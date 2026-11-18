El titular de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Gustavo Cusinato, se refirió al robo de cables en el Aeropuerto de Concordia y detalló las obras en ejecución y a ejecutar por el organismo con crédito internacional. Por otra parte, analizó la situación política y partidaria de cara al año electoral que se avecina.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Cusinato comentó sobre el robo de cables que dejó inactivo al aeropuerto concordiense: “Nosotros nos enteramos la semana pasada, porque uno de los directores del Ente que está a cargo del aeropuerto nos avisó. Lo que extraña es que ahí está la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria), que es la encargada de la seguridad del aeropuerto, y que en una noche se hayan robado la cantidad de cables”. Especificó que “los cables van por tramo, porque son los cables que unen las balizas, por lo tanto, todo el trabajo es bastante específico, porque tienen que desarmar las balizas, sacar el cable que va enterrado, que va en cañería enterrada, y volver a armar las balizas o por lo menos dejarla de manera tal que no sea visible el robo en primera instancia. La verdad es que llama mucho la atención”.

Sobre la pérdida económica que implica, admitió: “No tengo definidos los números. Supongo que no será tanto, veremos ahora cuando tenga que reponerse, eso le corresponde al Ente Aeroportuario de Concordia y nosotros ya estamos fuera del convenio con ellos a partir de que recibimos la obra y se la entregamos a ellos ya hace bastante tiempo”.

“Hablo por trascendido, por lo que nos dijo uno de los directores porque nosotros oficialmente no participamos, está ya cargo del Ente, y se supone que fue en una noche. Es un trabajo que no es sencillo, porque es todo cañería enterrada, el cable va por dentro de esa cañería y además va conectado a las balizas que tuvieron que desarmar y sacar el cable del interior del caño. Es un trabajo fino. lo que no sé es el valor de eso, porque tampoco es un cable muy especial, es un cable que llevaba electricidad de baja tensión a las balizas”, reiteró.

La situación de la UEP

Consultado por la ejecución de obras con crédito internacional, Cusinato detalló que “hoy se está desembolsando un financiamiento para el saneamiento del río Uruguay, que estamos terminando ya en Gualeguaychú. Llevamos siete u ocho meses y casi 30% de Concepción de Uruguay, que es la obra más grande, y estamos empezando en Colón porque ya recibimos el adelanto financiero para el movimiento de tierra. De eso estamos ejecutando, en total debe ser un 50% del monto de crédito, que en su momento eran 80 millones de dólares”.

“Terminamos la región de Salto Grande, prácticamente a fin de año termina, faltan algunos desembolsos por algunas cosas que tenemos que pagar. Se entregaron algunos proveedores, porque no era solamente el aeropuerto, sino que hubo aportes no reintegrables para productores, para turismo, para el desarrollo de toda la región, hubo inversiones en la zona de frontera y de lo nuevo estamos ejecutando el camino que va de Viale a Arroyo Durazno, cerca de Maciá, que es una obra financiada por el CAF, que también el componente blando que es capacitación y otros recursos. Estamos tratando de establecer una estrategia única para la provincia de todo lo que es la obra pública y otros elementos. Y el Gobierno Nacional acaba de aprobar los modelos de contrato para dos créditos: uno es el de BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica), que con eso se haría la pavimentación y repavimentación de Villa Paranacito y dos puentes, el Mochado y el Sauce en el Departamento Gualeguaychú. Falta el contrato directo con BCIE, pero ya están los modelos aprobados. Y también se aprobó el modelo de contrato con BID, que es el crédito grande que incluye una cantidad de obras y estamos esperando que firme el gobernador con el ministro de Economía, y después falta que se firme con el BID, y a partir de ahí ya empezamos a desarrollar los llamados a licitación de todas las obras que incluye esto”, enumeró.

Y agregó: “Y estamos también ya en ejecución, con un pliego en la calle, lo que era el FIDA, que es un organismo que nos presta para el tema de apicultura, que lleva la obra dura, que son 11 kilómetros y medio en Maciá y tres obras en distintos Departamentos. Eso también tiene fondo apícola, se compran colmenas y demás y es un préstamo que atiende fundamentalmente a los pequeños productores para incorporarlos a la formalidad. Se les da colmenas, se les va a dar un núcleo de abejas y también recursos para las cooperativas apícolas para poder ayudar al desarrollo de un sector tan importante que somos los mayores exportadores en la Argentina y los que hemos logrado los cupos en Europa a partir de la eliminación de componentes impositivos en la zona europea”.

Consultado por el porcentaje ejecutado, planteó que “llevamos un porcentaje de la obra de Maciá que se está en ejecución, pero de todo lo demás estamos terminando todos los procesos. Conseguir un financiamiento y todos los trámites llevan un año, un año y medio, y seguramente todas estas obras que estoy mencionando se van a ejecutar en el año 2027”.

Aclaró que la duplicación del Presupuesto para 2027 “implica todas las obras que tienen que ver BCIE, con FIDA que se van a ejecutar en el 2027, y con el BID. Se supone que a principio del año que viene ya estaríamos en la calle con los pliegos de licitación y mucho de eso se va a ejecutar en el año 2027, por eso es la gran diferencia entre el Presupuesto 2027 y 2026. Y además, a raíz de que la Nación cortó todas las obras que teníamos, la mayoría de las obras que teníamos con Nación era en las escuelas y no hubo recursos nuevos, con lo cual hubo una caída significativa de la ejecución de las escuelas que tenían financiamiento, unas por el CAF que se terminaron, y otras que tenían que ver con infraestructura escolar de la Nación, que ejecutó muchas obras en la provincia en los últimos años, y nosotros en el 2025 prácticamente terminamos de ejecutar todas esas obras. Y en el 2026 no hubo recursos”.

Ante ello, explicó que “hay algunas cosas que se ha tenido que hacer cargo la provincia, como algún tema de gasto improductivo, intereses, y demás porque a partir de que dejó de pagar la Nación, como a los contratos los firma la provincia con las empresas, la primera responsabilidad es de la provincia, después se reclamará a la Nación los recursos que se paguen desde la provincia en su momento. Si logramos reclamarlo”.

Sobre el endeudamiento que le genera a la provincia el crédito internacional para ejecutar obras que dejó de financiar la Nación, el funcionario planteó que “en general no son obras que dejó de hacer Milei, son obras que decide la provincia. El 100% se desarrolla en obras de orden provincial, son caminos rurales, caminos de conexión, todas rutas provinciales. No hay en nuestro presupuesto ninguna obra de orden nacional, como puede ser la ruta 12 o la ruta 18. En estos casos son créditos que son amortizables en 20 años, algunos de ellos, y están volcados específicamente a la producción”. “Se supone que con estas obras se logra una gran competitividad en los sectores que hoy están aislados por el barro, se hacen ripios, se hacen conexiones, se hacen puentes, y esto ayudaría a la productividad. Con lo cual uno diría que es una cuestión virtuosa, si nosotros logramos levantar la productividad en vastos sectores de la provincia, en actividades económicas como la apicultura, el sector ovino, los campos, esa mayor productividad va a lograr pagar esos créditos porque son a largo plazo y a un interés razonable. No estamos endeudando a la provincia para gastos generales o para pagar sueldos, la provincia se endeuda a través de la UEP para sistemas que tienen que ver con la producción”, consignó.

En este marco, dijo que no hubo que pagar comisión por no usar los fondos de “ninguno” de los contratos internacionales: “Que yo recuerde, ninguno; porque en general hubo proyectos que se habían parado, pero se cayeron. Había una obra que era del BID que creo que se llamaba La Tambera, que era de Seguí hasta Don Cristóbal II, que se cayó y también se perdió. Y los otros eran proyectos viejos que logramos rescatarlos y lograr el financiamiento. Así que por ahora no hemos tenido que pagar ningún tipo de interés por la falta de ejecución, al menos de lo que está bajo mi órbita”.

Análisis político y electoral

Consultado en su calidad de dirigente del radicalismo respecto de la posible eliminación de las PASO y el adelantamiento de elecciones en la provincia, apuntó: “El radicalismo lo define a través de los Congresos o a través de los representantes que tenemos en la Legislatura, pero en mi posición personal siempre he criticado la modificación de tiempos y de cuestiones electorales, y me parece que la PASO es una alternativa que la hemos utilizado muy bien en su momento para definir candidaturas y que podría haber sido la instancia esta”.

“A esta altura el partido al no haber posibilidad de hacer un Congreso, creo que va a haber una reunión la semana que viene para ver la posición que se va a tomar al votar en la Legislatura. Y, de cualquier manera, avanzando con el frente electoral provincial, seguramente va a haber un Congreso. Tenemos elecciones internas en mayo para definir las nuevas autoridades del partido y se definen también los nuevos congresales y la nueva mesa. Si va a ser en junio la elección provincial, seguramente va a ser el próximo Congreso –no el que ahora yo presido- el que defina el frente electoral. De cualquier manera, tenemos que ir hablando y conversando con los distintos partidos políticos sobre cuáles son las instancias, de qué manera se va a desarrollar si no hay PASO, la definición de candidaturas y qué le compete a cada partido. Son cuestiones para empezar a conversar, pero seguramente va a ser el Congreso partidario quien defina el acuerdo provincial para la próxima elección. Y si son separadas las elecciones nacionales seguramente va a haber otro Congreso que defina si hay acuerdo nacional respecto a la incorporación de otros partidos políticos que no sean los que ya componen Cambiemos”, explicitó.

Consultado por su opinión respecto de la posible reelección del gobernador Rogelio Frigerio y la reiteración de la fórmula con Alicia Aluani como vicegobernadora, sostuvo que “no son cosas que las tenga que definir yo, pero por supuesto que me gustaría que (la compañera de fórmula) sea radical y de Nogoyá”. “Son definiciones que exceden a mi persona, pero si tengo que elegir, ante un acuerdo, priorizaría tener los candidatos a senadores de los que tenemos actualmente y otros de los diputados. No creo que esto condicione nada. Si yo fuera parte de las negociaciones, pelearía mayor cantidad de diputados porque tenemos cuatro años por delante y la representación en la Legislatura tiene mucho que ver con las leyes que se puedan votar. Yo siempre priorizo la Legislatura porque ahí es donde se debería debatir toda la nueva legislación pensando en adelante”, aseveró.

“Hay que mirar el panorama general, no solamente la Vicegobernación. La posibilidad de tener mayor cantidad de diputados a mí me entusiasma por encima de la Vicegobernación por el poder que tiene un legislador en el futuro. Pensemos que dentro de cuatro años el candidato va a ser radical, no me cabe ni una duda, porque va a haber un proceso interesante de aquí a cuatro años”, concluyó.