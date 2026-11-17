Fue este martes en conferencia de prensa. El secretario de Gobernación, Mauricio Colello, dijo que incorporarán a planta permanente tres licenciados en Nutrición que tendrán a cargo la coordinación de la política alimentaria en la provincia; que deberán elaborar la reglamentación de la ley de alimentos sancionada en 2018; y trabajar en conjunto con la Mesa Interinstitucional que integran colegios, universidades y ministerios. Subrayó que el nuevo sistema de alimentos para comedores escolares comenzará a funcionar con el ciclo lectivo 2027.

Colello se sentó junto a la ministra de Desarrollo Social, Verónica Berisso; la coordinadora de Nutrición, Carolina Guinle; y la representante del Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos, Elsa Olmedo.

“Queremos poner en valor la alimentación que reciben los chicos todos los días en las escuelas. Es un tema que durante mucho tiempo se miró para otro lado, nunca se puso sobre la mesa. Que hoy estemos hablando, haciendo una conferencia de prensa para hablar de lo que se pone en la mesa, de lo que reciben los chicos todos los días, está bueno ponerlo en valor”, destacó.

Dijo que cuando asumieron en 2023 “las partidas destinadas para sostener al sistema de nutrición y sus actualizaciones los últimos años fueron por debajo de la inflación, provocando un desfinanciamiento del sistema”. “Lo primero que se hizo fue actualizar esas partidas. Incluso por arriba de la inflación para darle sustentabilidad al sistema. También hicimos un registro de proveedores para controlar mejor lo que se compraba”, marcó y agregó: “Iniciamos capacitaciones que nunca se habían hecho. Y eso no quiere decir que los cocineros y cocineras hacían mal su trabajo, sino que siempre es perfectible. Tuvimos la grata sorpresa que en la primera capacitación se anotaron más de 2.000 cocineros y cocineras de toda la provincia. Quiero poner en valor su trabajo. Además comenzamos una auditoría para conocer la calidad de los alimentos que recibían los chicos en cada escuela. Nos encontramos con una sorpresa. El sistema hacía que lo que recibían los chicos en cada escuela tenga diferencias sustanciales. En algunas escuelas se desayunaba, por ejemplo, frutas con leche y en otras se desayunaba té con algún turrón o alfajor. Había mucha desigualdad. La provincia no podía garantizar la alimentación de forma homogénea y uniforme, que se pueda alimentar dela misma forma a los chicos, nazcan donde nazcan”.

Aseguró que también encontraron “muchísimas irregularidades, principalmente en la compra. Más de diez denuncias penales, algunas de ellas por más de 100 millones de pesos, de dinero que tenía que ir a los desayunos y terminaba en lugares en donde no deberían estar. Justamente porque el sistema no permitía darle trazabilidad a lo que se invertía y lo que se llevaba a cada una de las escuelas”.

“Encaramos ese problema con muchísima humildad. El gobernador (Rogelio Frigerio) nos dice siempre que miremos para el costado y aprendamos de lo que hicieron otras provincias. Y nos encontramos con otra sorpresa: que prácticamente la totalidad de provincias del país ya había ido hacia un sistema de compra centralizado porque permite trazabilidad y garantizar los nutrientes. De manera que decidimos abandonar las miles de compras desparramadas a lo largo y ancho de la provincia para ir a una compra centralizada que nos daba beneficios y garantías que estábamos buscando”, manifestó.

Señaló que por primera vez pudieron “pensar en implementar una política de alimentación en la provincia. Porque podemos determinar de alguna manera, de una forma uniforme, controlada, qué nutrientes reciben los chicos. ¿Qué hicimos para lograrlo? Convocar a los que realmente conocen. Al Colegio de Nutricionistas, a universidades, a una mesa interdisciplinaria conjuntamente con ministerio de educación y salud. Porque todo lo que llega a los chicos debe tener el control, el aval de los que saben, de gente de salud, nutrición y educación”.

Más adelante, el secretario de la Gobernación, se refirió a la incorporación en planta permanente de “tres licenciados que puedan llevar adelante la coordinación de la política alimentaria en la provincia”. “Entre otras cosas tiene que hacer la reglamentación de la ley de alimentos en la provincia de Entre Ríos que, paradójicamente, fue sancionada en 2018 pero nunca nadie se ocupó de reglamentarla. Por eso llama la atención a veces ver dirige3ntes señalando lo que hay y no hay que hacer cuando tenemos desde 2018 una ley sin reglamentar que afecta directamente la alimentación de nuestros chicos”.

En paralelo afirmó que institucionalizaron “la mesa entre el Ministerio de Salud, el Consejo de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, el Colegio de Nutricionistas, y las universidades. “Institucionalizamos una mesa consultiva con la que va a trabajar permanentemente la Coordinación de Nutrición”, anunció.

Finalmente, dijo que están “implementando un sistema que sentimos que mejora sustancialmente la alimentación de nuestros chicos pero la tarea no termina ahí. Creo que la tarea tiene que ver con el aprendizaje y esa es la actitud con la que encaramos las reformas, con humildad, llamando a los que saben de los temas, participando a la sociedad civil. Que las opiniones se conviertan en decisiones concretas de gobierno. Este nuevo sistema estará operativo a partir del próximo ciclo lectivo, cuando comiencen nuevamente las clases. Reafirmamos con esto nuestro compromiso principal desde el día uno que es mejorar la alimentación de nuestros chicos para que se cumpla el objetivo final: que aprendan mejor todos los días en las escuelas”.

Trazabilidad y elaboración con insumos entrerrianos

Colello aseguró que la implementación del nuevo sistema les permitirá establecer una trazabilidad. “Todos vamos a saber cuánto se invierte en la alimentación de los chicos, en qué se define y cómo llega a cada una de las escuelas. Recordemos las ineficiencias que tenía el sistema descentralizado que desembocaron en, no menos, de diez denuncias penales. Por otro lado nos permite devolverle tiempo a los docentes, para destinarlo en lo que realmente deben hacer, que es la cuestión pedagógica. Los docentes tienen que enseñarle a los chicos, no tienen que ocupar su mente y su energía en ir a comprar productos, pensar qué comprar, pelear contra el clima. Los docentes tienen que dedicarse a lo pedagógico”.

Agregó que otro tema es “la cuestión de la conservación del producto”. “Este sistema nos permite que la conservación sea mucho mejor para que los alimentos estén en las condiciones que deben estar cuando llegan a las escuelas. Casi el 56% de nuestras escuelas no tienen lugar de almacenamiento para los productos, con lo cual esto nos permitirá diseñar una logística que garantiza la conservación de los productos”.

Por otro lado, dijo que los alimentos que producirá “la empresa que ganó la licitación (TeknoFood), que duró dos años y se hizo de manera absolutamente transparente, utilizará insumos 100% entrerrianos”. “Tendrán insumos de arroz, de lecho, huevo, que son los insumos con los que elaborarán los productos que llegarán a las mesas”, afirmó y añadió: “El empaquetamiento también será con una empresa entrerriana, y la logística estará a cargo de una empresa entrerriana”. Y aseguró que se crearán “más de 100 puestos directos de trabajo en depósito y nutricionistas que estarán trabajando desde la empresa todos los días en la implementación de este sistema”.

“No solo nos pusimos de acuerdo en la primera ficha técnica en base a los nutrientes que deberán contener los desayunos sino que, también, nos pusimos de acuerdo en la incorporación de productos frescos en los desayunos de todos los días”.