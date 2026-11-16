Quedó firme el decreto que anuló la designación del exdirector de Comisión Médica, Walter Luchetti

El Poder Ejecutivo rechazó un recurso de revocatoria presentado por el médico Walter Pablo Luchetti y dejó firme la nulidad del llamado a concurso y designación como director de la Comisión Médica Única, dispuesta por la administración anterior, en 2023. Luchetti había cuestionado el contenido del decreto N°1.490, del 19 de junio de 2024.

La decisión está contenida en el decreto N°3.420, del 16 de octubre último. Un dictamen de Fiscalía de Estado validó lo actuado al declarar la nulidad de la designación de Luchetti.

Fiscalía coincidió “con el criterio receptado en el decreto N°1.490/24 MGT y su modificatorio, en cuanto a la revocación de oficio, en sede administrativa, de los decretos N°25/23 MGJ y N°2.177/23 MGJ, en razón de los vicios graves que afectan el elemento esencial ‘causa’, concretamente, la falta de motivación, y el consecuente procedimiento concursal”.

Y que el decreto impugnado N°1.490/24 MGT y su modificatorio N°1-636/24 MGT “explicitan con suficiencia que el cargo concursado de Director de la Comisión Médica no pertenece a la carrera administrativa del Escalafón General, sino que se trata de un cargo de conducción perteneciente a las Autoridades Superiores Fuera de Escalafón, que, por regla, no resulta susceptible de ser concursado, por cuanto se encuentra limitado a la gestión institucional del gobierno que lo designa”.

Vale recordar que el 20 de diciembre de 2023, un informe especial del programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) expuso una serie de irregularidades en la designación del médico Walter Pablo Luchetti como director de la Comisión Médica Única a través de un dudoso concurso. El organismo es el encargado de realizar un seguimiento de las licencias por enfermedad en la administración pública.

La denuncia periodística expuso que había enojo en ámbitos de la administración provincial porque la realización de estos concursos prácticamente no se dio a conocer y en general nunca nadie se enteró de la realización de los mismos. En el caso de la Comisión Médica, además resulta altamente llamativo y por qué no, sospechoso que, “casualmente”, se presentara un solo postulante, quien ya se desempeñaba en el cargo desde 2019: el médico Walter Pablo Luchetti, que también ostentaba un cargo en el Hospital San Roque de Paraná.

Luego de que el programa televisivo Cuestión de Fondo diera a conocer las irregularidades, el gobierno de Entre Ríos puso bajo la lupa dos decretos dictados durante la gestión anterior y que derivaron en la designación del médico y finalmente en julio de 2024 en base a dictámenes de la Secretaría de Trabajo y de la Fiscalía de Estado, el Poder Ejecutivo revocó “por contrario imperio” esos dos decretos -Nº 25/23 y 1.277/23- “por resultar nulos de nulidad absoluta”, tal como había denunciado el informe periodístico.

Ahora, nuevamente el Poder Ejecutivo rechazó un recurso de revocatoria presentado por el médico Luchetti y dejó firme la nulidad del llamado a concurso y su designación como director de la Comisión Médica Única.