra patria, porque sabemos lo que están haciendo con nuestra patria, sabemos lo que están haciendo con los jubilados, con los docentes, con los empleados públicos, con nuestros comerciantes, con nuestros industriales”, sostuvo.

Por su parte, Bahillo agradeció el respaldo de Fuertes y puso al peronismo del departamento Villaguay como ejemplo de unidad. “Como en Villaguay, necesitamos estar en toda la provincia”, afirmó.

“Es nuestro compromiso, es nuestro desafío, trabajar y construir entre todos un proyecto que enamore nuevamente a la sociedad entrerriana con el peronismo”, expresó el candidato.