El Gobierno decidió que con el inicio del ciclo lectivo 2027 se implementará el nuevo sistema de compra centralizada de insumos para preparar desayunos y meriendas en los comedores escolares, con la logística a cargo de la empresa Teknofood SA.

Luego de la discusión pública en torno a los comedores escolares, y en particular a la contratación de esa firma -con amparo judicial incluido-, el director de Comedores Escolares, Lautaro Azzalini, juzga “sano” que se haya discutido. “Para mí es sano el debate de lo que pasa en las escuelas. Me parece bueno que pongamos el foco ahí, independientemente de quién haya ganado la licitación. Me parece un sano debate que se debía dar. Hay que decir también que el funcionamiento de los comedores fue durante mucho tiempo un tema que no se tocaba, muchos hacían los distraídos y preferían no tocar ese tema, preferían mirar para otro lado, porque también tocar ese tema es también asumir un grado de responsabilidad. Bueno, nosotros -más allá de la licitación- entendimos que era necesario poner la lupa”, señaló en declaraciones al programa Puro Cuento (Radio Plaza 94.7).

Consideró que “es muy difícil controlar un sistema con más de 1.100 escuelas, donde en paralelo tenés que estar viendo qué sucede. Es ahí donde se dan las asimetrías, donde vos ves que hay lugares que están bien, otros que están muy bien y otros que están muy mal. Y no es el rol del Estado hacerse el distraído. Durante los tres años de gestión, hemos intentado mejorar el sistema, mejorarlo todo lo que pudimos, le pusimos controles, le fuimos agregando muchas capas de diferentes tipos de controles, de regulaciones. Sin embargo, veíamos que el resultado no era el que uno esperaba. Si bien admitimos que hay una mejora, no nos satisface. Entonces, se decidió tomar el camino de cambiar un sistema que ya tiene 20 años largos en la provincia y mutar a un sistema centralizado, que es prácticamente un sistema que tiene la gran mayoría de las provincias”.

Esta semana surgió nuevamente lo que ocurrió en Concordia, donde se desplazó a la coordinadora de Comedores, Silvina Murúa, acusada de graves irregularidades. “¿Cómo hago para ser eficiente y mirar 1100 lugares a la vez? Imposible. Esa es la realidad. Y me parece que ese es el fondo de la cuestión. Y muchas veces la política no quiso dar esta discusión, independientemente si la irregularidad se detecta en Concordia o en otro lugar. Se trata de una asimetría: la imposibilidad de poder aplicar y generar una homogeneidad, una igualdad en todos los colegios, porque es imposible, por más buena voluntad, por más fiscalización, por más recursos que se le hayamos puesto, por más energía que le hayamos volcado a las supervisiones. Es imposible. Y lo hemos intentado. Digitalizamos, pero sin embargo veíamos que seguían existiendo las asimetrías. Entendimos que un sistema con un nivel de descentralización total, por lo menos en el área de Comedores, es un sistema que te genera todo este tipo de cosas o te permite todo este tipo de cosas y además tampoco te da la tranquilidad y la certeza de que vos estás logrando una homogeneidad, una igualdad en toda la provincia. Esos son los factores que a uno llevó como gobierno a tomar la decisión de cambiar un sistema que funcionaba en la provincia”, manifestó.

Dijo que arrancaron “con una parte, que es solamente los desayunos y las meriendas, porque creíamos que había que reforzar el tema, sobre todo el desayuno. Permitir que el chico pueda incluir en su dieta determinados nutrientes, calcio, que es lo que lo ayuda a poder transcurrir su día dentro de la escuela. Entonces al ser un cambio grande preferimos ir con cautela y no hacer un cambio total, sino arrancar con esto, ver cómo funciona y en el caso que obviamente cumpla todas nuestras expectativas, que entendemos que sí va a ocurrir así, se ampliará después. Los sistemas de este tipo funcionan en el resto de las provincias, con sus particularidades, con sus diferentes formas, pero son sistemas que funcionan. Entonces nosotros tenemos que buscar dentro de las particularidades de la provincia, trabajar en eso, dentro de la dimensión de la provincia. La idea es ver cómo funciona y a partir de ahí seguir tomando decisiones. Pero a priori solamente la decisión estuvo pensada en enfocarnos en los desayunos y en las meriendas, porque creemos que es la primera gran ingesta que tiene que tener el chico y es lo que nos tenemos que garantizar como Estado, que esté cubierta para encarar la mañana en la escuela de los chicos o la merienda”.

Silvina Murúa, la desplazada coordinadora de Comedores en Concordia, habló tras el cierre del sumario que determinó un desvío de más de $100 millones. “Investigamos no solamente en Concordia, investigamos en otros lugares, porque ya tenemos más de 10 denuncias penales. Hemos denunciado en Diamante, en Villaguay. Nosotros reforzamos el área de control, con los mecanismos que teníamos para mejorar ese sistema y eso fue lo que nos llevó a detectar estas cosas. No pusimos el ojo solo en Concordia. Los controles los hicimos en toda la provincia por igual, no fue algo particular”, aseguró.

“Ella, en su momento, nos había contado que no era de Concordia, que no conocía gente y no me pareció mal que, dadas las circunstancias, ella eligiera trabajar con determinadas personas. Lo que siempre quedó en claro era que el que ingresaba con ella se iba con ella. Lo que nos preocupa es que no se haya generado otra vez una capa geológica de familiares que van dejando en el camino. Nosotros nos encontramos con familias enteras, pero no de un coordinador, de los coordinadores de los coordinadores, que habían puesto a la mujer y a los hijos. Y el que siguió hizo lo mismo, y el que siguió hizo lo mismo. Entonces teníamos una capa geológica de familiares que era una cosa ridícula. No está mal que circunstancialmente vos elijas algún tipo de colaborador que te ayude a transitar tu etapa la gestión pública”, cerró.