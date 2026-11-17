La modificación fue notificada por la Secretaría de Trabajo, que informó la reprogramación de la audiencia salarial prevista para este martes. El encuentro se realizará el jueves 19 de noviembre, a las 14, en la sede del organismo, ubicada en calle Buenos Aires 166 de Paraná.

Cabe recordar que la oferta presentada por el Gobierno para el escalafón general contemplaba un aumento El mismo porcentaje fue propuesto también para el salario mínimo del escalafón general y de enfermería, y a las asignaciones familiares, incluidas sus tramos.

En la audiencia anterior la Provincia ofreció un incremento del 4%, tomando como base los valores de octubre de 2026. En esa oportunidad no hubo acuerdo salarial, pero el Gobierno anunció que liquidará ese porcentaje con los salarios de noviembre, mientras continúa el diálogo sobre otros demás puntos presentados por las organizaciones sindicales, relacionados principalmente con condiciones laborales, publicó Apf Digital.