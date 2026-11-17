El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este martes una nueva reunión de gabinete, en la que se analizaron los principales temas de las diferentes áreas, con especial atención al sistema de desayunos y meriendas escolares y monitoreo de las condiciones climáticas ante el fenómeno de El Niño.

Del encuentro, que se desarrolló en el Salón de los Gobernadores en Casa de Gobierno, participaron la vicegobernadora Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; ministros y secretarios.

Al término de la reunión, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, precisó que se repasaron asuntos prioritarios de cada área, entre ellos el tema de comedores escolares. "Hoy tuvimos un buen anuncio porque, con el aval del Colegio de Nutricionistas, las universidades y los ministerios de Salud, Desarrollo Humano y Educación, logramos un consenso muy importante sobre el sistema que vamos a implementar a partir de marzo", señaló.

En ese sentido, valoró el trabajo conjunto de las instituciones: "Celebramos la iniciativa de todos de poder aportar cada uno su granito de arena y también la predisposición de la empresa ganadora de la licitación para adaptar el servicio a los pedidos que se fueron realizando a lo largo de este tiempo".

Otro de los temas abordados fue el seguimiento de la situación climática ante el fenómeno de El Niño. Al respecto, Berisso señaló que el gobernador recibe información permanente sobre las acciones de prevención y asistencia que se llevan adelante. "El seguimiento se realiza día a día", precisó y señaló que, en el caso de las últimas tormentas, las consecuencias más recientes se registraron en San Salvador, "por lo que articulamos con Defensa Civil la información sobre las personas damnificadas", explicó.

La ministra detalló que, cuando se producen estas situaciones, se establece contacto con las áreas de Defensa Civil de cada localidad y se pone en marcha un procedimiento de asistencia para las personas que lo necesitan, en coordinación con los gobiernos municipales. Asimismo, destacó las acciones preventivas que se llevan adelante para reducir el impacto de las lluvias, entre ellas la limpieza de desagües y las obras de infraestructura que se ejecutan en distintos puntos de la provincia.

Por último, Berisso remarcó que el gobernador solicitó mantener el diálogo permanente con todas las localidades para conocer las situaciones que se presentan.

Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos