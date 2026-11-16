Infraestructura vial: Nación dio luz verde a un préstamo del BICE de US$ 27,5 millones para Entre Ríos

El gobierno nacional oficializó la aprobación de los modelos de contrato de garantía y contragarantía para la concreción de una operación de financiamiento externo. A través del Decreto 1365/2026, publicado en el Boletín Oficial de la Nación, dio luz verde al acuerdo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto de hasta USD 27.500.000, fondos que estarán enfocados en el desarrollo de la red caminera provincial.

La iniciativa, denominada "Programa de Conectividad y Desarrollo Vial de la Provincia de Entre Ríos (CONDVER)", tiene como objetivo general "contribuir al desarrollo socioeconómico y a la integración territorial de la Provincia de Entre Ríos a través del fortalecimiento de la infraestructura vial provincial", un aspecto clave para la producción, el turismo y la circulación cotidiana de vecinos en distintas regiones del territorio entrerriano.

De acuerdo con los considerandos de la norma oficial, la operación cuenta con el análisis previo del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el cual determinó que la dimensión de la asistencia financiera "implica un impacto limitado en términos macroeconómicos sobre los flujos de la balanza de pagos internacionales", concluyendo que dicho efecto "será acotado y consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas".

Asimismo, la Oficina Nacional de Crédito Público dependiente del Ministerio de Economía indicó que no existen objeciones que formular "en función de que el costo financiero del préstamo de referencia, basado en la información disponible y los supuestos realizados, es inferior al que la República podría obtener en el mercado".

Para viabilizar la operación, el BCIE propuso al Gobierno Nacional la suscripción de un Contrato de Garantía para afianzar las obligaciones que contraiga la provincia. Como contrapartida para preservar el crédito público federal, se estableció un Contrato de Contragarantía entre el Estado Nacional y el Gobierno de Entre Ríos.

En el texto legal se estipula que, en caso de no producirse la cancelación de los compromisos en los plazos previstos, "el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos autorizará al Gobierno Nacional a efectuar las gestiones correspondientes para el débito automático de los fondos de la Cuenta de Coparticipación Federal de Impuestos o del régimen que la reemplace, por hasta el total del monto adeudado".

La medida lleva las firmas del Presidente de la Nación, Javier Milei, junto al Ministro de Economía, Luis Andres Caputo, y funcionarios del área, facultando a la cartera económica nacional a llevar adelante los actos de implementación y ejecución de los contratos estipulados.

Fuente: ElEntreRíos.Com