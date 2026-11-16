Gobierno da una conferencia de prensa para informar las recomposiciones salariales ofrecidas a docentes

Los ministros de Economía, Fabián Boleas, y de Gobierno, Manuel Troncoso, junto al presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Fabricio Cuenca, brindarán este lunes una conferencia de prensa en Casa de Gobierno para abordar la última oferta salarial presentada al sector docente, rechazada por los gremios.

La propuesta salarial que presentó el Gobierno en la quinta mesa paritaria del año, el martes 10, en la Secretaría de Trabajo, un 4% para noviembre, implica elevar el piso mínimo garantizado de $910 mil a $1 millón, con aumentos del código 25 -se trata de un adicional creado en 2025 que se aplica a partir de los 10 años de antigüedad, es remunerativo y bonificable, y buscó “levantar” los sueldos de mayor antigüedad-, que pasa de $25 mil a $50 mil, y también incrementos en el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y el adicional por Conectividad, que en jornada simple pasaron a una suma total de $200.000; y en jornada completa, a $340.000.

El viernes, en la segunda reunión de la paritaria, los gremios rechazaron esa propuesta, y se abrió una nueva instancia: el viernes 20 volverán a reunirse las partes, aunque sobre el límite del plazo para liquidar esa mejora. El camino que le quedará al Gobierno es seguir el mismo rumbo que en las cuatro negociaciones anteriores de 2026: disponer el pago por decreto, recordó Entre Ríos Ahora.

Con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), con quienes volverá a reunirse este martes en la Secretaría de Trabajo, ya acordó liquidar la suba del 4% ofrecida.

Mientras, este fin de semana el Gobierno puso de resalto la oferta salarial presentada a los docentes en la mesa paritaria, y señaló que representa un aumento de bolsillo de alrededor de $130.000 para un salario base docente y un piso salarial garantizado de $1 millón netos. La propuesta, “que buscaba dar previsibilidad a los ingresos en el cierre del año, fue rechazada este viernes por los gremios”, destacó el Ejecutivo.

La oferta, especificó, combinaba un incremento remunerativo sobre los haberes de octubre, con impacto en el medio aguinaldo de diciembre, y mejoras en los adicionales que integran el sueldo.

Entre ellas, contemplaba duplicar el adicional por antigüedad —Código 025—, que pasaría de $25.000 a $50.000. Se trata de un beneficio que perciben docentes con más de 10 años en la actividad.

También, destacó el Ejecutivo que la oferta incluye una suba en los montos del Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y en el adicional por Conectividad: para jornada simple pasarían de $149.018 a $200.000, una mejora de $50.982 para jornada completa, de $238.436 a $340.000, un incremento de $101.564.

En conjunto, las mejoras representaban alrededor de $130.000 más de bolsillo de un mes a otro para un salario base. El monto del incremento variaba según el cargo, la cantidad de horas y la situación de cada docente.

La propuesta fue rechazada por las entidades sindicales en la audiencia paritaria realizada este viernes en la Secretaría de Trabajo, de la que participaron representantes del Consejo General de Educación (CGE) y de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y de la Unión Docentes Argentinos (UDA).