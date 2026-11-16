La Provincia anunció que la oferta salarial a los docentes se otorgará por decreto y anticipó nueva paritaria

El Gobierno de Entre Ríos confirmó que el incremento salarial para los docentes se aplicará por decreto del gobernador. La decisión se tomó después de que los cuatro sindicatos del sector rechazaran la propuesta presentada en la negociación paritaria. El Ejecutivo sostendrá la última oferta y los docentes cobrarán noviembre con el aumento.

El anuncio fue realizado este lunes por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y el ministro de Economía, Fabián Boleas, durante una conferencia de prensa junto al presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca. De esta manera, la Provincia resolvió avanzar con la mejora salarial sin un acuerdo con AGMER, AMET, SADOP y UDA.

El decreto sería firmado este lunes por el gobernador Rogelio Frigerio, según anticiparon los funcionarios. Por su parte, Cuenca adelantó que hoy presentará a la Secretaría de Trabajo una nota dando por cerrada la negociación paritaria. De esta manera, no se concretará la reunión prevista para este viernes 20.

Al iniciar su alocución, Troncoso recordó que “en la reunión paritaria de la semana pasada con todo el sector docente trasladamos una oferta, que como toda oferta entendemos que es perfectible, pero a pesar de ser perfectible entendemos que es una buena oferta” y mencionó que luego de las asambleas y congresos de los gremios “nos encontramos con un nuevo rechazo, que no es el primero en lo que va del año, por lo tanto, no nos sorprende”.

Ante ello, anunció: “En virtud de ese rechazo el gobernador está dispuesto a tomar algunas medidas. En primer lugar, entendemos y somos plenamente conscientes de que ha habido un deterioro en el salario docente no somos zonzos, tenemos una visión humana de la política y de la situación social. Pero también somos primamente conscientes, porque lidiamos con eso todos los días, del difícil estado de las cuentas, y de que se nos ha hecho realmente muy complejo afrontar los gastos corrientes del Estado, políticas públicas del Estado, obras públicas, y a pesar de eso seguir con un esquema paritario de negociación colectiva abierto permanentemente”.

“También somos plenamente conscientes habida cuenta de que después del último rechazo no fueron pocos los comentarios en redes sociales, en la red del gobernador, en discusiones abiertas en redes sociales, en comentarios en los medios, que no han sido pocos los comentarios de docentes diciendo ‘¿cómo no agarraron esta paritaria? que no nos viene mal’, y si bien nadie cuestiona la representatividad gremial de una institución sindical, nadie lo cuestiona que es una manda constitucional, también somos conscientes que no hay una representación de toda la masa trabajadora docente, de todo el universo”, advirtió.

Ante ello, planteó que “claramente hay mucha gente que no se sienta en esta mesa o no se encuentra representada en esa mesa y a eso también lo tenemos que escuchar nosotros. Tenemos que ver cómo salimos de ese microclima paritario y tenemos una mirada integral del estado de situación y de la necesidad de recomponer el salario docente. Estamos plenamente conscientes de que ha habido un deterioro y estamos también en términos proporcionales plenamente comprometidos a recomponer este salario. De hecho, la idea es volvernos a sentar en paritarias en 60 días y ya ahí ver cómo empezamos paulatinamente un plan de recomposición de la pérdida y de la merma salarial que hubo en el sector docente. Estamos plenamente comprometidos a que eso suceda y ver cómo podemos blindar el salario de que se deteriore de ahí en adelante”.

“El día viernes fuimos emplazados por la bancada sindical a hacer una mejora de la oferta, pero nosotros lo aclaramos en la previa de la paritaria, en las charlas informales que hay, nosotros nos fuimos a especular a la paritaria, el gobernador nos pidió expresamente que no vayamos con el piso para después llegar al techo, y fuimos con lo que teníamos y lo dejamos muy claro, que esto era el techo que podíamos ofrecer. Fuimos con el máximo esfuerzo, con la máxima atención de nuestras cuentas, recibimos un rechazo y un emplazamiento a mejorar, aunque habíamos sido claros en la previa que no lo podíamos hacer. En virtud de esto y del compromiso por seguir cuidando el salario docente en la medida que podamos y que esté nuestro alcance, es que el gobernador tomó la decisión de anunciar un decreto de aumento el día de hoy”, anunció.

El detalle de la oferta

En cuanto al detalle de la propuesta salarial, el ministro Boleas indicó que “siempre venimos diciendo de la necesidad de trabajar en varios aspectos que tienen que ver con el salario docente. Uno de ellos es recomponer su capacidad de compra que es un proceso que claramente no se inició en nuestra gestión pero que, por supuesto, ha sucedido también en la nuestra y en eso estamos trabajando”.

“Hay varios desafíos en el salario docente como el generar acciones para desachatar esa curva salarial y nosotros hemos venido ofreciendo e implementando propuestas en ese sentido. En esta oportunidad, la propuesta fue de un incremento del 4% del salario; un incremento de los ítems de FOPID y Conectividad, que ambos conceptos en jornadas simples son de 200.000 pesos y en la jornada completa 340.000. Y un incremento del salario mínimo del piso de 910.000 a 1 millón de pesos”, especificó.

Y agregó que “en línea de intentar desachatar esa curva, llevar una cifra para los docentes que tengan más de 10 años de antigüedad de 50 mil pesos en el reemplazo de los 25.000 que se venían pagando”.

“Consiste en eso la propuesta salarial que hemos llevado y que por secreto se va a implementar para que los docentes puedan cobrar ya su salario de noviembre con este incremento porque somos conscientes de que no están en condiciones de estar esperando a recibir los aumentos que en este momento estamos imposibilitados de dar”, concluyó.

Una nueva negociación dentro de 60 días

Troncoso aseguró que el Gobierno mantiene el compromiso de recomponer los salarios docentes y anticipó que buscará reabrir la negociación dentro de dos mases. “Vamos a volver a sentarnos en paritarias en 60 días y ver cómo empezamos un plan de recuperación y cómo blindar el salario de ahí en adelante”, expresó el ministro.

El funcionario también sostuvo que el Ejecutivo no cuestiona la legitimidad de las organizaciones sindicales, aunque planteó que no representan a la totalidad de la masa de trabajadores docentes.