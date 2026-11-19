La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, se refirió al trabajo y media sanción del proyecto de Ética Pública y Ficha Limpia, además de otros temas de gestión y de política, teniendo en cuenta las elecciones del año próximo.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Aluani dijo que el tratamiento del proyecto “fue extenso debido a que había muchos aportes” y celebró “que realmente todas las fuerzas políticas pudieron construir acuerdos y llegar con voluntad de diálogo a un objetivo que todos compartimos que es tener consenso sobre este proyecto de ley que lo que hace, en cierta manera, es que la gente vuelva a confiar en la política”.

“Fue un dbate arduo con distintos especialistas, destaco a (Gastón) Marra porque él siempre estuvo aportando, preguntando, dialogando, especialmente conmigo y con otros del equipo. Nosotros en esta oportunidad fuimos cámara revisora y parte de la tarea legislativa es tratar de aportar, enriquecer el proyecto original y llegar al consenso. Y esto a mí particularmente me dio mucha satisfacción de que fuera unánime, que todos votaran el proyecto, porque todos habían hecho aportes. Obviamente que no se toman todos los aportes, pero se llegó a un punto de decidir qué sí y qué no, y se enriqueció el proyecto y se le dio media sanción”, analizó.

Agregó que “en lo personal, yo estaba convencida de que en algún momento íbamos a llegar a un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas porque todos perseguíamos el mismo objetivo y todos queríamos en un punto que la ciudadanía tenga este documento que le dé la tranquilidad de que quienes van a representar o aspiran a representar una función pública esté en las condiciones para acceder a ella”. Definió que “esto es una respuesta institucional a esa demanda de la sociedad, una demanda legítima”.

Consultada por la posibilidad de que se implemente la ley para las candidaturas de 2027, indicó que “el proyecto ahora está en Diputados y se tiene que tratar y tener la otra medida sanción, no sé cuál será el tiempo de eso, pero estimo que sí, que llegará para las próximas elecciones. De todas formas, también esto a nivel personal, es un instrumento super importante actual y para el futuro así que esto es una de las banderas de nuestra gestión”.

Sobre su declaración jurada, apuntó que “la puedo hacer en cualquier momento, porque no tengo mucho. La misma declaración jurada que presenté al inicio de la gestión, la tengo ahora también. Es simple, yo soy médica pediatra, siempre mis funciones fueron en la parte privada, consultorio, hospitales, sanatorios, clínicas, no tengo más que mi profesión y todo ronda alrededor de mi profesión. Lo que tengo, lo he adquirido en el transcurso de los años, mi casa, mis autos y un terreno, y no tengo mucho más”.

Consultada por la posibilidad de que continúe desarrollando su profesión a la par de la Vicegobernación sostuvo que “es imposible porque soy pediatra y también soy intensivista pediátrica. Parte de mi vida la pasé acá en el materno infantil haciendo guardias de terapia intensiva pediátrica y en Nogoyá desarrollaba mi tarea en el hospital y en consultorio privado y es un tema especial atender niños porque la mamá viene a la consulta y ahí no termina la consulta, a mi teléfono celular lo tiene la mayoría de mis pacientes y en cualquier momento hacían la consulta”.

En cuanto a los conflictos que hubo en el Hospital Materno Infantil “San Roque” de Paraná y entre los médicos con la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Aluani aseguró: “Conozco el hospital materno infantil y siempre estoy al tanto de los problemas que le suceden, y trato de ver de qué manera se puede solucionar. Obviamente, el ministro de Salud está a cargo y a la cabeza de esto, pero la relación que tenemos con los colegas siempre es fluida, es continua, y muchas veces me visitan, hablamos y estamos en contacto permanente”.

Política y elecciones

Consultada respecto de una posible reelección en su cargo junto al gobernador Rogelio Frigerio, advirtió que “aún el gobernador no ha manifestado su aspiración de continuar” y opinó: “Yo creo que debe ser nuevamente candidato y debe seguir por la reelección, porque una gestión de cuatro años no es lo suficiente para poder abordar en profundidad todo lo que nosotros decidimos o nos propusieron y la gente nos dijo que deberíamos hacer. Creo que todos tenemos aspiraciones personales, pero independientemente de lo que uno aspira a ser los cargos tienen que ser una consecuencia del trabajo en equipo, del compromiso, de los proyectos que uno representa. Ahora en este momento estoy enfocada en cumplir con esta inmensa responsabilidad que tengo y también el inmenso honor de ser vicegobernadora, pero estoy acompañando la gestión, estoy trabajando y lo que más quiero –porque es un deseo no solamente de todos, sino personal- que este camino que nosotros iniciamos de transformación para esta provincia continúe. No quiero anteponer mis pretensiones personales ante el gran trabajo que se hizo en todo el equipo y yo creo que el que tiene la decisión final es el gobernador”.

De todos modos, sobre el espacio que debería tener la UCR en la fórmula de la Gobernación, analizó que “de acuerdo a la construcción política que se haga con las distintas fuerzas políticas, ahí van a surgir las aspiraciones. No hemos tenido reuniones todavía, sinceramente, sí estamos próximos a tener una, pero todavía no sé definiciones o qué es lo que sugieren o piensan el resto. Siempre lo hacemos en base a lo que se propone y no a modo personal, sino como Unión Cívica Radical, siempre obviamente quiero ocupar la mayor cantidad de cargos posibles, pero eso es algo que se dirime luego, de acuerdo a la construcción política que se haga. Pero aún no hemos tenido una reunión para que yo vea qué es lo que piensa la mayoría”.

Presupuesto y otros temas

Por otra parte, Aluani confirmó que el proyecto de Presupuesto 2027 que obtuvo media sanción en Diputados “va a tomar estado parlamentario en el Senado en la próxima sesión que va a ser la semana que viene, ahí se decide a la comisión respectiva que va a ingresar y luego se cita los distintos especialistas en el tema para que saquen dictamen de comisión”.

En otro orden de cosas, detalló que desde el inicio de su gestión “bajó la planta de empleados del Senado porque revocamos nombramientos y hubo muchas jubilaciones. En el 2023 los cargos permanentes de planta eran 245, en el 2024 eran 205 y ahora tenemos a noviembre 2026, 182. Se trata de bajar porque son muchos la cantidad de planta. Y de los contratos de obra, en noviembre del 2023 teníamos 642; a diciembre del 2024, 279; a diciembre del 2025, 254; y a julio del 2026, 219. Después están los contratos de servicios, que teníamos 16 en el 2023, pero ahora tenemos ocupados de esos 16, solamente 7”.

Dijo además que la relación con Frigerio “es fluida, siempre tratamos de interesarnos en las distintas áreas, de los distintos temas. En la reunión de Gabinete siempre se plantea cuáles son los problemas, los avances que hay en cada uno de los sectores, y así nosotros estamos todos enterados de cómo va el avance o no en cada uno de los lugares”. “Yo personalmente tengo muy buena relación con el gobernador, excelente relación, siempre la tuve. Aparte él es un hombre de apertura, de que siempre si uno va con alguna inquietud, lo dialogamos, la verdad que muy bien”, definió.

Sobre el calendario electoral y el adelantamiento de elecciones, la vicegobernadora aseveró que “aún no hay definiciones al respecto y no podría decir nada con exactitud; sé que puede llegar a ingresar por la Cámara de Diputados el tema de la suspensión de las PASO, pero todavía no tenemos nada, no hay nada con respecto a eso. Y además el gobernador todavía no ha planteado su reelección, por lo tanto, únicamente hemos hablado que a diciembre veremos. No tenemos nada en concreto, absolutamente nada en concreto. Por supuesto que siempre se habla en off de las posibilidades, pero no hay nada oficial. Simplemente seguimos trabajando y viendo con cara al futuro a ver qué es lo mejor, qué es lo que podría ser, pero no tenemos nada concreto. Oficialmente no ha sacado nada”.

Finalmente, sobre los datos de cáncer infantil que reveló la Revista ANALISIS, Aluani mencionó: “Tengo entendido que la tasa de incidencia era de 136.6 casos por millón de niños menores de 15 años y que la cifra se ubicaba levemente por encima del promedio nacional. Y teníamos 131 casos por millón y el promedio de la Región Centro era 135 casos por millón. Aunque son datos que no lo tengo actualizado, por eso no me arriesgo a confirmar o ni a descartar nada, quisiera leer su informe y después interesarme al respecto”.

Por último, sobre la injerencia de los agrotóxicos en los casos de cáncer, aclaró: “No soy especialista en el tema, yo no hago oncohematología, no soy oncóloga. Había estudios, pero no hay estudios certeros y no hay estudios que lo liguen directamente, la incidencia de los agrotóxicos sobre la incidencia de cáncer. Hay muchos estudios al respecto, no lo tengo actualizado, pero siempre está en estudio y no hay fehacientemente un concepto de que exista una relación directa. Esto no quiere decir que no incida, son los estudios que yo he leído. Pero me tendría que informar al respecto porque la verdad que decir algo sin actualizarme no corresponde. Yo como médica, ahora que he estado estos años en gestión, he dejado de leer los distintos resúmenes que nos llegan de distintas partes del mundo, y al no estar actualizada no quiero dar una opinión sin antes informarme”.