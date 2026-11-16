EServicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla para Entre Ríos. La llegada de tormentas se produciría este martes de madrugada.

La advertencia abarcó a todos los departamentos de la provincia, ante la posibilidad de fenómenos fuertes o puntualmente severos, con precipitaciones intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento.

Según informó el organismo nacional, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, aunque esas cifras podrían superarse de manera puntual. Las condiciones de inestabilidad podrían generar complicaciones en distintos sectores, especialmente en áreas urbanas con dificultades de drenaje y caminos rurales.

La advertencia meteorológica estará vigente durante la madrugada y, de acuerdo con la información difundida por el SMN, dejaría de regir hacia media mañana. Sin embargo, la evolución de las tormentas dependerá del desplazamiento de los sistemas de inestabilidad sobre la región.

El Servicio Meteorológico Nacional detalló las características de los fenómenos previstos para el territorio entrerriano. “El área será afectada por tormentas, algunas fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas”, indicó.

El organismo también precisó que los acumulados de lluvia podrían superar los 70 milímetros en determinadas localidades. Esta posibilidad adquiere relevancia debido a que las precipitaciones concentradas en pocas horas pueden provocar anegamientos temporarios y dificultades para circular.

Ante este escenario, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse debajo de árboles ni postes de electricidad y retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento. También resulta importante mantener limpios los desagües y evitar circular por calles inundadas.

Fuente: El Once.