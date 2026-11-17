La Provincia avanzará en el reconocimiento de la trayectoria y el desarrollo profesional de los trabajadores de Enfermería.

En el marco de la Ley Provincial N° 10.930 de la Carrera de Enfermería, el Gobierno provincial anunció que avanzará en el reconocimiento de la trayectoria y el desarrollo profesional de los trabajadores del sector a través de las recategorizaciones, con instancias que permitirán ampliar progresivamente el acceso a quienes aún deban completar requisitos de capacitación, tanto para agentes de planta permanente como estabilizados.

Este lunes, en reunión de trabajo entre los ministros de Salud, Daniel Blanzaco, y de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, junto al secretario general de la Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN) Entre Ríos, José Allende, el Gobierno provincial anunció la decisión de iniciar el proceso de recategorización del personal de Enfermería, previsto en la Ley N° 10.930 de Carrera Provincial de Enfermería, publicó el portal oficial de la Provincia.

Se trata de una medida esperada por los trabajadores del sector, que permitirá avanzar en el reconocimiento de su trayectoria y desarrollo profesional, dando cumplimiento a lo establecido por la normativa vigente. Para ello, en un trabajo conjunto entre la cartera sanitaria provincial a través de la Dirección General de Enfermería y UPCN, se llevaron adelante las tareas previas necesarias para instrumentar la medida, destinada a los agentes de Planta Permanente y Estabilizados que se encuentren en condiciones de acceder, mediante un borrador del instructivo de recategorizaciones que fue presentado en esta instancia.

En este primer proceso, además, se pondrán en marcha medidas para ampliar las posibilidades de inclusión de los trabajadores que todavía no cuentan con la totalidad de las capacitaciones requeridas. De esta manera y por excepción, se busca contemplar las distintas situaciones y generar instancias para que más agentes puedan completar los requisitos y acceder a la recategorización.

En este marco, el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, expresó: “Estamos dando inicio a un proceso muy esperado por el personal de Enfermería. Fue un trabajo importante de revisión de antecedentes y de articulación con el gremio para encontrar una modalidad que nos permita avanzar progresivamente e incluir a los trabajadores según las capacitaciones que tienen realizadas. Se dividirá por etapas según quienes cumplen con los requisitos y luego habrá nuevas instancias para que quienes tienen requisitos pendientes también puedan acceder”, destacó el portal oficial de la Provincia.

“Además, este trabajo nos permite sentar las bases para que las próximas recategorizaciones sean mucho más ágiles y ordenadas, reconociendo también la formación y el desarrollo profesional de nuestros enfermeros”.

Por su parte, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, indicó: “Lo importante es que los compromisos y los derechos reconocidos puedan llevarse a la práctica. Esta recategorización es el resultado de mucho trabajo y de la voluntad de encontrar respuestas concretas. Detrás de cada servicio público hay trabajadores que sostienen cotidianamente el Estado, más allá de cualquier gestión o bandería política. Reconocer su trayectoria y su esfuerzo es también fortalecer las instituciones”.

En tanto, el secretario general de UPCN, José Allende, señaló: “Valoramos que esta recategorización finalmente se concrete. Es un reconocimiento previsto en la ley y esperado por los trabajadores. Detrás de esta instancia hay meses de trabajo, relevamiento y análisis conjunto. No se trata solamente de tomar una decisión política, sino de estudiar cada situación y construir una propuesta que llegue efectivamente a los trabajadores”.

“Para UPCN, la tarea gremial va más allá de lo salarial: también implica atender las condiciones laborales, las funciones, las jefaturas y la situación de los trabajadores transitorios. Podemos tener diferencias con el Gobierno, porque representamos intereses distintos, pero tenemos la responsabilidad de dialogar y trabajar para que las respuestas lleguen”, resaltó el portal oficial de la Provincia.

La Ley 10.930, sancionada en 2021 y reglamentada mediante el Decreto 599/23, establece en su artículo 13 que los enfermeros serán promovidos cada tres años dentro de un mismo tramo, siempre que cuenten con una calificación apta y no registren sumarios administrativos. A su vez, la reglamentación contempla las evaluaciones de desempeño y las capacitaciones como criterios para acceder a la promoción.

Una agenda de trabajo para fortalecer Enfermería

Durante el encuentro también se abordó la carga horaria establecida por la Ley N° 10.930. En relación con la jornada laboral, el artículo 19 de la Ley establece ocho horas diarias, con un máximo de 40 horas semanales y hasta 160 horas mensuales. Desde enero de 2026, las distintas áreas del Ministerio de Salud acordaron una organización de la carga horaria ajustada a esa disposición. Posteriormente, en septiembre, quedó formalizado por escrito a través de la correspondiente normativa de planificación.

En ese sentido, el ministro de Salud precisó: “Las 160 horas mensuales constituyen un límite máximo y no una cantidad mínima obligatoria según la normativa. Estamos avanzando en establecer una mesa de trabajo orientada a planificar el período 2027, evaluando la necesidad de revisar el esquema de horas mensuales y, de considerarse oportuno, modificar el artículo 19 de la Ley”, publicó el portal oficial de la Provincia.

Cabe mencionar que del encuentro participaron el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano; el director general de Enfermería, Martín Nani; la jefa del departamento Enfermería, Dora Gómez; y por UPCN, la secretaria adjunta, Cristina Melgarejo junto a integrantes de la comisión directiva del equipo de Salud del gremio.