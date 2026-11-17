Con el propósito de brindar herramientas para afrontar los desafíos que plantean los fenómenos climáticos en la producción agropecuaria, se desarrolló este martes por la noche, en Basavilbaso, una jornada de capacitación dedicada al impacto de El Niño sobre la actividad ganadera.

El encuentro tuvo lugar en el quincho del Predio Ferial de la Cooperativa Ganadera "El Pronunciamiento" Ltda., donde productores, asociados de la entidad y estudiantes de la Escuela Agrotécnica participaron de una charla técnica denominada "El Niño y la ganadería: recomendaciones para prevenir y reducir pérdidas".

La actividad contó con la participación de dos profesionales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): el médico veterinario Héctor Scheryer y el ingeniero José Chiossone, quienes compartieron conocimientos y recomendaciones orientadas a mejorar la preparación de los establecimientos ganaderos frente a posibles contingencias climáticas.

Anticiparse para reducir pérdidas

Durante la exposición, los especialistas abordaron los desafíos que representa el fenómeno climático de El Niño para la producción ganadera, haciendo especial hincapié en la importancia de la prevención y la planificación.

En ese sentido, destacaron la necesidad de anticiparse a posibles dificultades y adoptar medidas que permitan disminuir los riesgos y reducir las pérdidas económicas y productivas que pueden ocasionar las condiciones climáticas adversas.

La propuesta permitió, además, generar un espacio de intercambio entre los técnicos y los productores, quienes tuvieron la oportunidad de compartir experiencias y acceder a información de utilidad para la toma de decisiones en sus establecimientos.

El protagonismo de las mujeres cooperativistas

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue el trabajo del Grupo de Mujeres Cooperativistas, que tuvo un papel central en la organización de la actividad y continúa promoviendo iniciativas destinadas a fortalecer la capacitación y la participación dentro del sector agropecuario.

El encuentro fue organizado conjuntamente por la Cooperativa Ganadera "El Pronunciamiento" Ltda., el INTA y el Grupo de Mujeres Cooperativistas, en una nueva muestra de articulación institucional orientada a acercar conocimientos y herramientas a la comunidad productiva.

La participación de estudiantes de la Escuela Agrotécnica también permitió vincular la formación de los futuros protagonistas del sector con la experiencia de los productores y el conocimiento de los profesionales.

La jornada reafirmó la importancia de la capacitación permanente, el intercambio de experiencias y el trabajo cooperativo como herramientas fundamentales para afrontar los desafíos climáticos y productivos de la región.

Fuente: FM Riel.