Se cumple una nueva jornada de paro total en UNER

El gremio no docente Apuner lleva adelante la cuarta y última jornada de un plan de lucha consistente en cuatro paros de 24 horas, a razón de uno por semana. Además el sindicato docente AGDU realiza una jornada de cese total de actividades, y Sitradu continúa con la semana de huelga que se extenderá hasta el 18 de noviembre.

Las medidas se inscriben en los planes de lucha definidos por las respectivas federaciones nacionales: la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Conadu Histórica.

El reclamo común apunta a una recomposición salarial urgente, el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y la defensa de la universidad pública frente al ajuste del Gobierno nacional, informó APF.

Apuner reclama salarios dignos

La Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Apuner) realiza este lunes la cuarta y última jornada de paro de un plan de lucha que contempló cuatro días de huelga, uno por semana, en el marco de las acciones resueltas por Fatun.

El sindicato reclama una recomposición salarial urgente, el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y la defensa de una universidad pública, gratuita y de calidad.

Desde la organización advirtieron que la falta de respuestas del Gobierno nacional profundiza el deterioro de las condiciones laborales y salariales. “Sin salarios dignos no hay universidad pública posible”, expresaron.

AGDU: “El gobierno nacional está fuera de la ley”

Por su parte, la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) lleva adelante un paro total de actividades por 24 horas en todas las unidades académicas e institutos de la UNER. La medida fue definida en coincidencia con la jornada de protesta de los nodocentes y en adhesión a las acciones nacionales resueltas por Conadu.

El sindicato reclama que el Presupuesto 2027 incluya las partidas necesarias para garantizar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795. También exige la apertura de paritarias libres, una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo y la restitución y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

El pliego incluye, además, la actualización de las becas estudiantiles y la asignación de recursos para el funcionamiento edilicio y académico de las universidades, la investigación y la extensión.

“El Gobierno nacional está fuera de la ley”, sostuvo AGDU, que cuestionó la falta de respuestas oficiales a los reclamos del sector.

Sitradu propone profundizar la lucha

En tanto, los docentes nucleados en el Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios (Sitradu) continúan el paro de siete días que comenzó el jueves 12 y se extenderá hasta el miércoles 18 de noviembre. La medida fue definida por el Congreso de Conadu Histórica.

La secretaria general del gremio, Sofía Cáceres Sforza, explicó días atrás a Página Gremial que el sindicato considera necesario profundizar el conflicto. “El nivel de ataque de este gobierno requiere de nosotros una respuesta más fuerte y radicalizada”, remarcó en ese sentido. “No podemos seguir aplicando las mismas lógicas y recetas que el gobierno insiste en desconocer”, añadió.

Apuntó que “a la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento, se suma que el proyecto de Presupuesto 2027 vuelve a representar un recorte muy grande paras las universidades”, advirtió también. Al respecto remarcó que “el propio Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha salido a decir que lo que plantea el Presupuesto no llega a cubrir ni siquiera el funcionamiento de las universidades, que es lo más básico”.

“Es evidente que necesitamos radicalizar nuestras luchas”, aseveró Cáceres Sforza. Y concluyó: “Desde Sitradu creemos que debemos apuntar a la no toma de exámenes y al no inicio de clases el año que viene, hasta que cobremos lo que dice la ley”. (APFDigital)