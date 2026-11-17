El gobernador Rogelio Frigerio recibió al rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Luciano Filipuzzi, para dialogar sobre las obras para la institución incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027. La inversión prevista asciende a 3.525 millones de pesos, lo que representa un incremento del 605 por ciento respecto del ejercicio 2026.

"Se trata de una decisión que permitirá avanzar en respuestas concretas a demandas históricas de la comunidad universitaria", se indicó en un parte de prensa. Una de ellas es la finalización del edificio propio de Uader en Paraná. El proyecto contempla la construcción del ala sur del inmueble, sobre calle Espejo. Este nuevo aulario unirá el ala central y el ala norte, que desde 2025 utilizan los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud.

La obra contempla 1.325 metros cuadrados cubiertos y semicubiertos, con cerramientos laterales, mampostería y condiciones de seguridad, manteniendo la misma tecnología y materialidad que caracterizan al edificio actualmente en uso. De este modo, quedarán disponibles 16 nuevas aulas, siete en planta baja y nueve en planta alta, que permitirán alojar a unos 560 estudiantes en simultáneo. Además, se dispondrá de espacios para bufet, dos grupos sanitarios, cocina, depósito, sala de máquinas, veredas y área de expansión. El costo total de la obra se estima en más de 2.617 millones de pesos. La ejecución estará a cargo de la propia universidad, mientras que las certificaciones de avance correrán por cuenta de la provincia.

El proyecto técnico fue aprobado por el Consejo Superior de la universidad en una sesión extraordinaria realizada el 20 de octubre . En esa oportunidad, el rector valoró el trabajo que se viene realizando de manera conjunta con el Gobierno de Entre Ríos, principalmente a través del Ministerio de Economía. Señaló que, a partir de la aprobación del proyecto técnico por parte del Consejo Superior, se pueda iniciar el proceso licitatorio a la brevedad. "Esta nueva obra en el campus y otras que van a incluirse en el presupuesto provincial para otras sedes son soluciones concretas y ciertas, que marcan que seguimos apostando por la educación pública, con resultados", expresó Filipuzzi.

Asimismo, el monto asignado en el Presupuesto 2027 permitirá construir nuevas aulas y sanitarios en la sede de la Facultad de Ciencia y Tecnología, en Oro Verde. El crecimiento sostenido de la matrícula de esa casa de estudios plantea la necesidad de ampliar sus instalaciones para garantizar las condiciones de cursado y el bienestar de quienes transitan diariamente por el edificio. También se realizarán obras de infraestructura, puesta en valor y reparación en el predio de la Escuela Normal Rural Alberdi, ampliando su capacidad y garantizando mejores condiciones para el dictado de carreras.

Por último, durante la reunión también se abordó la continuidad de las obras de ampliación y refuncionalización del hospital Nuestra Señora del Luján, de General Ramírez. La intervención comprende una inversión del Gobierno de Entre Ríos que permitirá ampliar la capacidad operativa del establecimiento e integrar nuevos espacios destinados a la formación de futuros profesionales de la salud.

En ese marco, se incorporarán 722 metros cuadrados destinados a la sede de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de Uader, donde funcionarán nuevas aulas y espacios académicos que mejorarán las condiciones de cursado y acompañarán el crecimiento de la matrícula. Una vez finalizada la obra, el complejo contará con capacidad para recibir hasta 200 estudiantes por turno.

El Presupuesto 2027 también contempla un incremento del 305 por ciento para investigación y del 180 por ciento para extensión. Por su parte, las partidas destinadas a becas y comedor universitario tendrán un aumento del 150 por ciento.

Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos