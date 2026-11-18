“Sin posibilidad cierta de organizar el proyecto de trabajo ni de acompañar el proceso con tutorías, esta instrumentación es un despropósito y una mentira a los objetivos del Plan”, consideraron desde el gremio.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) reprobó la decisión del Consejo General de Educación (CGE) de implementar el Plan de Finalización de la Secundaria (Fines) “en sólo dos semanas (dos clases)”, y lanzó: “Sin posibilidad cierta de organizar el proyecto de trabajo ni de acompañar el proceso con tutorías, esta instrumentación es un despropósito y una mentira a los objetivos del Plan. Además, el CGE pretende abonar la hora cátedra a menos de la mitad de lo que paga las horas cátedras en el nivel secundario”.

El gremio recordó que el Plan Fines fue creado en 2009 e implementado por las provincias en forma ininterrumpida desde entonces. En años anteriores se desarrolló en un lapso de entre 2 y 3 meses, con el objetivo de facilitar la terminalidad de la escuela secundaria a estudiantes que luego de dos años de finalizado el cursado regular adeudaran materias.

“Este plan siempre se llevó adelante con fondos del Estado Nacional, que se hace cargo del pago a docentes mientras que las provincias aportan los espacios físicos, se encargan de los concursos docentes y certifican que los alumnos cumplan con los requisitos para acreditar la aprobación de los espacios curriculares”, destacó el sindicato docente.

Entre Ríos Ahora retomó el posicionamiento público del gremio, y recordó que el 5 de noviembre se dictó la resolución para su aplicación, “quedando solo un mes de clases efectivas. Pero su implementación real se fue demorando por cuestiones burocráticas del Consejo General de Educación y, a la fecha, no se comenzó con el Plan FINES que terminaría el 9 de diciembre”.

“Desde el CGE no se dimensiona la gravedad de la situación. La aplicación en este lapso de sólo dos semanas (dos clases), donde tanto docentes como estudiantes tendrían una clase para conocerse y una para evaluar, sin posibilidad cierta de organizar el proyecto de trabajo, de acompañar el proceso con tutorías, etcétera, es un despropósito y una mentira al objetivo del plan”, señaló Agmer.

Y agregó: “Además, se cuenta con una sede de Fines por departamento, a excepción de Concordia y Paraná que tienen dos, y los docentes que tomen las horas deberán atender a estudiantes que vienen de distintas escuelas, distintas orientaciones, distintas modalidades y distintos años de cursado. Todo esto hace imposible una evaluación seria en tan poco tiempo”.

En ese marco, sostuvo que “implementar de esta manera el Plan Fines es inadmisible. Responsabilizamos al Gobierno Nacional por tener congelados los fondos del Plan Fines desde hace tres años y al Gobierno provincial por lo irresponsable de la implementación”.