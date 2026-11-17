El Servicio Meteorológico Nacional dejó sin efecto las advertencias por tormentas que estuvieron vigentes durante la madrugada en Entre Ríos. La jornada comenzó con nubosidad y humedad elevada. Se espera una mejora progresiva de las condiciones, aunque no se descartan algunas precipitaciones durante las primeras horas. La temperatura máxima rondará los 29 grados.

Durante las primeras horas de este martes, el tiempo se presentó con abundante nubosidad y condiciones de humedad elevada en distintos puntos de la provincia. En Paraná, el pronóstico anticipa temperaturas de entre 19 y 29 grados, con posibilidad de lluvias y tormentas aisladas durante la mañana.

El cese de las advertencias llegó después de una madrugada marcada por la inestabilidad. El SMN había establecido alertas por tormentas para los 17 departamentos entrerrianos, con distintos niveles de riesgo. En Gualeguay y Victoria había regido el nivel naranja, mientras que para el resto de la provincia se había emitido una advertencia amarilla.

Cómo seguirá el tiempo durante este martes

Para la mañana todavía se esperan condiciones inestables, con probabilidad de lluvias y algunas tormentas aisladas. La temperatura se ubicará cerca de los 20 grados en Paraná, informó Ahora.

Hacia el mediodía se espera una mejora progresiva, aunque la nubosidad continuará variable. Durante la tarde, el termómetro llegará a los 29 grados, con períodos de sol y una disminución de las probabilidades de precipitaciones.

En Concordia, la máxima ascendería hacia los 29 grados. En Concepción del Uruguay se anticipa una mejora desde el mediodía, mientras que en Gualeguaychú la jornada será húmeda, con una máxima de 28 grados. En Victoria, el pronóstico anuncia 28 grados.

Cómo seguirá el tiempo en los próximos días

Para este miércoles 18 se espera una mejora de las condiciones meteorológicas, aunque podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas durante la mañana. En Paraná, la temperatura oscilará entre los 19 y los 29 grados.

El jueves 19 se presentaría con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias. La mínima sería de 17 grados y la máxima de 28.

De esta manera, Entre Ríos tendrá un martes con temperaturas elevadas para noviembre y condiciones que tenderán a mejorar con el correr de las horas, luego de las tormentas que afectaron a la provincia durante la madrugada.