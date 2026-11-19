La Casa de Entre Ríos en Buenos Aires fue el escenario elegido para impulsar la propuesta turística provincial para el verano 2027.

El gobernador Rogelio Frigerio presentó en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, la propuesta turística provincial para el verano 2027, bajo el concepto Entre Ríos, “Friendly por naturaleza”. La iniciativa se desarrolló con un formato diferente al de los lanzamientos tradicionales: una ronda de experiencias en primera persona, donde prestadores y referentes del sector fueron los protagonistas de la invitación a descubrir los destinos, atractivos y propuestas de la provincia.

La actividad contó con la presencia del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y del presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto. La conducción estuvo a cargo de la periodista entrerriana Maju Lozano, quien guio un encuentro que combinó relatos, música, teatralización y espontaneidad para mostrar la diversidad turística entrerriana a través de quienes reciben a los visitantes, destacó el portal del gobierno provincial.

Durante su participación, Frigerio destacó la identidad hospitalaria de la provincia y el trabajo articulado de sus destinos. “Setenta destinos turísticos distribuidos en 10 microrregiones que trabajan en equipo para ofrecerse al turismo. Friendly por naturaleza resume muy bien lo que somos: amigables. Gente que está contenta de que nos vengan a visitar. Y eso es lo que logra que cada una de las personas que nos visita, siempre vuelva”, expresó.

En ese sentido, el gobernador remarcó la importancia de generar condiciones para que el turismo continúe impulsando el desarrollo económico y el empleo de calidad. También invitó a los argentinos y visitantes de otros países a elegir Entre Ríos para disfrutar de sus vacaciones, con una oferta que combina naturaleza, termas, cultura, gastronomía, fiestas populares y experiencias en contacto con el entorno, publicó el portal del gobierno provincial.

A su turno, Daniel Scioli valoró la propuesta y la estrategia provincial de promoción. “Me encanta lo que hacen. Esta actitud de salir a buscar al turista, a invitarlo. Es un destino turístico con mística. Este encuentro, esta propuesta friendly marca el liderazgo que ya tiene Entre Ríos en la actividad”, manifestó.

Por su parte, Jorge Satto destacó el sentido de la iniciativa y el protagonismo de los actores de la actividad turística. Señaló que la presentación permitió mostrar no solamente qué ofrece la provincia, sino también cómo recibe a quienes la eligen, con los prestadores como anfitriones de una invitación colectiva a vivir el verano en Entre Ríos.

Una presentación diferente

La propuesta se apartó de los formatos convencionales de promoción turística y convirtió el lanzamiento en un encuentro de experiencias. A través de una ronda conducida por Maju Lozano, prestadores y referentes de distintos puntos del territorio compartieron historias, anécdotas y vivencias para responder por qué elegir Entre Ríos durante el verano.

El recorrido incluyó los atractivos históricos y culturales, como los museos y el Palacio San José; las áreas naturales protegidas, el Parque Nacional El Palmar, el astroturismo y las excursiones; la gastronomía regional, los productos del río, los asados, quesos, dulces y vinos; los viñedos y bodegas; los 16 parques termales, espacios de bienestar y parques acuáticos; y los carnavales, con su despliegue artístico y cultural en distintas localidades.

La campaña Entre Ríos, friendly por naturaleza busca expresar una identidad basada en la hospitalidad, la cercanía y la vocación de encuentro de los entrerrianos. Ese concepto también se proyecta al turismo con mascotas, mediante acciones para ampliar los servicios y espacios que faciliten los viajes en familia. En ese marco, al finalizar la presentación se firmaron convenios con empresas prestadoras para extender la red provincial del programa Entre Ríos Pet Friendly, señaló el portal del gobierno provincial.

El lanzamiento nacional anticipó la apertura oficial de la temporada de verano 2027, prevista para el viernes 27 de noviembre en Federación, donde la provincia continuará convocando a visitantes de distintos puntos del país a disfrutar de sus propuestas turísticas.