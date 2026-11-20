El intendente de San José y precandidato a gobernador por el Partido Justicialista (PJ), Gustavo Bastián, brindó definiciones y se refirió al armado político de cara a su campaña con vistas a las próximas elecciones.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bastián dijo que en su ciudad “la gente está entusiasmada” con su precandidatura “al igual que gran parte de la provincia”. “Gran parte de la gente con la que estuvimos en diferentes localidades de la provincia está muy entusiasmada con esto que venimos planteando que es la posibilidad de llevar adelante este proceso electoral. Lo mismo nos pasa en San José”, aseveró.

“Obviamente que la gente que forma parte de la oposición política a nuestro gobierno está manifestando algunas cuestiones, pero tengo la tranquilidad de que a la gestión de gobierno como a la campaña la venimos llevando de la misma manera: a la mañana estoy en el municipio, atiendo a la gente y las obras que llevamos adelante y a la tarde, o a partir del mediodía, empezamos a recorrer cada lugar y tratamos de cerrar a la noche con algún acto o encuentro con la militancia. Así lo venimos haciendo hace tres semanas prácticamente y ya vamos con gran parte de Entre Ríos recorrida, y el lunes próximo vamos a concluir con la vuelta para luego volver a recorrer cada lugar”, señaló.

En relación con la eliminación de las PASO y el adelantamiento de elecciones en la provincia, definió: “Nosotros vamos a jugar hasta el final, yo no estoy acá para tratar de arreglar después algún cargo legislativo ni nada que se le parezca. Si no tenemos la posibilidad de jugar la candidatura a gobernador me vuelvo a mi casa y a mi trabajo que es la empresa privada de mi familia de donde salí hasta 2019 cuando asumí como intendente. Tenemos el compromiso con la política y con la gente de poder plantar bandera, de decir que queremos discutir una forma diferente de armar una lista, una forma diferente de mirar la política y sobre todo ser protagonista en la etapa que viene”.

En ese sentido y ya en lo estrictamente partidario, sostuvo que “por eso también es importante que el Partido Justicialista entienda esto y entienda lo que está pasando en muchas de las localidades, que hay gente que no está de acuerdo tal vez con alguna candidatura única y quiere discutir internamente estas cosas. Es muy sano que esto pueda pasar. Yo soy producto en el 2019 de una interna y después, más allá de alguna molestia de algunos en particular, el resto de la gente es orgánica, va y vota a quien fue el electo en esa interna, así que me parece que eso es bueno para la vida democrática del partido”.

Coincidió con el exgobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet, en que “sin dudas que tiene que haber un consenso previo”, pero aclaró que “el consenso tiene que ser algo que realmente representa a todos, no que solamente garantice los intereses de algunas personas. Esto es fundamental porque si no seguimos dando vueltas sobre lo mismo y haciendo las mismas cosas de la misma forma vamos a tener los mismos resultados, vamos a ir el año que viene y vamos a perder las elecciones, como lo venimos haciendo hace varias elecciones atrás”.

“Si ese consenso donde encontremos las personas que representen al conjunto y no solamente a algunos se da, bienvenido sea. Ahora, si no se puede dar, tiene que haber una instancia de discusiones internas. Y esa instancia no puede ser que la excusa sea no se puede dar porque no hay plata. Esas cosas pueden ser un poco para la tribuna, pero para quienes estamos todo el día ejerciendo un cargo de responsabilidad, para los que militamos la política, eso no es excusa para nosotros. Tenemos que tratar de caer en ese simplismo y conformar una alternativa que realmente le pueda ganar a (Rogelio) Frigerio el año que viene”, sentenció.

Reiteró que “la falta de dinero en el partido no puede ser una excusa para que no haya internas. En todo caso hay que buscar el mecanismo que cada candidato que se presente con la lista pueda aportar los propios recursos para poder hacerlo. Hoy el gasto más grande que puede llegar a implicar una elección interna es el correo. Me parece que no estamos en condiciones de decir que no va a haber interna por una cuestión económica, eso no es limitante”.

Consultado por su relación con el diputado provincial y también precandidato por la Gobernación, Juan José Bahillo, Bastián dijo que hablaron “por primera vez al comenzar a transitar las candidaturas hace un par de semanas y hemos charlado un par de veces más. Obviamente acordamos poder caminar los dos cada rincón de la provincia con el respeto que cada uno merece y sabiendo y entendiendo que el adversario político es Frigerio y todo su gobierno, y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros no tenemos por qué mirar ni los errores, ni marcar cuestiones entre compañeros, porque el adversario político es el que está en la vereda de enfrente”.

En cuanto a las dificultades que implica una candidatura, el intendente planteó que “hay mucho entusiasmo con la posibilidad de disputar la candidatura porque las bases electorales nuestro espacio político lo vienen reclamando hace mucho tiempo. Es necesario dar la posibilidad no solamente a mí como candidato, sino a un montón de hombres y mujeres que quieren ser protagonistas en la etapa que viene y esto es lo que venimos recogiendo en cada uno de los lugares, las adhesiones, el acompañamiento, las ganas de que esto se pueda dar. Y obviamente que lleva un esfuerzo económico, un esfuerzo de tiempo, un esfuerzo donde todos nos tenemos que organizar, porque hoy los que andamos en este recorrido, la gran mayoría somos intendentes, son personas que tienen responsabilidades y son personas que tienen también sus responsabilidades privadas, pero hemos conformado una agenda donde me van acompañando compañeros de zonas más cercanas para no tener que cruzarse toda la provincia. Cada uno hacemos un esfuerzo persona ponemos todos los recursos nuestros propios, yo manejo mi auto, me pago el combustible, y demás”.

Consideró que “es necesario que la política haga esto. Primero, porque no tengo por qué usar las herramientas y los recursos del municipio en el que estoy o de los municipios de quienes nos acompañan, porque eso sería faltar a lo que venimos planteando, que es algo totalmente diferente. Y después el esfuerzo y el compromiso es nuestro y lo hacemos desde nuestra posición, a veces se puede más, a veces se puede menos, pero los compañeros esto también lo entienden y por eso nos ayudan en cada una de las localidades”, aseveró.

La política partidaria nacional

Consultado por la situación del Partido Justicialista a nivel nacional que días pasados realizó un acto por el Día del Militante en el que participaron dirigentes de todos los sectores y no estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, Bastián opinó que “si queremos realmente volver a ganarle a Milei a esas cosas hay que reverlas; más allá de las diferencias y de las posturas de cada uno, tiene que haber un punto de encuentro y a partir de ahí también plantear si se va a resolver en una interna nacional si se eliminan las PASO porque también las provincias necesitan empezar a ver ese faro a nivel nacional”.

“Nosotros lo planteamos en el primer momento, hicimos un acto en nuestra localidad en particular con la venida de uno de los representantes del movimiento de Axel Kicillof y seguimos manteniendo esa postura. Obviamente que esa decisión y esa determinación pasa lejos de los entrerrianos y se va a resolver en Buenos Aires, pero creo que urge la necesidad de poder saber quién nos va a representar a nivel nacional al Partido Justicialista, al peronismo, porque también hay que ponernos en movimiento. No podemos esperar más a unos meses antes de la elección para saber quién va a ser el candidato porque después cuesta llevar una campaña y sobre todo cuesta llegar a cada rincón de la Argentina”, concluyó.