La vicepresidenta del Frente Entrerriano Federal (FEF), Florencia Busti, participó el martes en San Fernando de un encuentro para celebrar el Día de la Militancia, junto a dirigentes nacionales y provinciales.

En el marco de la jornada, Busti compartió un encuentro con Natalia De la Sota y Candelaria De la Sota, con quienes la une "una relación de muchísimos años, construida sobre el afecto, la militancia y el compromiso compartido por José Manuel De la Sota y Jorge Pedro Busti", se destacó desde el partido.

“Creemos que estos vínculos que vienen de muchísimos años y la posibilidad de seguir construyendo juntos serán fundamentales para recuperar el protagonismo que el interior necesita y merece tener en el peronismo nacional que viene”, afirmó Florencia Busti.

La diputada nacional por Córdoba, Natalia De la Sota, y Florencia Busti coincidieron en el Teatro Otamendi en el marco de la celebración del Día de la Militancia. El encuentro tuvo un significado especial: la historia de militancia y amistad que unió a sus padres, José Manuel De la Sota y Jorge Pedro Busti, dos dirigentes que compartieron ideas, convicciones y protagonismo en la Renovación Peronista.

Busti y De la Sota fueron parte de una generación que entendió que "el peronismo debía renovarse, ampliar su mirada y construir una propuesta nacional capaz de representar a todo el país. Ambos defendieron una concepción federal de la Argentina, con especial atención al interior productivo, las economías regionales, la industria, el trabajo y el desarrollo de las provincias. También impulsaron la integración regional y el fortalecimiento de la Región Centro, en el período 2003-2007".

“Esa mirada mantiene plena vigencia frente a una realidad que golpea a quienes producen y trabajan: la caída del consumo, las dificultades de las pequeñas y medianas empresas, el cierre de comercios y la pérdida de puestos de trabajo”, sostuvo Florencia Busti. Para la dirigente, recuperar aquella perspectiva es "una de las tareas centrales del peronismo que viene".

En ese sentido, destacó el perfil de Natalia De la Sota y la importancia de que tenga un papel protagónico en la construcción del peronismo nacional: “Me gusta mucho el perfil de Natalia, su manera de entender la política y los temas que pone en discusión. Tiene una mirada federal, sensibilidad frente a los problemas concretos de la gente y una clara preocupación por la producción y el trabajo. Creo que el peronismo que viene necesita dirigentes con ese perfil y es importante que Natalia tenga protagonismo en esa construcción. Desde Entre Ríos vamos a aportar nuestro granito de arena”.

Asimismo, planteó que “no podemos seguir pensando la Argentina exclusivamente desde el AMBA. Necesitamos un peronismo que escuche a las provincias, que comprenda la realidad de quienes producen, invierten y generan empleo, y que vuelva a poner al interior en el centro de un proyecto nacional”.

Finalmente, remarcó que el desafío no pasa solamente por discutir nombres o candidaturas, sino por recuperar una propuesta política con identidad y objetivos claros: “Tenemos que volver a discutir qué país queremos, qué lugar les damos a la producción y al trabajo, cómo defendemos nuestras economías regionales y cómo generamos oportunidades en cada rincón de la Argentina. El federalismo no puede ser solamente una consigna: tiene que expresarse en las decisiones políticas”.

La preocupación por el estado de los caminos

Florencia Busti se refirió también a la situación vial de la provincia, a partir del anuncio del Gobierno de Entre Ríos sobre la incorporación de más de 60 equipos viales. “Las máquinas nuevas son necesarias y nadie lo discute. Pero cualquiera que recorra las rutas y los caminos de la provincia sabe que el problema no se resuelve con una foto. Los caminos rurales se vuelven intransitables con cada lluvia, y eso es la escuela, la producción y la salud de la gente que vive en el campo”, afirmó.

Y agregó: “Después de casi tres años de gestión, los caminos siguen siendo uno de los principales reclamos de los entrerrianos. La gestión vial no se mide por las máquinas que se muestran en un acto, sino por los kilómetros que se recuperan y las obras que se terminan”.

La dirigente puso el foco en un dato que, dijo, la preocupa especialmente: la subejecución en obra pública. “Van a ejecutar apenas un 35% del presupuesto de obras públicas en 2026. Es un número que habla solo. Hay plata prevista para obras y no se está traduciendo en obras. Hay incompetencia por parte de los funcionarios”, señaló.

Busti también cuestionó el destino de los fondos que se recaudan a través del combustible: “Cada vez que un entrerriano le carga nafta a su auto o gasoil a su camión, está pagando impuestos que tienen un destino específico, que es financiar obras viales. Sin embargo, entre 2024 y mayo de 2026 se recaudaron más de 1,5 billones de pesos para el sistema vial y apenas una cuarta parte se habría aplicado a obras. Más de un billón estaba colocado en instrumentos financieros. Mientras tanto, productores, transportistas y familias circulan por rutas deterioradas, con un preocupante aumento de los siniestros”.

Por último, sostuvo que la Provincia tiene un rol que no puede eludir: “Gobernar es gestionar, pero también defender los intereses de los entrerrianos ante Nación. Si los recursos de infraestructura vial no llegan, el reclamo tiene que ser firme, público y sostenido”.