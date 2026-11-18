Las máximas autoridades de la provincia y de la Municipalidad de Paraná se reunieron para fortalecer el trabajo articulado, compartir información, evaluar escenarios y coordinar medidas para mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este martes en la Casa de Gobierno la mesa de coordinación provincial ante el fenómeno climático de El Niño. En la actividad estuvo presente la intendenta de Paraná, Rosario Romero. También participaron funcionarios provinciales, representantes del municipio paranaense y áreas involucradas en la gestión de emergencias.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer el trabajo articulado, compartir información, evaluar escenarios y coordinar medidas para mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias. En ese marco, representantes de la Municipalidad de Paraná y de Prefectura destacaron el trabajo conjunto con el Gobierno de Entre Ríos. Además, se busca institucionalizar un espacio permanente de coordinación entre los distintos organismos, destacó el portal del gobierno provincial.

Durante la reunión se destacó la importancia de actuar con responsabilidad, anticiparse a posibles contingencias y comunicar información precisa. Frigerio continuará supervisando personalmente el trabajo de la mesa. La estrategia provincial apunta a fortalecer la prevención, anticipar decisiones y garantizar una respuesta organizada, con prioridad en el cuidado de las familias entrerrianas.

Monitoreo permanente y trabajo con los gobiernos locales

La coordinación entre la provincia y los municipios es fundamental para fortalecer la prevención y la respuesta ante eventuales emergencias. En ese sentido, el director de Defensa Civil de Entre Ríos, Víctor Chanenko, precisó: “trabajamos en la consolidación de la cooperación, en la coordinación de los diferentes efectores del Gobierno provincial y en los requerimientos que vienen de los municipios”. Además, afirmó que “toda la información que recibimos de los organismos nacionales e internacionales se la estamos suministrando para prevenir cualquier tipo de alerta temprana o aviso de muy corto plazo”.

A su vez, el Gobierno de Entre Ríos puso a disposición sus recursos, capacidades técnicas y equipos de Defensa Civil para acompañar a las localidades que requieran asistencia, promover criterios de actuación compartidos y garantizar una comunicación permanente entre los distintos niveles del Estado, señaló el portal del gobierno provincial.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, Enrique Ríos, destacó el encuentro y subrayó que “es importante contar con este espacio que nos permita articular los distintos esfuerzos para que lleguemos de una mejor manera a dar respuesta inmediata”. Y remarcó que la mesa “no solo enriquece la acción, sino que nos permite planificar”.

En ese sentido, el jefe de Operaciones de Prefectura Paraná, Hernán Minetti, resaltó la presencia de distintos organismos y fuerzas de seguridad “ya que este tipo de encuentros permiten una articulación donde todos podemos participar y aportar cuestiones técnicas, específicas del conocimiento que desarrolla cada institución, cada organismo y el Gobierno de Entre Ríos”.

Embarcaciones de Prefectura gestionadas por la provincia comenzaron a trabajar en Bajada Grande

Dos embarcaciones especiales de Prefectura Naval Argentina gestionadas por la provincia comenzaron a trabajar en la zona de Bajada Grande, en Paraná. Fue tras la reunión de coordinación entre el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná con organismos de seguridad y emergencias para evaluar la situación ambiental y social en la zona ribereña de Paraná.

Luego del encuentro desarrollado este martes en Casa de Gobierno, el cual fue encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio y la intendenta de Paraná, Rosario Romero, los equipos provinciales y municipales continuaron el trabajo con Prefectura Naval Argentina en la zona ribereña de Paraná. Además de poner en valor la labor coordinada entre los distintos niveles del Estado para atender a los damnificados y optimizar la respuesta operativa en el territorio, se informó que se incorporaban a la tarea dos embarcaciones especiales diseñadas para navegar en zonas anegadas de difícil acceso, se indicó en el portal del gobierno provincial.

El jefe de Operaciones de la Prefectura Paraná, Hernán Minetti, detalló las acciones de asistencia sobre el río en apoyo a Defensa Civil y al personal de Salud, que incluyen curaciones y traslado de insumos. Comunicó, además, la incorporación de dos embarcaciones especiales de cuatro metros de eslora con motor de 40 HP, diseñadas para navegar en zonas anegadas de difícil acceso, acompañadas por personal especializado en salvamento, buceo y nadadores de rescate.

Sobre la articulación interinstitucional, Minetti celebró este tipo de reuniones “donde no solo participan diferentes organismos, sino que participan las instituciones, las fuerzas de seguridad, policiales y fuerzas armadas. Esto permite una articulación donde todos podemos participar y aportar un montón de cuestiones técnicas específicas del conocimiento que desarrolla cada institución”.