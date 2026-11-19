La paritaria estatal de Entre Ríos se retomará este jueves 19 de noviembre, a las 14, con una audiencia entre el Gobierno provincial y los gremios ATE y UPCN. El encuentro se realizará en la Secretaría de Trabajo, en Buenos Aires 166 de Paraná.

La reunión había sido convocada para el martes, pero la audiencia fue suspendida y reprogramada. La postergación generó críticas de ATE, que reclamó sostener la negociación y avanzar sobre los planteos pendientes.

Paritaria estatal: qué pasó con la oferta del 4%

En el último encuentro, el Ejecutivo presentó un aumento del 4% para el escalafón general, calculado sobre los valores de octubre de 2026.

El mismo porcentaje fue propuesto para el salario mínimo del escalafón general y de Enfermería, así como para las asignaciones familiares.

La propuesta no obtuvo el acuerdo de las organizaciones sindicales. Sin embargo, el Gobierno anunció que liquidará el incremento con los salarios de noviembre.

Además de la discusión salarial, quedaron pendientes otros planteos gremiales vinculados principalmente con las condiciones laborales.

El reclamo de ATE por la postergación

El secretario general de ATE, Oscar Muntes, cuestionó la suspensión de la audiencia y sostuvo que los trabajadores esperaban respuestas sobre los reclamos presentados desde el inicio de la negociación.

“Esperábamos esta reunión, no solo por lo que significa el espacio paritario, para intentar avanzar, sino por la presentación de todos los puntos que hemos planteado al inicio de la paritaria”, expresó a APF.

El dirigente acusó al Ejecutivo de “ningunear” la negociación y afirmó que “no le interesa escuchar a los trabajadores y trabajadoras”.

La audiencia de este jueves dará continuidad a la negociación. La información disponible no anticipa una nueva oferta salarial.