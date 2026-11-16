Jubilados autoconvocados: “Ya comenzó a operar el daño de la reforma de la ley de jubilaciones”

El grupo de Jubilados Autoconvocados de Entre Ríos respaldó el rechazo docente a la propuesta salarial del Gobierno provincial y advirtió que la oferta muestra los primeros efectos de la reforma previsional. “Con la propuesta paritaria de la semana pasada, ya comenzó a operar el daño de la reforma de la ley de jubilaciones”, sostuvieron.

Según plantearon, el problema está en que buena parte de la mejora ofrecida a los trabajadores en actividad se concentra en montos no remunerativos y adicionales que no forman parte del índice con el que se actualizan los haberes de los jubilados. “En las paritarias, a los activos les ofrecen montos en negro y adicionales que no son parte del índice de actualización”, señalaron.

Así lo expresaron en una gacetilla difundida a los medios, luego de que 15 de los 17 departamentos de Agmer rechazaran la oferta en el congreso del gremio docente.

La oferta, bajo la lupa

Los jubilados detallaron el caso de los docentes: “Otorgan un 4% de aumento, pero al activo le aumentan Fopid, conectividad y adicional por antigüedad decreto 500, de 25 a 50 mil pesos”.

La propuesta oficial incluía un aumento del 4% sobre los conceptos remunerativos, tomando como base los salarios de octubre, y un salario de bolsillo mínimo de un millón de pesos desde noviembre, con Fopid y conectividad incluidos. Esos dos conceptos subirían a 200.000 pesos para los cargos de jornada simple y a 340.000 para los de jornada completa. Además, el código de antigüedad pasaría de 25.000 a 50.000 pesos para docentes con diez años o más.

Para los jubilados, esa composición amplía la brecha entre activos y pasivos, porque las subas que no se trasladan al índice de actualización no llegan a sus haberes.

Duras críticas al presidente de la Caja

El grupo apuntó directamente contra el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat. “Le advertimos al presidente de la Caja que lo único que querían, con la reforma de la ley, era perpetuar la distorsión salarial, separar al activo del jubilado, inventando códigos y pagando en negro”, afirmaron.

“Dijeron que iban a sanear la Caja y eliminar los montos en negro, que desfinancian la Caja. Hicimos bien en no creerles”, agregaron.

Por eso, llamaron a “rechazar esas propuestas, denunciar las sumas en negro, la distorsión del salario con códigos inventados exclusivos para el activo”, y reclamaron: “Abajo el índice de actualización salarial de Bagnat y compañía”.

“Solidaridad con los jubilados”

Los autoconvocados valoraron “la actitud de convicción y dignidad docente, de rechazar en las asambleas la propuesta salarial del Gobierno”. Y recordaron que “esa misma actitud sostuvimos los hoy jubilados, en nuestras épocas de activos, defendiendo el salario y futuro previsional”.

“Los activos docentes han tenido una clara actitud de solidaridad con los jubilados y han actuado, asimismo, en defensa de su propio haber previsional y la legítima defensa de la Caja”, destacaron. Y contrapusieron esa postura con la del Gobierno, al que acusaron de convertir “el haber en elevados montos en negro, contraviniendo la Constitución provincial, que obliga a pagar en blanco”.

Cómo sigue

El rechazo de Agmer también se apoyó en el componente no remunerativo de la oferta, que el gremio considera contrario al artículo 82 de la Constitución de Entre Ríos. Tras el rechazo, se dictó una conciliación administrativa de cinco días, y el Gobierno deberá presentar una nueva propuesta en la audiencia prevista para el viernes 20 de noviembre.