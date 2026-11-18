En una extensa entrevista radial, el diputado nacional y ex gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, se refirió al tratamiento del Presupuesto 2027 en el Congreso nacional, a la posible eliminación de las PASO, a los armados del peronismo nacional y provincial, y a su futuro político.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bordet sostuvo que, en su calidad de vicepresidente de la Comisión de Finanzas, participa activamente de la Comisión de Presupuesto, e informó que “particularmente se ha incorporado al dictamen de minoría que ayer firmamos, obras que no estaban incorporadas en el dictamen oficialista, en el dictamen de mayoría, del gobierno. Y estas obras tienen que ver con infraestructura, por ejemplo, la culminación de la planta de agua en Concordia, que está a muy poco de terminarse; también la ruta nacional 18 y varias otras obras en distintos municipios”.

Explicó que “eso es lo que directamente afecta, pero después también hay otras cuestiones que afectan, no solo a Entre Ríos, sino también a todas las provincias, y que tienen que ver con metas presupuestarias que hoy están completamente desfasadas por el transcurso del tiempo, que apenas transcurrieron escasos dos meses de la presentación del Presupuesto, y esto hace que las metas sean inalcanzables, con lo cual el Presupuesto prácticamente está distorsionado desde un comienzo”. En tal sentido, adelantó que “por eso nuestro voto obviamente va a ser acompañando a nuestro dictamen de minoría y no al dictamen de mayoría”.

Especificó que “los presupuestos anteriores que no eran años electorales como este que está ocurriendo el 2026, tenían metas totalmente alejadas de las que están sucediendo. Si se comparan las metas para el Presupuesto 2026 que se aprobaron en diciembre del 2025 y la compara a noviembre, se ve que hay una diferencia abismal. Esto no es la primera vez que lo advertimos. Y más allá del contexto electoral, creo que para el gobierno es más una expresión de deseo que se concreten esas metas que todos sabemos que no se van a alcanzar, porque ya en este momento están prácticamente distorsionadas. Son metas que tienen que ver con el crecimiento, que tienen que ver con la fijación del índice de inflación, que tienen que ver con criterios de alcanzar y distribuir determinadas partidas que después no llegan”.

Mencionó como ejemplo que “el oficialismo para lograr un dictamen de mayoría prometió en algunas provincias varias obras que van a ser una expresión de deseo porque así ocurrió también en años anteriores. Es una mecánica que vino aplicando sistemáticamente este gobierno a lo largo de todos los ejercicios presupuestarios”.

En ese marco, comparó: “A mí cuando me tocó gestionar, bregábamos para que el Presupuesto se ejecute en un 100% en todas las partidas que estaban estipuladas, pero resulta que hoy vemos que el actual Presupuesto de la provincia en el año 2026 va a ejecutar apenas un 35% en materia de obras públicas. Y esto habla mal del gobierno y de los funcionarios que tienen a cargo la gestión. Una de las cuestiones que monitoreaba permanentemente durante la gestión era que la ejecución presupuestaria vaya buscando alcanzar las metas asignadas. Por supuesto que siempre hay imponderables que se producen y que tienen que ver mucho con la disponibilidad financiera, y a veces esto complica la ejecución presupuestaria. Pero es importante, si uno pone las metas, intentar por lo menos ejecutar en el máximo porcentaje que se pueda”.

Suspensión de las PASO y adelantamiento de elecciones

Consultado al respecto, Bordet refirió que “hace menos de dos años, en diciembre de 2024, la Legislatura entrerriana aprobó una reforma política con la Boleta Única de Papel, cuestión que yo estuve de acuerdo porque fui también autor de uno de los proyectos, aunque no de esta forma que se establece con un tilde para boleta completa al lado de la figura del gobernador, porque esto es engañoso. Incluso creo que hay una judicialización por parte del Frente Entrerriano Federal, y también se estipulaba el sostenimiento de las PASO. Ahora, intempestivamente, se está por ingresar un proyecto para la eliminación de las PASO cuando van a faltar escasos seis meses para las elecciones generales porque, de acuerdo a lo que salió en distintas publicaciones, las elecciones generales en la provincia de Entre Ríos serían el 6 de junio. Esta ley se va a aprobar en los primeros días de diciembre o sea que van a faltar 6 meses. Si uno cambia las reglas electorales seis meses antes de una elección, claramente esto tiene un perjuicio para todos los partidos de oposición. Y la intención es muy evidente, es tratar de obtener una ventaja política, eliminando o suspendiendo las PASO en un periodo muy corto de tiempo para que se impida que los partidos de oposición puedan organizarse”.

Definió que “esto es una postura realmente muy antidemocrática y también muy cuestionable. y nosotros estamos en contra de esta medida. Pero si esto ocurre, si la Legislatura sanciona la suspensión o eliminación de las PASO, disputaremos en cualquier terreno y en cualquier cancha jugamos el partido. Eso no va a ser un inconveniente. Pero está muy mal”.

En cuanto a la situación del peronismo donde varios candidatos expresaron su intención de participar, Bordet afirmó: “Nosotros vamos a resolver los problemas internos con PASO o sin PASO y creo que es importante también fijar en este sentido un cronograma para poder, desde el Partido Justicialista, establecer elecciones internas habida cuenta de la posible eliminación de las PASO. Pero esto tiene un claro sentido y muy obvio y muy evidente, más allá de todos los argumentos que quieran exponerse, de generar un perjuicio a la oposición y sacar una ventaja”.

“El gobernador va por la reelección, está en campaña permanente, y no lo digo para este caso, lo digo porque yo también he estado en esa situación, pero las reglas eran mucho más claras que las que se están planteando ahora. Y también lo llevo al ámbito nacional. Las PASO fue una creación del kirchnerismo, fue en la época de Cristina. Digo esto porque el gobierno se llena la boca hablando del gobierno nacional y provincial también, hablando y defenestrando el kirchnerismo como un modelo antidemocrático. Y la verdad que fue nuestro gobierno el que le dio la posibilidad a la oposición de que se organice a través de primarias obligatorias simultáneas, que son las PASO, y ahora quienes se decían paladines de la democracia y de la República quieren suspenderlas, porque tampoco la eliminan, lo cual adquiere una connotación mucho más oportunista, con lo cual por supuesto que nosotros tampoco estamos de acuerdo. Nosotros jugaremos donde nos toque jugar, cuando hay convicción, cuando hay propuestas y cuando hay candidatos, estamos dispuestos a enfrentar lo que nos toque”, reflexionó.

Consultado respecto de si está en condiciones el justicialismo entrerriano para desarrollar internas, admitió que “es muy complejo para un partido político de la envergadura como tiene el justicialismo de poder realizar una interna por los costos que esto insume, pero lo vamos a hacer. Buscaremos la forma de hacerlo y lo haremos”. Además, advirtió que “el Estado siempre tiene que garantizar que los partidos políticos puedan tener el desarrollo y los ámbitos necesarios de participación. Durante mi gestión, en todas las elecciones, tanto primarias como generales, siempre el gobierno de la provincia hacía un aporte para el financiamiento a todos los partidos políticos que competían. Esto no es menor, porque esto asegura la democracia y asegura la legitimidad de quienes resultan electos. Son reglas que no se pueden obviar para poder ganar una contienda. Es como querer en un partido de fútbol, si vale la comparación, hacer un gol con artilugios cuando está faltando poco tiempo para que termine el partido o en tiempo de descuento”.

Sobre un posible consenso, aclaró que “primero hay que tener un cronograma de elecciones que lo debe fijar el Partido Justicialista teniendo en cuenta las modificaciones que se van a presentar. Segundo, hay que buscar lograr la construcción de un consenso lo más amplio que se pueda y si hay unanimidad, bienvenido sea, pero si esto no ocurre poder tener el ámbito para poder discutir. No hay que tenerles miedo a las internas. Yo he sido siempre electo fruto de internas. Salvo en 2019 que iba por la reelección recuerdo que hubo un consenso muy amplio, pero en otras oportunidades, como en 2011 que siendo intendente de Concordia yo iba por la reelección, tuve internas. Después unimos todo y ganamos con el 70% de los votos en Concordia”.

“No hay que tenerles miedo a las internas, creo que es importante que se puedan dirimir candidaturas porque esto hace a la legitimidad y después también a la cohesión para poder llevar adelante una propuesta más enriquecida”, definió.

En cuanto a su futuro político ante el fin de su mandato como diputado nacional en 2027, aseguró: “Voy a trabajar incansablemente, lo estoy haciendo y lo hago a diario conversando con dirigentes de la provincia y con dirigentes de otros espacios políticos para armar una propuesta opositora, tanto en la provincia de Entre Ríos como a nivel nacional, y que nuestro espacio político, más otros sectores aliados, con una propuesta de gobierno que pueda poner a la Argentina en otro lugar, no en el que estamos ahora, que implica partir de una reconstrucción para una proyección a futuro y también en la provincia de Entre Ríos, y que seamos gobierno. Ese es mi único objetivo. Después estaré donde me toca que estar. Y si no me tengo que estar en ningún lado, no hay ningún problema”.

Sobre la posibilidad de disputar una candidatura a intendente de Concordia, sostuvo: “El cargo que más gratificaciones me dio fue el de intendente, yo recuerdo con mucho afecto el tiempo que me tocó ser intendente, fue una época muy linda para mí y se pudieron hacer en Concordia transformaciones que ni siquiera las había soñado en campaña. Esto llevado después de 20 años, las personas no somos las mismas, hay gente nueva que tiene capacidad, que tiene conocimiento en la ciudad y yo estoy para acompañar este proceso. No estoy para querer erigirme como un salvador del peronismo en Concordia, estoy para trabajar y que haya una construcción colectiva en Concordia, como también en la provincia, y que permita exponer quienes tengan la vocación de ocupar un cargo y tengan el consenso y el reconocimiento de sus vecinos en la Intendencia de Concordia. Voy a trabajar para eso”.

Respecto de la propuesta de Juan José Bahillo como candidato a gobernador del peronismo, apuntó: “Lo veo muy bien a Juanjo. Ha sido funcionario de mi gestión, fue diputado nacional, fuimos intendentes y compartimos el mismo periodo de gestión en Concordia y en Gualeguaychú; es una persona que tiene toda la experiencia y el conocimiento necesario de la provincia como para llevar adelante una candidatura, está recorriendo la provincia, y a mí me parece bueno que esto se comience a hacer y me parece bueno también que haya otros candidatos que también están recorriendo, porque esto habla a las claras de que en el peronismo hay vocación de protagonizar. Sería muy preocupante si aquí hubiera una quietud y que el peronismo empiece a moverse es importante”.

De todos modos, aclaró que tiene diálogo con todos los dirigentes que expresaron intención de ser candidatos como Gustavo Bastián, Enrique Cresto y Marcelo Casaretto. “Yo hablo con todos, tengo muy buena relación con todos. Con Bahillo he estado charlando rato largo, él me explicó cuál es su proyecto, tenemos coincidencias porque hemos protagonizado buena parte de la política de los últimos años juntos y le tengo mucho respeto y creo que puede ser un muy buen candidato a gobernador. También he hablado con Gustavo Bastián que me fue a visitar a Concordia y me explicó cuál era su proyecto; con Enrique Cresto prácticamente, si no a diario, semanalmente estamos charlando y ayer justamente estuvimos hablando en San Fernando; también con Marcelo Casareto que ha sido funcionario mío y muchas veces en algún tema legislativo lo consulto porque ha sido un muy buen legislador. Acá venimos hablando todos con todos, pero creo que Juanjo tiene todas las condiciones de consenso, hasta ahora, para poder ser el gobernador que viene”.

A la hora de valorar la gestión del actual intendente, Francisco Ascué, afirmó: “Nunca he hablado, no tengo trato, nunca tuve la oportunidad de tener una charla, lo conozco de fotos o de haberlo cruzado en algún lugar. Lo que puedo decir es que hoy Concordia está en una situación que nunca estuvo; Concordia no es una ciudad sencilla, es una ciudad con múltiples problemas, pero hoy uno ve el deterioro social que tiene la ciudad es importantísimo, el deterioro en servicios públicos, que uno lo puede advertir, más allá de lo social, que por ahí puede tener alguna connotación nacional, pero lo que es servicios públicos es algo inherente propiamente al municipio; hay poca transparencia también de gestión, que esto también ha sido público y notorio en muchos casos. Veo que hay una situación y lo converso con vecinos de la ciudad que me cruzo a diario, con mis amigos, con personas que conozco cuando voy a comprar a cualquier negocio en la ciudad, uno eso lo percibe”.

El peronismo nacional

En otro orden, Bordet se refirió al acto para conmemorar el Día del Militante del Justicialismo que se realizó este 17 de noviembre en San Fernando, por lo cual aclaró que “es la zona donde Sergio Massa tiene una predominancia muy importante” aunque detalló que participaron espacios como “Alternativa Federal y el Frente Renovador, pero también había gobernadores, como el caso de Fernando de Zamora, de Santiago del Estero; había ex gobernadores que hoy son candidatos o tienen aspiraciones presidenciales como Sergio Uñac; otros como Juan Manzur y Miguel Ángel Pichetto; había referentes del kirchnerismo como la intendenta de Quilmes. Y tengo entendido que (el gobernador de Buenos Aires, Axel) Kicillof había sido invitado al acto, pero creo que no estuvo muy de acuerdo con el formato, porque no había oradores”.

“Más allá de las presencias y de las ausencias hay una vocación de empezar a transitar esto y coincidir en lugares comunes. Que hayan estado sentados dirigentes que tienen pensamientos que no son iguales, que tienen aspiraciones que por ahí colisionan, es un principio de acuerdos para una construcción futura. Y es importante lo que está pasando tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Y yo soy muy optimista en este sentido, porque después de todo el recorrido, después de ir generando los acuerdos y los consensos, uno va encontrando el camino para poder llegar con una fuerza competitiva, que tiene que ser mucho más amplia que el peronismo y que necesariamente debe incorporar otros sectores que tenemos una misma visión del país que se quiere y también de la provincia que se quiere. Y en esto hay que trabajar con una clara vocación frentista”.

Consultado por su cercanía a Massa o Kicillof, aseveró: “Obviamente tengo mis preferencias políticas como las tengo en todos lados, pero a mí me toca jugar un rol en la provincia de poder articular y de tratar de buscar consenso, sobre todo porque no puedo volver a ser gobernador entonces es mucho más sencillo sentarme con cada uno y poder buscar ese consenso. Si a tanto tiempo que quedan de las elecciones nacionales, que van a ser en octubre del año que viene, no en junio como van a ser en Entre Ríos, creo que esto de algún modo incidiría y no haría bien a este proceso de construcción en la provincia. Creo que hay que dejar que esto transcurra, que se tamice y que sin fanatismo de un lado o del otro podamos encontrar las coincidencias en los mejores candidatos a nivel nacional”.

Causa judicial por enriquecimiento ilícito

“Eso es un tema judicial, yo hago política, no estoy en los temas judiciales. Yo tengo una denuncia que va a cumplir tres años el año que viene y todavía seguimos ahí en una parte investigativa, no hay imputación de ningún tipo. Esto será o no será un obstáculo, pero a mí no me interesan candidaturas, si tengo que hacerlo, lo seré y si no tengo que hacerlo, no tengo ningún problema, me voy a mi casa”, valoró Bordet al momento de analizar cuánto podría incidir en su futuro político la investigación por enriquecimiento ilícito que se le sigue.

Y agregó: “Yo tuve la oportunidad de acceder a los más altos honores al ser gobernador de la provincia de Entre Ríos y partiendo de ahí estoy despojado de cualquier interés electoralista. Si tengo que estar porque sirve para nuestra fuerza política lo haré y si no tengo que estar no lo haré, o si tengo que ir de concejal en Concordia porque sirve que vaya, también iré de concejal. No se me caen los anillos por nada, soy un militante más, común y corriente. Y el tema judicial corre por otras cuerdas. Yo hago política, no hago tema judicial. Y además, esta investigación que tengo es por mi patrimonio. Yo fui ocho años intendente, ocho años gobernador, o sea, 16 años de gestión pública, y no tengo una sola denuncia en todo ese tiempo por algún hecho o acto de gobierno, pese a que he firmado convenios, contratos, licitaciones, adjudicaciones. Y lo único que me han investigado es por la denuncia de un vecino que es militante de una fuerza política opositora por mi patrimonio”.

Por último, advirtió asimismo que la causa Securita “está circunscripto a Enersa y no tengo absolutamente nada que ver con esta persona. Pero en mi gestión como gobernador o como intendente no hay una sola denuncia ni sospecha” y aclaró: “Cuando a mí me pidieron el desafuero yo acepté, acepté que vayan a mi casa donde hicieron un allanamiento rimbombante con todo. No me puedo despojar de los fueros porque los fueros son propios, pero yo acepté que la medida judicial se cumpla para no entorpecer la justicia así que ¿qué me importa a mí tener fueros o no tener fueros si las medidas que había que hacer ya se hicieron?”.