Donda sobre la situación de Vialidad: “Estamos demostrando que las cosas cambiaron”

El titular de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, se refirió a la realidad del organismo en relación a la ejecución de obras y los trabajos que quedan pendientes. También se refirió a la sustanciación de sumarios y denuncias por irregularidades.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Donda detalló que “tenemos cubierto y en intervención a hoy, con algunas de las obras que han terminado como Ruta 10, el acceso a Pueblo Brugo, la A03, el acceso a Hernandarias, son 1.077 kilómetros más o menos los que hoy están intervenidos y contratados para la reparación. Son todas las obras del grupo de bacheo 1, 2 y las obras como acceso norte de Concepción del Uruguay”.

“En diciembre muy posiblemente estaremos largando también un grupo 3 de bacheo que son alrededor de 350 kilómetros más, y obviamente estamos en las tratativas con el BID. Estos financiamientos internacionales son para las obras que no tenía financiamiento propio de la provincia. Los 1.077 kilómetros que mencioné son fondos casi en su totalidad del Tesoro provincial y eso va en la medida en que se tiene financiamiento. Este año teníamos alrededor de 120.000 millones para el año 2026, que se van a terminar ejecutando en un 95 o 97% porque alguna obra tuvo alguna interferencia con el clima, como por ejemplo el acceso a Puerto Curtiembre y también Circunvalación del acceso norte a Concepción del Uruguay, porque son obras que se trabajan con levantamiento de terraplén, se trabaja en el barro, y son las obras más afectadas por el clima y se retrasaron un poquito”.

Agregó que “las demás, lo que son los bacheos, pudieron ejecutarse con normalidad, hubo financiamiento para llevarlas adelante, así que van avanzando bien. Para el año que viene tenemos varias de estas obras que ya van a finalizar, también la ruta 39, desde la rotonda 6 de Tala hasta la ruta 14 en Concepción de Uruguay. Todas estas obras se van a finalizar ya en el próximo año y para el próximo año el Tesoro presupuestó alrededor de 180 mil millones para invertir en las rutas, así que tenemos para continuar, sumándole estos grupos de bacheo 3 que son unos 350 kilómetros más”.

Advirtió que “están pendientes las de BID, las más avanzadas creo que alguna va a ser licitada ahora a fin de año, algunos puentes como la Circunvalación Nogoyá, las rutas 1 y 2 en el norte de la provincia que va desde La Paz hasta la ruta 14; y también las rutas 6, 20, 23 van en el financiamiento del BID. Independientemente de esto, con la demora que ya entra un ente con financiamiento internacional como el BID, con las exigencias y también la demora que tuvo el propio BID en aprobar todos estos financiamientos, vamos a hacer además un bacheo preventivo para rutas 6, 20 y 23, que está presupuestado. Es un bacheo de sostenimiento hasta que venga el financiamiento, que va a ser la obra más definitiva. Y también tenemos previsto hacer el acceso norte acá en Paraná, que se está deteriorando y es una ruta que es de jurisdicción de Vialidad provincial”.

En cuanto a la ruta 18, indicó que “hay una previsión legal para intervenir de nuestra parte en ese lugar, porque es una jurisdicción de Vialidad Nacional y están contratados en una obra con lo cual menos aún se puede intervenir. Obviamente que Vialidad Nacional ya concesionó toda la ruta 18 para el mantenimiento y tiene esos tramos de Villaguay y otro en San Salvador que los tiene comprometidos en obra y los tiene que terminar, porque habían comenzado a hacer los trabajos en distintas oportunidades y se volvieron a parar”.

“En ruta 18, aunque quisiéramos, no podemos intervenir, o sea, hay una cuestión de gestión y nosotros insistimos. El gobernador ha tenido reuniones bastante acaloradas también por ese tema, porque viene insistiéndole desde el primer día que terminen esos tramos que no son muchos. Evidentemente no han podido hacerlo. Entendemos que próximamente lo van a terminar, porque también ya comprometieron toda la ruta en la concesión, y en la concesión misma, cuando la adjudicaron, previeron finalizarle esa obra para que pase a la concesionaria. O sea, la concesionaria va a recibir esos tramos con las obras ejecutadas. Suspendieron la concesión de esos tramos a la finalización de la obra con lo cual está más obligados aún a terminarla, pero nosotros más que insistir y tener el deseo de que ocurra es muy difícil de otra manera poder intervenir. La gestión está continuamente”, afirmó.

Aclaró asimismo que “hoy las empresas que tienen la obra, mal o bien, tienen la responsabilidad de sostener la señalización, eso está a cargo de la empresa directamente y Vialidad Nacional tiene que obligar a la empresa a que haga ese mantenimiento”.

“Por lo que tenemos entendido, lo van a terminar. Había una deuda que habían cerrado pagándole con unos bonos a las empresas que aceptaron, incluso en la Ruta 12. La concesión de la ruta 18 tiene el mantenimiento de toda la autovía con lo cual la tienen que terminar a la obra, y también en la misma concesión tiene el mantenimiento de la ruta –solo ruta, no van a ser autovía- de Crespo hasta el ingreso a Paraná. Eso ya está concesionado, se está trabajando, y ya en la ruta 2 en el tramo de Crespo hacia el ingreso a San Benito y Paraná, está trabajando la empresa, que es la misma empresa que ganó la concesión de la 18, con lo cual Vialidad tiene que solucionar el problema de ese cruce de la 32, que en la ruta 32 nosotros terminamos la pavimentación y solo quedan algunas dársenas para finalizar, pero ya está completo el pavimento y termina justo en la 18”.

Mencionó que “ahora en el bacheo del grupo 3, entra el tramo de la 32, desde la 18 va hasta la 127, hace la parte de la travesía urbana de Hasenkamp y llega a la 12, o sea se une la 18 con la 12 en el bacheo para reparar. Y nos va a quedar ese tramito que tiene que terminar Vialidad Nacional que es el paso por arriba del puente que están haciendo para que la 32 continúe por arriba y la parte de la 18 que es abajo”. Consideró que “es una cuestión de financiamiento y ya se maneja a nivel de realidad central o Economía de quien hoy depende la parte de Vialidad”.

Consultado por las obras preventivas ante los fenómenos de lluvias intensas, Donda afirmó que “en los bacheos que tenemos previsto generalmente tienen la rectificación de las banquinas incluso, en las obras que estamos interviniendo, y van todas con demarcación horizontal y vertical. Nosotros estamos haciendo mil y pico de kilómetros, que lo estamos haciendo en poco tiempo, también usando toda la capacidad de inversión que tiene la provincia, porque casi todo lo vuelca en obra vial el gobernador, es una decisión de él, y nosotros lo vamos ejecutando. El problema es que mágicamente no se hacen 1.000 o 1.500 kilómetros de reparación de la ruta, llevan un proceso propio del tiempo de obra, y las que hemos terminado están todas demarcadas. Mientras tanto, la empresa que está en estos mil kilómetros, obviamente tiene a cargo poder poner las medidas de seguridad, la señalización, y tener estas previsiones de que se minimicen los riesgos, pero también va un poco a que el automovilista respete un poco también las indicaciones, que es un problema porque muchas veces no se respetan”.

“Estamos encima de las rutas con todas las posibilidades que se tienen, ojalá hubiésemos podido tener dinero desde un principio para poder arrancar el día uno con todo, pero no fue así y la inversión se va dando en la medida que se tiene. Hoy no hay esa demora que había en certificados, que a veces se pagaban tres o cuatro meses tarde, hoy estamos pagando siempre al día. Esto es un gran esfuerzo de Vialidad y también del gobierno, de tener esos fondos para poder ir pagando. Nosotros agarramos la totalidad de las rutas que estaban todas destruidas y eso es por una dejadez de décadas”, evaluó.

En otro orden de temas, en cuanto a la organización del organismo y los sumarios iniciados, Donda planteó que “hay más de 30 cesanteados ya por sumarios administrativos, obviamente como corresponde. Tenemos muchos sumarios, algunos en trámite, los que dan para denuncia penal se han hecho las denuncias”.

Mencionó que “hay una denuncia por faltantes de elementos de luminarias que está en investigación, pero todavía se sabe quiénes van a terminar siendo a los que se atribuyan responsabilidades” y agregó que la denuncia por supuestos sobreprecios “seguramente va a traer y se van a ir descubriendo muchas más cosas de las que nosotros pudimos informarnos”.

Sobre los proveedores que aparecen involucrados en esas causas, sostuvo que “no tenemos una forma de impedir que participen en procesos licitatorios y demás hasta que no se demuestre que efectivamente hubo alguna maniobra ilícita y esté comprobada, juzgada y castigada. Hoy lo que sí tienen es una participación en las condiciones que nosotros imponemos hoy que son de mayor transparencia y deberán competir, no tienen las personas o los procesos como se hacían antes. Así hemos bajado muchísimos precios y logrado muchísima competitividad”.

“En julio o agosto de 2024, a los ocho o nueve meses de asumir, Vialidad tuvo que pedir 72 millones de pesos para pagar la luz porque no teníamos ni siquiera 72 millones este año. Este año estamos comprando 14.000 millones de equipamiento, además de contratar otros 6.500 millones de provisión y transporte más lo que estamos haciendo de obras de arte que son otros alrededor de 5.000 millones, en total son más de 20.000 millones. Lo que podemos observar es que empezamos con esa situación de que no teníamos ni para los caramelos y hoy podemos invertir, y a esa situación hemos llegado con transparencia, con denunciar cuando debíamos hacerlo. Por ejemplo, en la primera compra de maquinaria, que fue la más chica, tuvimos 14 oferentes y en la segunda tuvimos 17. Yo no sé si alguna vez pasó eso, en donde todos los proveedores sientan la tranquilidad de poder presentarse y que van a competir de manera igual. Creo que estamos mostrando que las cosas cambiaron, estamos haciendo lo que debemos y nos corresponde hacer, pero evidentemente se nota un cambio”, concluyó.