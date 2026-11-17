Silvina Soledad Murúa, la desplazada excoordinadora de Comedores de Concordia, decidió hablar, decir “su verdad”, y negó las imputaciones que recaen en su contra. Cabe señalar que existe una investigación penal preparatoria abierta en la Unidad Fiscal de Concordia -que la tienen imputada a ella, a sus dos hermanos y a su cuñado- por supuesto desvío de más de $100 millones destinados en principio a los comedores escolares, tengan asidero.

El Gobierno cerró la información sumaria abierta en 2025 a Murúa y a parte de su círculo familiar, imputados en una causa que investiga la Justicia por supuestas maniobras ilícitas con fondos del Estado. A través del decreto N° 3.469, del 21 de octubre, el Poder Ejecutivo dio por finalizada la información sumaria instruida en el ámbito de la Coordinación de Comedores del Departamento Concordia, dependiente de la Dirección de Comedores del Ministerio de Desarrollo Humano, dispuesta para investigar y esclarecer las irregularidades detectadas en 37 comedores escolares durante los meses de marzo y abril de 2025, con un perjuicio al fisco que entonces se calculó en $103.738.136.

El 10 de agosto último, la Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado dio por clausurada la etapa instructora y concluyó que “ha quedado plenamente acreditado un cuadro de graves e inconsistentes irregularidades administrativas, de entidad suficiente para atribuir reproche disciplinario quien se desempeñó como Coordinadora de Comedores del Departamento Concordia”.

El dictamen subraya que Murúa “se aprovechó de un sistema de control administrativo precario y vulnerable; tuvo conocimiento directo de sobreprecios e irregularidades informadas por supervisores y personal de rendición sin adoptar medidas eficaces para subsanarlas ni reportarlas a la Superioridad; intervino activamente en el direccionamiento de compras hacia proveedores determinados (´Ahora Voy´, ´Autoservicio Joaquín´ y ´Flores Sandra´); impartió instrucciones sobre la confección de rendiciones y concentró funciones sensibles en familiares y personas de su confianza.

No obstante, al haber sido separada de su cargo, Fiscalía de Estado entiende que Murúa “no resulta pasible de sanción”. No obstante, agrega el dictamen, “acreditándose con las constancias de revista obrantes (…) que la nombrada ostenta un cargo docente dentro del Consejo General de Educación, se mantiene vinculada laboral y jurídicamente con el Estado Provincial bajo el régimen del Estatuto del Docente Entrerriano; razón por la cual corresponde a dicho organismo autárquico, en su carácter de autoridad de nombramiento y previa intervención de su Dirección de Asuntos Jurídicos, evaluar y resolver la apertura del procedimiento sumarial disciplinario competente”.

En la Justicia, la imputación señala que Murúa, junto a sus hermanos Adrián y Vanessa, y su cuñado Esteban Godoy, “mediante distintas maniobras de intimidación o persuasión direccionaron arbitrariamente a más de treinta responsables de las tarjetas de compra de los comedores escolares con el fin de que se abastezcan de determinados proveedores de Concordia”.

“Es la primera vez que empiezo a salir a defenderme en un año y seis meses en los que estuve en silencio”, dijo Murúa en declaraciones al programa Puro Cuento (Radio Plaza 94.7).

La investigación de la Dirección de Comedores habla del desvío de más de $100 millones. “En el manejo de comedores, cada escuela tenía un tarjetero y tenía un responsable que era el que hacía las compras en las distintas escuelas. Tarjetero lo llamaban a los que dependían de comedores. Y después estaban los directivos que también tenían la tarjeta. Esa compra se realizaba en las distintas instituciones que era según los comensales que tenían, era la cantidad de plata destinada a cada tarjeta. Ese desvío del que hablan es un sobrante, el cual estaba informado desde el día uno que yo asumo. Cuando yo asumo le cuento al diputado Marcelo López de todo lo que estaba pasando en comedores”, dijo.

Agregó que “en las escuelas, se les depositaban fondos según la cantidad de comensales. Las escuelas rendían el dinero total, como que no les sobraba nada, aunque haya días de paro docente, días de lluvia. Nosotros empezamos a detectar esa falencia que había en los comedores. Lo primero que hacemos es investigar por qué decían que gastaban los $5 millones que se les depositaba, cuando en realidad habían gastado solamente $3 millones. Los otros $2 millones iban a los tarjeteros y los directivos. A esto lo informo al diputado López, al primero que le informo fue al Mono López”.

Aseguró que se lo comunicó a López y no a sus funcionarios superiores porque “él era el que me dirigía a mí políticamente”. “Yo todo lo que hacía, todas las decisiones que yo tomaba dentro de Comedores, pasaba primero por el señor López, después él me decía sí se puede, lo hacía, si él me decía no, no se puede, no lo hacía. Todo lo que yo quería cambiar primero se lo planteaba él. Entonces, él era el que me guiaba a mí políticamente. Soy nueva en la política, no vengo con experiencia. Es la primera vez que yo cumplo una función política. Entonces, yo se lo comenté a él primero y él me dice que se lo notifique a Azzalini; también se lo notifiqué a Berisso. Y a otros legisladores, como Cielo Espejo y Liliana Salinas. Todos estaban sabiendo lo que estaba pasando en Comedores. Hice 15 denuncias penales. Voy a la Fiscalía, me presento con todas las pruebas, hago las denuncias, sigo el caso con el fiscal Núñez. Pero ahora me están acusando a mí, que soy yo la culpable, cuando yo no tengo una tarjeta, yo no tengo una caja chica. ¿Qué incidencia tengo yo en los sobreprecios? Cuando se empezó a hablar de sobreprecios, yo pedía que cambien de proveedor. Yo no me casé con ningún proveedor. No hice como en otras gestiones. A mí no me escucharon. A mí hoy me están acusando ahora porque yo me opuso a Tecknofood. Yo me peleé con ellos (Dirección de Comedores) porque ellos querían bajar las partidas. Y yo decía: ¿cómo van a bajar las partidas en una ciudad donde estamos primeros en índice de vulnerabilidad?”, preguntó.

Aseguró que su hermana “estaba al lado mío, era la que me llevaba la agenda. Adrián -su otro hermano, NdelR- supervisaba a los supervisores, porque cuando yo ingreso a Comedores, los supervisores entraban a las 10 de la mañana, no se presentaban a trabajar en la escuela porque estaban respaldados políticamente. En la gestión anterior había día de lluvia que no trabajaban. Entonces Adrián supervisaba a esos supervisores junto a Esteban. Esteban es mi cuñado. Esteban lo que hacía era ver el tema de las cocinas, que funcionen. Esteban era el que pasaba los informes del estado de la escuela, que también se lo pasaba a Departamental de Escuelas y se lo pasaba Arquitectura de la Provincia”.

Contó que “cuando se estaban repartiendo lugares, yo pedí ir a la Coordinación de Jóvenes y Adultos de Concordia. No quería ir a Comedores. El diputado López me dice que no, que no podía ser ese lugar, que tenía que ser Comedores. Y acepté. Entonces, yo entro a Comedores, pero yo no entro sola. Le dije a López: ‘Si vos querés que yo entre a Comedores, yo entro acompañada y vos me respaldás’. Y él me respaldó en eso. Se lo dije el diputado López, que después se lavó las manos. No me defendió”.

“Mis abogados constantemente me dicen que esto es algo netamente político. Hasta el momento me dijeron que no podía declarar. ¿Por qué? Porque estaban esperando los extractos de todas las pruebas para que después no haya alguna sorpresa. Y bueno, ellos lo que me están diciendo ahora es que tenemos que ir de a poco, tenemos que empezar a limpiar mi nombre y penalmente tengo que esperar”, completó.