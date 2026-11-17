El diputado provincial Marcelo López respondió a las declaraciones de la excoordinadora de Comedores de Concordia, Silvina Murúa, y aseguró que la dirigente “omite” que él acompañó la denuncia inicial por irregularidades y que posteriormente advirtió sobre hechos que la involucraban y pidió su apartamiento.

López sostuvo que Murúa omite dos hechos que, según afirmó, son centrales: que ambos participaron de una denuncia presentada en marzo de 2024 por irregularidades de la gestión anterior y que, posteriormente, cuando surgieron elementos que involucraban a la propia excoordinadora, fue él quien alertó a las autoridades y solicitó que fuera apartada.

“Murúa dice que me informó irregularidades cuando asumió. Es cierto. Lo que no cuenta es que inmediatamente hicimos la denuncia, con mi firma y la suya. Basta con mirar la denuncia, que se tramitó en Fiscalía de turno, para ver qué firmas están allí. No miramos para otro lado: denunciamos para que se investigara”, afirmó.

El legislador remarcó que aquella presentación correspondía a hechos de la administración anterior y que debe diferenciarse de la investigación posterior que alcanzó a Murúa. “Cuando recibí información sobre irregularidades que la involucraban a ella, también actué. Las denuncié ante las autoridades de Comedores, llevé a las personas que tenían las pruebas y pedí que la apartaran”, sostuvo López.

“Nunca le dimos un cheque en blanco”

El diputado recordó además que ya había hecho pública su intervención en junio de 2025, cuando señaló que había advertido a las autoridades provinciales sobre la situación y solicitado la remoción de Murúa. “La propusimos para una responsabilidad pública, pero nunca le dimos un cheque en blanco. Haberla acompañado políticamente no me obligaba a protegerla frente a irregularidades con recursos destinados a la alimentación de los chicos. Mi responsabilidad era actuar, denunciar, y eso hice”, afirmó.

Según López, la investigación administrativa concluida este año atribuyó a Murúa intervención en el direccionamiento de compras, conocimiento de presuntos sobreprecios y concentración de funciones sensibles en familiares y personas de confianza.

En paralelo, la excoordinadora continúa imputada en una investigación penal por presuntas maniobras relacionadas con fondos destinados a 37 comedores escolares de Concordia.

“Con la comida de los chicos no hay lealtad política”

Finalmente, López cuestionó la estrategia de defensa de Murúa y sostuvo que la investigación judicial será la que determine las responsabilidades que correspondan. “Murúa tiene derecho a defenderse y la Justicia deberá determinar las responsabilidades penales. Pero no puede construir su defensa contando la historia por la mitad”, afirmó.

Y cerró con una definición de fuerte contenido político: “Denuncié las irregularidades de la gestión anterior y también actué cuando las sospechas recayeron sobre ella. Con la plata de la comida de los chicos no hay lealtad política que valga”.

Fuente: 7Paginas.