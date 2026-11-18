El rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Luciano Filipuzzi, resaltó la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de asignar una inversión de $3.525 millones en el Presupuesto 2027 -un incremento del 605% respecto del ejercicio 2026-, que se destinará a saldar una deuda histórica de la Universidad que tiene más de un cuarto de siglo: el edificio propio.

“Lo hemos logrado -se ufana-: lo hemos conseguido en estos casi tres años que venimos trabajando y haciendo números y anotando y armando proyectos para poder concretar al que tanto necesita Uader. Vamos a poder concluir un proceso que fue una decisión estrictamente de mi gestión: que a los edificios van los estudiantes, aun cuando se sigan alquilando edificios para las áreas administrativas. Pretendemos que todo lo que se construya sea para aulas. Estas obras -porque son varias- van a dar una solución total al problema edilicio que tenemos en Paraná, donde se concentra la mayor cantidad de estudiantes. Uader tiene 31 mil estudiantes, y en Paraná se concentran 21 mil”.

Agregó que se continuará el edificio del Campus que está sobre calle General Espejo. “Son 16 aulas que se van a complementar a lo que ya hay. Es casi la misma superficie de la que ya está construido. Son 16 aulas más, con un uso intensivo, desde las 7 u 8 de la mañana hasta las diez, diez y media de la noche, que fue el desafío que tuvo la Facultad de Salud cuando fallaba. Porque también va a haber que adaptar, porque una. Va a ser necesario cambiar la lógica de uso del edificio, para que se dé un uso intensivo. Va a haber cátedras que van a pasar la mañana, otras van a pasar a la siesta, y otras que van a pasar la tarde. Hoy Uader se concentra en escuelas que dependen del Consejo de Educación, y eso obliga a concentrar las horas a la tarde o la noche, que es el único horario disponible. Seguramente habrá profesores que estaban acostumbrados a una única franja horaria para dar clases y ahora van a tener todo el día. Eso para los alumnos puede ser muy provechoso y para los docentes no tanto. Eso es todo un tema que hay que encarar cuando llegue el momento. Son esos problemas que yo digo son los problemas lindos. Porque vamos a poner fin a una simbología histórica, que era la lucha por el edificio propio. La Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud está completa en el Campus; en cambio, Gestión tiene a una parte; la otra parte sigue en escuelas en Paraná, no es que está en un edificio propio total”.

El programa Puro Cuento (Radio Plaza 94.7) fue consultado sobre las 16 aulas, si son para completar Salud y Gestión, o parte para la Facultad de Humanidades también. “Nosotros obtuvimos un incremento en el presupuesto del 600% y lo obtuvimos después de mucha negociación. No sólo hay fondos para el Campus; también se va a ampliar una facultad que ha crecido mucho, como es Ciencia y Tecnología, que está en Oro Verde. Esa facultad hoy hace un uso hiperintensivo de su edificio. Tiene actividad hasta los días sábados y en los baños, los estudiantes hacen cola. Ahí se van a agregar baños nuevos. Y además dos aulas más, lo cual aflojaría esa intensidad que se está dando del uso de las aulas. Y además encararíamos otra obra, que esta es la más nueva de las que proyectamos, que es en la Escuela Alberdi, que depende de Humanidades. Todo lo que eran los viejos internados que hoy no se usan como tales se va a convertir en aulas. Se trata de 18 espacios que podrían ser transformados, remodelados. Nos daría 16 o 18 aulas que darían una solución para Humanidades. Hay que tener en cuenta que la solución a Uader no se resuelve solo con el edificio del Campus. A las aulas en el Campus, se suma este pack de aulas que vamos a construir en Alberdi , más lo que se hará en Ciencia y Tecnología. Entre todas esas aulas se va a resolver el problema. Después se definirá, obviamente, hacia dentro de la Universidad, qué espacio tomará cada una de las facultades, la distribución de las aulas. Eso ya es un problema y una discusión que se tendrá que darse en el consejo superior. Con esta totalidad de aulas se soluciona el problema edilicio para alumnos Después, la distribución tendrá que decidirse en los consejos directivos. No soy yo quien lo determine. Y una cosa más, que es importante: todas estas obras van a ser construidas en espacios propios de la Universidad”.

Filipuzzi repasó los proyectos que naufragaron: el traslado de la sede de la Uader al edificio del Correo o la creación de la Universidad Nacional Juan L. Ortiz sobre la base de una de las cuatro facultades, Humanidades. “Esto es una solución definitiva. Además, ya tenemos los proyectos técnicos. Realizados. Ya está en trámite la licitación de la obra del Campus; en octubre el consejo superior lo aprobó el proyecto técnico y Economía ya nos dio la viabilidad y ahora está en Infraestructura. El proyecto técnico para Oro Verde se está terminando con todos los pliegos, todo listo para iniciar el mismo procedimiento ahora fin de mes. Y en el caso de las aulas de la Escuela Alberdi estimamos que el proyecto técnico va a estar para febrero, marzo. No solo que tenemos el presupuesto aprobado, sino que tenemos los proyectos técnicos prácticamente elaborados”, detalló.

“Últimamente, ha sido el reclamo de un determinado lugar. Hoy, mi rol es el rol de negociar, armar los proyectos, discutir las comas, los montos para llegar a este resultado, y obviamente tener también una decisión política que determine hacer una inversión en la educación y en la infraestructura de la Uader, algo que hasta el momento nunca se había hecho. Vamos a ser sinceros: nosotros no hemos tenido acompañamiento de algunos, y veo mucho dirigente que está defendiendo leyes nacionales y en su momento decían que la Uader era un agujero negro en el Presupuesto de la Provincia. Hoy, esos dirigentes se rasgan las vestiduras diciendo que Frigerio es igual a Milei que Filipuzzi es igual a Milei. Está todo bien. Nosotros seguimos en el mismo lugar, defendemos la educación pública, la educación no arancelada, gratuita, irrestricta. También me acuerdo de las barbaridades que nos decían cuando decidimos apoyar el proyecto de nacionalizar Humanidades y crear la Universidad Juan L. Ortiz. Muchos nos criticaban: decían que se estábamos partiendo al medio a la Universidad. Pero toda la Universidad fue solidaria para que por lo menos una facultad pudiese ser nacional. Votamos por unanimidad la nacionalización, mientras nos daban, nos pegaban. Al final, cuando fuimos al Congreso Nacional nos dimos cuenta que no había dictamen. Pero otras universidades provinciales sí lograron la nacionalización. Qué casualidad que la más grande, la que más historia tiene, la más antigua, fue la única que no salió”, contó.

El rector de Uader subrayó que la inversión también llegará al interior de Entre Ríos, a la ciudad de General Ramírez: allí se van a construir siete aulas. “Creo que con estas obras se va retirar una de las banderas históricas en Uader, el edificio, así como en su momento fue el tema de los títulos, que no eran válidos. A futuro, vendrán otras demandas, que tienen que ver ya con cuestiones de incumbencias de títulos y validaciones que hoy no se están dando a nivel del sistema educativo provincial y que bueno, empezaremos a hablar poco a poco”, señaló.