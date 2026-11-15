El Frente Entrerriano Federal lanzó “Coincidir” en Concordia y celebró el Día del Militante

El Frente Entrerriano Federal (FEF) realizó ayer sábado por la tarde, en la sede de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA Concordia), una reunión local en la que celebró anticipadamente el Día del Militante, en vísperas del 17 de noviembre, y lanzó formalmente el espacio “Coincidir” en la Capital del Citrus, tal como lo había hecho semanas atrás en la ciudad de Paraná. Se trata de un espacio abierto a sectores no necesariamente justicialistas, de cara a 2027.

El encuentro del bustismo concordiense congregó a dirigentes históricos de esa localidad, jóvenes militantes y referentes barriales y sindicales. Estuvo presidido por las autoridades partidarias Nicolás Parera Deniz, Florencia Busti y Daniel Cedro, junto al expresidente del FEF, Claudio Ava Aispuru.

Durante la jornada, el espacio ratificó su vocación de formar parte de la construcción de un gran frente que abarque a otras expresiones políticas que tengan claramente como denominador común un proyecto de país más humano y solidario, en línea con lo expresado por el Papa León XIV durante su reciente visita al país. En ese marco, a través de un comunicado de prensa se destacó “especialmente la labor pionera que Cristina Cremer de Busti llevó adelante durante muchos años al frente del Instituto Provincial de Discapacidad (IPRODI), ocupándose con gran dedicación de las personas con discapacidad y de sus familiares en toda la provincia”.

La vicepresidenta partidaria, Florencia Busti, subrayó que la articulación del FEF con el Partido Justicialista -que se mantiene desde hace aproximadamente diez años-, no implica resignar identidad ni someterse a imposiciones inconsultas.

“Venimos trabajando junto al PJ durante una década y vamos a seguir haciéndolo en la medida que haya diálogo real y reglas claras; por eso conservamos nuestra identidad, que parte del federalismo. Y el federalismo también significa que las internas de la provincia de Buenos Aires no tienen por qué ser trasladadas a Entre Ríos. Los entrerrianos tenemos que discutir los problemas de Entre Ríos con una agenda entrerriana. Durante muchos años se seleccionaron candidatos sin representación real en el territorio solamente por el dedo del Amba-centrismo, eso debe cambiar si realmente queremos ser competitivos”, expresó.

En la misma línea, el presidente partidario, Nicolás Parera Deniz, remarcó que la autonomía es una condición innegociable: “El FEF tiene una historia, una identidad y una herramienta electoral. Las decisiones de Entre Ríos se toman en Entre Ríos, con los entrerrianos y desde el territorio, no en armados que se definen lejos de la gente. Nosotros no obedecemos los mandatos de nadie”.

Parera Deniz explicó que la iniciativa parte de una premisa sencilla: “No tenemos que pensar todos lo mismo para poder trabajar juntos. Esa es la base de Coincidir”. Y añadió: “Hay muchas personas y sectores que no necesariamente vienen de nuestra tradición política, pero con los que compartimos un núcleo de coincidencias básicas sobre lo que está sucediendo hoy en el país, en la provincia y también en Concordia. Con el objetivo de cambiar esas realidades, queremos sentarnos a trabajar en conjunto para elaborar una plataforma de propuestas concretas para el año próximo y es lo que venimos haciendo en distintas localidades”.

Al hacer uso de la palabra, el vicepresidente 2° del FEF y exconcejal concordiense, Daniel Cedro, afirmó: “Tenemos claro quién es el adversario: es Milei y un plan económico que le pega todos los días al bolsillo del trabajador, que cierra pymes y que deja a miles de argentinos sin empleo”. En esa línea, aseguró: “A esto se suman una caída del consumo y una recesión con inflación por encima del 2% mensual, que genera una situación de cada vez mayor desamparo. No es un dato menor que en Concordia ya se contabilizan más de 500 despidos en lo que va del año por cierre de comercios, algo que no sucedió en tal magnitud ni en la crisis de 2001 ni durante la pandemia”.

Por su parte, el expresidente del FEF, Claudio Ava Aispuru, recordó a Jorge Busti: “Si hablamos de militancia en Entre Ríos, tenemos un ejemplo enorme, un compañero que nos marcó siempre el camino, el mejor militante que tuvimos y que salió de acá, de esta ciudad. Un hombre que caminó cada barrio, que escuchó a la gente de abajo, que defendió a los trabajadores y que nunca perdió el contacto con el pueblo entrerriano. Jorge Busti fue gobernador, fue intendente, fue conductor, pero hasta el último día de su vida fue, ante todo y con orgullo, un militante peronista. Nos enseñó que la política tiene sentido cuando sirve para transformar la vida de la gente”.

Los dirigentes también cuestionaron la inminente decisión del gobernador Rogelio Frigerio de eliminar las PASO. Recordaron que el Código Electoral sancionado por su propia fuerza a fines de 2024, y que aún no se estrenó, las había mantenido, y calificaron la medida como un intento de perjudicar al peronismo.

Por último, la conducción del espacio definió como próxima etapa la conformación de equipos territoriales y técnicos, con el objetivo de extender “Coincidir” hacia los distintos departamentos entrerrianos. En ese marco, se anunciaron actividades en diferentes ciudades y la próxima apertura de un local en Chajarí.