El abogado y excamarista Hugo González Elías impulsa una acción colectiva contra la reforma previsional aprobada por la Legislatura a fines de julio a instancias del gobierno de Rogelio Frigerio. La presentación buscará que la Justicia declare la inconstitucionalidad de varios puntos de la ley y abarcaría a todos los jubilados provinciales. “Ya está todo decidido”, aseguró.

“Acá no estamos hablando de desacuerdos o cosas que resultan antipáticas, sino en realidad de vulneración de derechos constitucionales de un colectivo, como dice el derecho, vulnerable: los jubilados”, explicó el letrado. Y advirtió sobre las “graves inconstitucionalidades” que, a su criterio, tiene la norma.

González Elías dialogó con Un martillo para darle forma - Radio Plaza, donde detalló los fundamentos de la presentación y cómo pueden sumarse los interesados.

La acción apuntará a la parte permanente de la ley, la que rige para los jubilados, y no al régimen de emergencia que se aplica a los trabajadores activos. Según el abogado, el Gobierno aceptó algunas objeciones durante el debate legislativo, pero otras las fue “maquillando”.

La proporcionalidad, el eje central

El principal cuestionamiento es la violación del principio de proporcionalidad, consagrado en la Constitución de Entre Ríos desde antes de 1908. “No es necesario ser un erudito jurídico para entender que la proporción significa de un todo a una parte. Lo que puede hacer solamente el legislador es establecer que esa proporción sea 82%, 85%, pero no puede establecer otra cosa que no sea una proporción. Si cambia ese término por un sistema de movilidad, ya no está cumpliendo con la Constitución”, explicó.

Según detalló, el haber jubilatorio debe ser sustitutivo del salario que se cobraba en actividad, en proporción al cargo por el que se aportó. Por eso cuestionó que la reforma vincule la actualización de los haberes con un índice general: “Uno puede entender, ah, bueno, pero se actualiza igual. Y en realidad no es así, no es una actualización, es que debe ser proporcional a lo que ganaba en actividad”.

Como ejemplo mencionó a quienes trabajaron en organismos con adicionales específicos, como ATER o el IOSPER, que integraban su salario y que, con el nuevo esquema, podrían dejar de reflejarse en la jubilación.

Las sumas en negro

González Elías vinculó ese cambio con lo que definió como “un fin para mí oculto”: los pagos no remunerativos a los trabajadores activos. Recordó que la Constitución provincial prohíbe los pagos en negro y mencionó el rechazo docente a la última oferta salarial, que incluía adicionales de ese tipo.

“Eso no va a toda la masa de jubilados, lo cual no solamente lo saca a uno de esa relación necesaria que tiene que ver con el cargo por el cual aportó durante tantos años, sino que también queda sujeto a una actualización que, evidentemente, va a ser un poco mentirosa”, sostuvo.

Los cargos mixtos

Otro punto que cuestiona es el recorte del haber para quienes se jubilan con cargos mixtos, como un docente que también trabajó en la administración pública, hasta que cumplan la edad que calcula la Caja. “La jubilación tiene carácter sustitutivo. Si uno se jubila y en el bolsillo cobra el 40%, no es sustitutivo, y la verdad que es un contrasentido entrar a la jubilación con un haber que representa mucho menos de la mitad”, señaló.

Aportes extraordinarios “para siempre”

Entre las disposiciones que calificó como “muy, pero muy graves”, mencionó la que permite al gobernador fijar contribuciones extraordinarias a los jubilados invocando el déficit de la Caja. “Esto va a quedar para siempre, es una norma permanente. Ya ni siquiera se habla de desequilibrios financieros graves o excepcionales o emergencia. Acá el gobernador cuando quiera va a poder establecer aportes diferenciales a los que ya se jubilaron”, advirtió.

“Siempre va a ser muy tentador. Los jubilados no pueden hacer paros, es una masa que todos sabemos que es vulnerable”, agregó.

Delegación de facultades

El tercer eje es la delegación de potestades legislativas en el gobernador y en el presidente de la Caja de Jubilaciones. “Nuestra Constitución provincial habla de que no se pueden delegar potestades. Acá no existen los decretos de necesidad y urgencia, que tantas veces se usan a nivel nacional, o las delegaciones. Acá están prohibidas expresamente, y no se modificó la Constitución”, explicó.

Qué es una acción colectiva

El abogado explicó que la acción colectiva busca evitar cientos de juicios idénticos, con fallos contradictorios, y concentrar la discusión en una sola causa. “Es la forma de reunir la mayor cantidad de gente, y que sea en una sola sede la que se discuta todo”, sostuvo.

La “clase” afectada serían todos los jubilados provinciales, que podrían adherir una vez que la acción sea presentada y publicada. También podría haber subclases, como los jubilados de organismos con adicionales o los del Poder Judicial, que pueden invocar además la intangibilidad de sus haberes.

Consultado sobre por qué no hubo más presentaciones judiciales desde la sanción de la ley, consideró que muchos abogados esperaban que los gremios dieran el primer paso, algo que no ocurrió.

“La reforma había que hacerla”

González Elías aclaró que no cuestiona la necesidad de una reforma. “La reforma había que hacerla, eso no hay duda, nadie lo discute, pero respetando los derechos y fundamentalmente asumiendo los costos de las equivocaciones del Estado, y no haciendo pesar todo el costo a los jubilados”, planteó.

Y apuntó contra las contradicciones del propio Estado: “Si todavía el Gobierno está ofreciendo montos no remunerativos, que son los que generan déficit, si todavía se mantienen tantos empleados con esa especie de carrera administrativa que empieza con un contrato de locación de obra y después lo pasan a servicios, eso también está en contra de la Constitución”.

Cómo sumarse

Los jubilados y trabajadores estatales interesados en conocer los alcances de la acción pueden participar de un encuentro virtual por Zoom, para el que deben completar previamente un formulario. Para recibir los datos de acceso y las indicaciones, el contacto es el teléfono 343 466 7826.