El diputado provincial y candidato a gobernador del peronismo, Juan José Bahillo, se reunió con el senador nacional Adán Bahl y los diputados Gustavo Bordet, Marianela Marclay y Guillermo Michel. Abordaron el proyecto del gobierno nacional que posterga obras estratégicas para la provincia.

“Es importante seguir de cerca la actividad del Congreso y el impacto del Presupuesto 2027 del gobierno nacional, que por ejemplo, deja afuera obras de infraestructura fundamentales para la provincia como son la terminación de la planta de agua de Concordia y la Ruta nacional 18”, manifestó Bahillo.

En ese sentido, destacó el trabajo que llevan adelante los legisladores del peronismo frente al acompañamiento incondicional del gobernador Frigerio a la Nación. “Estamos trabajando codo a codo con los intendentes para buscar soluciones al desfinanciamiento en infraestructura que llevan a cabo la Nación y la Provincia”.