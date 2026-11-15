Enrique Cresto exigió elecciones internas en el peronismo y rechazó los acuerdos de cúpula

El exintendente de Concordia y actual diputado provincial Enrique Cresto fue este sábado el principal orador en una “Jornadas programáticas” llevadas a cabo en un salón del Sindicato de Panaderos de la capital del citrus.

Cresto agradeció la numerosa concurrencia –el salón lucía colmado-, en especial a los jóvenes, a las mujeres militantes sociales y a la “columna vertebral” del peronismo, es decir, a los dirigentes sindicales “de prestigio” que estaban presentes.

“Hay una enorme tristeza en el pueblo argentino. Todos tenemos responsabilidad por eso y más aun los que estuvimos en lugares dirigentes y hemos cometido errores políticos. Culpa nuestra la está pasando mal mucha gente que está pidiendo por favor que nos organicemos”, expresó, en el primer tramo de su discurso. Como al pasar, hizo llegar un saludo del exgobernador Gustavo Bordet y justificó su ausencia por cuestiones familiares, publicó el portal El Entre Ríos.

Por después, volvió a aludir a Bordet cuando resaltó los últimos 16 años de gestiones municipales peronistas. “Así como debemos reconocer los errores, también debemos estar orgullosos de la gestión que realizamos con un gran equipo de trabajo en la Municipalidad de Concordia. Tanto los 8 años de Gustavo como los 8 años nuestros, entre todos los que estamos acá, hemos transformado la ciudad de Concordia”, dijo, resaltó el portal El Entre Ríos.

A renglón seguido, resaltó a la obra pública: “por supuesto que fue fundamental. En algún momento hubo 50 frentes de obra con mil puestos de trabajo. Salíamos a recorrer y teníamos 60 personas trabajando en el aeropuerto, 120 en la planta de agua, 55 en el Campo del Abasto, 200 personas en la Ruta 4, 90 personas en Vuelta de Obligado y el acceso por Osvaldo Magnasco y así podríamos seguir enumerando puestos de trabajo que se generaron a través de la obra pública, porque gobernar es generar trabajo”.

“Pero –prosiguió- todo eso no fue lo más importante de nuestro gobierno. Lo más importante era la parte humana. Como lo dijo el papa, que muchos dicen ‘parece peronista’. No, no es que sea peronista. Nuestra base es la doctrina social de la iglesia y el humanismo, con el ser humano en el centro de la escena”, afirmó, en medio de aplausos, observó el portal El Entre Ríos.

En otro tramo del mensaje, se metió de lleno en la cuestión interna del PJ: “La mejor manera de que Concordia vuelva a ser la capital del peronismo es que el partido provincial habilite las internas. Las puertas tienen que estar abiertas para todos y me comprometo en ese sentido a ser el garante y encargado de conseguir los recursos y las herramientas para que haya internas en la ciudad de Concordia y que puedan participar todos los compañeros y compañeras”.

Cresto recordó aquel axioma muy repetido en el peronismo: “que cada uno de los dirigentes llevamos el bastón de mariscal en la mochila”. Enseguida propuso revisarlo: “El bastón de mariscal no lo tiene Enrique Cresto, no lo tiene Gustavo Bordet y no lo tienen ni siquiera los candidatos. El bastón de mariscal lo perdimos. Lo tiene el pueblo peronista. El bastón de mariscal lo tiene la militancia y no se lo va a dar a cualquiera. No sirve que yo me siente y haga un acuerdo de cúpula con otro dirigente y que le diga ‘yo te apoyo’. No te puedo ayudar porque ese bastón de mariscal no lo tengo. Tenés que buscar que te apoye la militancia”, remató, ante la aclamación de la gente.